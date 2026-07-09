టీబీ వ్యాక్సిన్తో అల్జీమర్స్కు బ్రేక్! పరిశోధనల్లో ఆశ్చర్యకర విషయాలు
క్షయ నివారణకు ఇచ్చే వందేళ్ల నాటి బీసీజీ వ్యాక్సిన్ అల్జీమర్స్ చికిత్సలో సరికొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. మెదడులోని హానికరమైన వ్యర్థాలను తొలగిస్తూ శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను ఈ టీకా ఎలా బలోపేతం చేస్తుందో తాజా ప్రయోగాలు వెల్లడించాయి.
వయసు పైబడే కొద్దీ వేధించే అతిపెద్ద సమస్య మతిమరుపు. దశాబ్దాలుగా అల్జీమర్స్ వ్యాధికి పరిష్కారం కనుగొనే క్రమంలో ఎన్నో ఖరీదైన ప్రయోగాత్మక మందులు విఫలమయ్యాయి. అయితే, సరికొత్త ఆశ ఇప్పుడు వందేళ్ల చరిత్ర గల ఒక చవకైన టీకా రూపంలో పుట్టుకొచ్చింది. క్షయ వ్యాధి (TB) నివారణకు వాడే బీసీజీ (BCG) వ్యాక్సిన్, ఇప్పుడు మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఒక శక్తివంతమైన గేమ్ ఛేంజర్గా మారుతోంది. 12 నెలల పాటు సాగిన ఒక తాజా పరిశోధన, ఈ పాత వ్యాక్సిన్ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థను ఎలా మేల్కొల్పుతుందో వెల్లడించింది. అమెరికాలోని ప్రముఖ మసాచుసెట్స్ జనరల్ హాస్పిటల్, హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్ నిపుణులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్లో ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. అంతర్జాతీయ వైద్య జర్నల్ 'కమ్యూనికేషన్స్ మెడిసిన్' ఈ పరిశోధన వివరాలను ప్రచురించింది. మార్క్ S. వీన్బెర్గ్, మహేశ్ చంద్ర కొడాలి, ఝావోజీ లి, జేక్ A. గ్యాలర్ తదితర పరిశోధకులు దీనిని సంయుక్తంగా అధ్యయనం చేశారు.
'టోక్యో 172' స్ట్రెయిన్తో సరికొత్త ప్రయోజనం
సాధారణంగా వ్యాక్సిన్లు ఒక నిర్దిష్ట వ్యాధి నుండి మాత్రమే రక్షణ ఇస్తాయి. కానీ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థను సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దగలదు. ఈ పరిశోధనలో జపాన్కు చెందిన అత్యంత శక్తివంతమైన 'టోక్యో 172' (Japan BCG strain) అనే టీకా రకాన్ని వాడారు. వయసు పెరిగే కొద్దీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ క్రమంగా బలహీనపడటాన్ని సైన్స్ భాషలో 'ఇన్ఫ్లమ్మేజింగ్' (Inflammaging) అంటారు. అంటే మన శరీర రక్షణ వ్యవస్థకు కాలక్రమేణా తుప్పు పట్టడం అన్నమాట. బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యవస్థను మళ్ళీ ఉత్తేజపరిచి మునుపటి శక్తిని అందిస్తుంది.
"వయసు పెరగడం వల్ల క్షీణించే రోగనిరోధక శక్తిని మళ్ళీ ఉత్తేజితం చేయడం ద్వారా, అల్జీమర్స్ వంటి వ్యాధుల పట్ల శరీరానికి ఉండాల్సిన స్థితిస్థాపకతను ఈ వ్యాక్సిన్ పెంచుతుంది" అని పరిశోధకులు తమ తాజా అధ్యయనంలో స్పష్టం చేశారు.
