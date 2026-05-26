బక్రీద్ 2026: మే 27నా లేక 28నా? పండగ తేదీపై నెలకొన్న సందిగ్ధానికి తెర.. అసలు తేదీ ఇదే
భారతదేశంలో బక్రీద్ (ఈద్-ఉల్-అజ్హా) వేడుకల తేదీపై స్పష్టత వచ్చేసింది. చంద్రదర్శనం ఆధారంగా మే 28న పండుగ జరుపుకోవాలని మతపెద్దలు నిర్ణయించారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం సెలవు దినాన్ని కూడా సవరించింది.
ముస్లిం సోదరులు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే 'త్యాగాల పండుగ' బక్రీద్ (ఈద్-ఉల్-అజ్హా) సందడి మొదలైంది. అయితే, ఈ ఏడాది పండుగ తేదీ విషయంలో కొద్ది రోజులుగా సామాన్య ప్రజల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంది. మే 27న పండుగ ఉంటుందని కొందరు, మే 28న అని మరికొందరు భావించారు. తాజాగా నెలవంక దర్శనం ఆధారంగా భారతీయ మత పెద్దలు, చంద్రదర్శన కమిటీలు పండుగ తేదీని అధికారికంగా ఖరారు చేశాయి.
మే 28నే బక్రీద్.. ఎందుకంటే?
ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. చివరి నెల అయిన 'దుల్ హిజ్జా' (Dhul Hijjah) ప్రారంభం నెలవంక దర్శనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మే 18వ తేదీ సాయంత్రం భారతదేశంలోని మెజారిటీ ప్రాంతాల్లో నెలవంక కనిపించలేదు. ఢిల్లీలోని జామా మసీద్ షాహీ ఇమామ్ కూడా ఇదే విషయాన్ని ధృవీకరించారు. దీని ప్రకారం, మే 28వ తేదీన భారత్లో బక్రీద్ వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు.
సాధారణంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో నెలవంక కనిపించిన మరుసటి రోజు మన దేశంలో పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఆ ప్రకారమే మే 28వ తేదీన దేశవ్యాప్తంగా ముస్లింలు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, కుర్బానీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. అయితే, జమ్మూ కాశ్మీర్ వంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్థానిక చంద్రదర్శనాన్ని బట్టి మే 27నే పండుగ జరుపుకునే అవకాశం ఉంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ సెలవు దినం మార్పు
పండుగ తేదీలో మార్పు రావడంతో కేంద్ర సిబ్బంది వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఢిల్లీలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు గతంలో ప్రకటించిన మే 27 సెలవును రద్దు చేసి, దానిని మే 28కి (గురువారం) మారుస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా తమ సెలవుల జాబితాను ఇప్పటికే సవరించాయి.
గల్ఫ్ దేశాల్లో మే 27నే వేడుకలు
సౌదీ అరేబియా, మలేషియా, ఇండోనేషియా వంటి దేశాల్లో మే 27నే బక్రీద్ జరుపుకోనున్నట్లు అక్కడి ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి. సౌదీ అరేబియాలో నెలవంక ముందుగా కనిపించడంతో, దుల్ హిజ్జా నెల 10వ రోజైన మే 27న వారు పండుగ జరుపుకుంటున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలకు అత్యంత పవిత్రమైన హజ్ యాత్ర కూడా ఇదే సమయంలో ముగుస్తుంది.
త్యాగానికి ప్రతీక ఈ పండుగ
బక్రీద్ అంటే కేవలం భోజనాలు, వేడుకలు మాత్రమే కాదు.. ఇది దైవచింతన, త్యాగానికి నిదర్శనం.
"దైవ ప్రవక్త ఇబ్రహీం తన కుమారుడైన ఇస్మాయిల్ను దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడతారు. ఆయన భక్తికి మెచ్చిన అల్లాహ్, ఇస్మాయిల్ స్థానంలో ఒక జీవిని పంపి ప్రాణత్యాగం నుంచి రక్షిస్తారు."
ఈ చారిత్రక నేపథ్యాన్ని స్మరిస్తూనే ముస్లింలు ఏటా మేకలు లేదా గొర్రెలను 'కుర్బానీ' ఇస్తారు. ఇందులో ఒక వంతు తమ కోసం ఉంచుకుని, మిగిలిన రెండు వంతులను పేదలకు, బంధువులకు పంచిపెడతారు. సమాజంలో సమానత్వం, దాతృత్వం పెంచడమే ఈ పండుగ పరమార్థం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 2026లో భారతదేశంలో బక్రీద్ ఏ తేదీన వస్తుంది?
భారతదేశంలో మే 28, 2026 (గురువారం) నాడు బక్రీద్ జరుపుకోనున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో (జమ్మూ కాశ్మీర్ వంటివి) చంద్రదర్శనాన్ని బట్టి మే 27న ఉండవచ్చు.
2. గల్ఫ్ దేశాలకు, భారత్కు పండుగ తేదీల్లో ఎందుకు తేడా ఉంటుంది?
ఇస్లామిక్ పండుగలు చంద్రుని గమనంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. భౌగోళిక పరిస్థితుల వల్ల సౌదీ అరేబియాలో నెలవంక ఒక రోజు ముందుగా కనిపిస్తుంది, అందుకే అక్కడ పండుగ ముందుగా వస్తుంది.
3. బక్రీద్ పండుగ ప్రత్యేకత ఏమిటి?
దీనిని 'త్యాగాల పండుగ' అని పిలుస్తారు. ప్రవక్త ఇబ్రహీం త్యాగాన్ని స్మరిస్తూ ఈ పండుగ జరుపుకుంటారు. ఇదే సమయంలో మక్కాలో హజ్ యాత్ర కూడా జరుగుతుంది.
4. సెలవు దినం మారిందా?
అవును, కేంద్ర ప్రభుత్వం మే 27కి బదులుగా మే 28న అధికారిక సెలవుగా ప్రకటించింది.
