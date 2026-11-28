ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఇంటికే వైద్యం.. బజాజ్ 'నివార' ఆరోగ్య పథకం
బజాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ రూ. 2,000-2,500 కోట్ల పెట్టుబడితో 'నివార' పేరిట సమగ్ర ఆరోగ్య సేవలు ప్రారంభించింది. పుణెలోని అమనోరాలో తొలి కేంద్రం మొదలైంది. ముందస్తు పరీక్షలు, ఇంటివద్ద సేవలపై దృష్టి పెట్టింది.
ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా వైద్య సేవలను ప్రజల వద్దకే చేర్చే కొత్త పథకానికి బజాజ్ కుటుంబం శ్రీకారం చుట్టింది. సాధారణ చికిత్సలకే పరిమితం కాకుండా, ముందస్తు పరీక్షలు, వ్యాధుల నివారణ, దీర్ఘకాలిక సంరక్షణ లక్ష్యంగా 'నివార' (Nivara) పేరుతో సమగ్ర ఆరోగ్య వ్యవస్థను రూపొందిస్తోంది. దాదాపు 70 శాతం ఆరోగ్య సమస్యలను ఆసుపత్రుల బయటే పరిష్కరించవచ్చనే నమ్మకంతో ఈ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది.
బజాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ (BIHS) తొలి దశలో రూ. 2,000 నుంచి రూ. 2,500 కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్రణాళిక వేసింది. మరో సాధారణ ఆసుపత్రుల గొలుసును నిర్మించడం ప్రధాన ఉద్దేశం కాదని, రోజువారీ వైద్య అవసరాలను రోగులకు దగ్గర చేయడమే అసలు లక్ష్యమని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
ఆసుపత్రులకు మించి బజాజ్ ఎందుకు చూస్తోంది?
సలహాలు, పరీక్షలు, చికిత్స, కోలుకునే దశల కోసం రోగులు వేర్వేరు కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. వైద్య సంస్థల మధ్య సమన్వయం లోపించడంతో రోగులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.
ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు నివార అనుసంధాన వైద్య నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. వైద్య కేంద్రాలు, డే-సర్జరీ కేంద్రాలు, ఆసుపత్రులు అనే మూడు రూపాల్లో సేవలు అందిస్తుంది.
వైద్యుల సంప్రదింపులు, డయాగ్నోస్టిక్స్, ఫార్మసీ, ఫిజియోథెరపీ, హోమ్ కేర్ సేవలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువస్తోంది. ముందస్తు పరీక్షలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నిర్వహణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. పెద్ద ఆసుపత్రులను ప్రధాన ఆకర్షణగా కాకుండా, ఈ వ్యవస్థలో ఒక భాగంగా మాత్రమే నిలుపుతోంది.
|దశ / అంశం
|ప్రణాళిక వివరాలు
|లక్ష్యం / పరిధి
|తొలి దశ పెట్టుబడి
|రూ. 2,000 - 2,500 కోట్లు
|పుణెలో సమగ్ర ఆరోగ్య వ్యవస్థ నిర్మాణం (3 నుంచి 5 ఏళ్లలో)
|తొలి కేంద్రం
|అమనోరా, పుణె
|పరీక్షలు, డాక్టర్ సంప్రదింపులు, ఫిజియోథెరపీ, పిల్లల ఆట స్థలం
|తదుపరి సేవలు
|హోమ్ కేర్, డే-సర్జరీ
|డయాలసిస్, కీమోథెరపీ, ఎండోస్కోపీ వంటి చికిత్సలు
|10 ఏళ్ల లక్ష్యం
|6 నగరాలకు విస్తరణ
|దశలవారీగా ఇతర నగరాలకు నెట్వర్క్ విస్తరణ
|15 ఏళ్ల లక్ష్యం
|10కి పైగా నగరాలు
|జాతీయ స్థాయిలో సమగ్ర ఆరోగ్య సేవల విస్తరణ
తొలి వేదికగా పుణె ఎంపిక ఎందుకు?
పుణెలోని అమనోరాలో నివార తొలి వైద్య కేంద్రాన్ని బజాజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ హెల్త్ సిస్టమ్స్ ప్రారంభించింది. ఇక్కడ వైద్య పరీక్షలు, డయాగ్నోస్టిక్స్, డాక్టర్ల సంప్రదింపులు, ఫిజియోథెరపీ సేవలు ఒకే చోట అందుబాటులో ఉంటాయి.
రోగుల వైద్య నివేదికలన్నీ ఒకే చోట లభిస్తాయి. పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆట స్థలాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
బజాజ్ కుటుంబానికి పుణెతో బలమైన అనుబంధం ఉంది. బజాజ్ ఆటో, బజాజ్ ఫైనాన్స్ వంటి కీలక సంస్థల ప్రధాన కార్యాలయాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. తొలుత పుణెలో ఈ నమూనాను పరీక్షించి, ఆ తర్వాత ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తారు.
డయాలసిస్, కీమోథెరపీ ఇక ఆసుపత్రి బయటే
తదుపరి దశలో హోమ్ హెల్త్కేర్, డే-సర్జరీ కేంద్రాలను విస్తరిస్తారు. వీటిలో డయాలసిస్, కీమోథెరపీ, ఎండోస్కోపీ వంటి చికిత్సలు అందిస్తారు.
ఈ సేవల కోసం రోగులు పూర్తిస్థాయి ఆసుపత్రికి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. వైద్య నిపుణుల మధ్య సమన్వయం పెంచేందుకు సాంకేతికతను వినియోగిస్తారు.
వైద్య బృందాలకు అవసరమైన రోగి సమాచారం, ఆధునిక వైద్య పరికరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. చికిత్స ఫలితాలను పర్యవేక్షించడానికి, సేవల నాణ్యత పెంచడానికి సాంకేతికత తోడ్పడుతుంది.
15 ఏళ్ల విస్తరణ ప్రణాళిక
ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం, పదేళ్లలో ఆరు నగరాల్లో నివార సేవలను విస్తరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. పదిహేనేళ్లలో పదికి పైగా నగరాలకు చేరాలనే దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక ఉంది.
"మెరుగైన వైద్య ఫలితాలు, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనంతో కూడిన ఆరోగ్య సంస్థను నిర్మించడమే మా లక్ష్యం" అని BIHS మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ నీరవ్ బజాజ్ తెలిపారు. వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత చికిత్స చేయడమే కాకుండా, నివారణ, నిర్ధారణ, చికిత్స, కోలుకోవడం, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సంరక్షణ మొత్తం ప్రక్రియలో రోగులకు అండగా నిలవడమే ఈ పథకం ఉద్దేశం.