రోగనిరోధక కణాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ
ఈ పరిశోధనలో అత్యంత విప్లవాత్మకమైన అంశం 'ట్రైన్డ్ ఇమ్యూనిటీ' (Trained Immunity). రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సహజమైన జ్ఞాపకశక్తి ఉండదని శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటివరకు భావించారు. కానీ బీసీజీ టీకా మన రోగనిరోధక కణాలకు (Monocytes) ఒక ప్రత్యేక శిక్షణను ఇస్తుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ కణాలలో 'ఏరోబిక్ గ్లైకోలిసిస్' (Aerobic Glycolysis) అనే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. ఇది కణాలకు తక్షణ శక్తిని అందించి, అమిలాయిడ్ వంటి వ్యర్థాలను ఎదుర్కోవడానికి వాటిని సిద్ధం చేస్తుంది. ఈ శిక్షణ పొందిన కణాలు కేవలం క్రిములతోనే కాకుండా, మెదడులో పేరుకుపోయే విషపూరిత వ్యర్థాలను కూడా గుర్తించి మరింత సమర్థవంతంగా పోరాడగలవు.
మెదడులో వ్యర్థాల క్లీన్-అప్ మెకానిజం
మెదడులో 'అమిలాయిడ్-బీటా' అనే వ్యర్థ ప్రోటీన్ పేరుకుపోవడం వల్ల అల్జీమర్స్ వ్యాధి తీవ్రమవుతుంది. పరిశోధకులు ఈ ప్రయోగంలో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని గమనించారు. బీసీజీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత, అల్జీమర్స్ లక్షణాలు లేని వారిలో లేదా ప్రారంభ దశలో ఉన్న వారి మెదడు ద్రవం (CSF) లో అమిలాయిడ్ స్థాయిలు తగ్గాయి. అదే సమయంలో, రక్తంలో అమిలాయిడ్ స్థాయిలు పెరిగాయి.
ఈ వ్యాక్సిన్ మెదడులో ఒక క్లీనింగ్ టీమ్లా పనిచేస్తూ అక్కడి వ్యర్థాలను బయటకు నెట్టివేస్తోందని దీనివల్ల స్పష్టమవుతోంది. రక్తం ఇక్కడ మెదడులోని చెత్తను బయటకు పంపే ఒక ఎగ్జిట్ ర్యాంప్లా పనిచేస్తోంది. అయితే, ఈ మార్పులు అల్జీమర్స్ తీవ్రంగా ఉన్న వారిలో కనిపించలేదు. వ్యాధి ముదిరిపోయి మెదడులోని డ్రైనేజీ పైపులు పూర్తిగా మూసుకుపోకముందే, అంటే ప్రారంభ దశలోనే ఈ చికిత్స అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
రక్తం, మెదడు ద్రవంలో భిన్నమైన ప్రతిస్పందనలు
వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత శరీరం స్పందించే తీరు రక్తంలో ఒకలా, మెదడు ద్రవంలో మరోలా ఉంది. రక్తంలో అల్జీమర్స్ ఉన్నవారిలో రోగనిరోధక స్పందన (Cytokines) పెరిగింది. శరీరం వ్యాక్సిన్కు సానుకూలంగా స్పందిస్తోందని ఇది నిరూపిస్తోంది. మెదడులో ఎటువంటి హానికరమైన వాపు (Inflammation) కలగలేదు. మెదడు వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటూనే, రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం ఇక్కడ విశేషం. అంటే, మెదడుకు ఎటువంటి హాని చేయకుండానే ఈ టీకా రక్షణ కల్పిస్తోంది.
పరిశోధనల పరిమితులు, భవిష్యత్తు అడుగులు
ఈ ఫలితాలు వైద్య ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నప్పటికీ, కొన్ని పరిమితులను గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఒక చిన్న సమూహంపై చేసిన 'ఓపెన్-లేబుల్' అధ్యయనం మాత్రమే. బీసీజీ వ్యాక్సిన్కు అల్జీమర్స్ అధికారిక చికిత్సగా ఇంకా ఆమోదం లభించలేదు. దీని ప్రభావం ఎంతకాలం ఉంటుంది, ఇది వ్యాధిని పూర్తిగా ఆపగలదా అనేది తెలియడానికి మరిన్ని భారీ స్థాయి నియంత్రిత పరీక్షలు అవసరం. ఏది ఏమైనప్పటికీ, మన రోగనిరోధక వ్యవస్థను మనమే మేల్కొలిపి, మెదడును వృద్ధాప్య మార్పుల నుండి కాపాడుకోవచ్చనే ఆలోచన అల్జీమర్స్ పోరాటంలో కొత్త చరిత్రకు నాంది కావచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More