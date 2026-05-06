మెట్ గాలాలో బ్లూ జీన్స్తో భారతీయ మోడల్ భవిత మండవ హల్చల్: ఇది ఫ్యాషన్ విప్లవమా? లేక వివక్షా?
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఫ్యాషన్ ఈవెంట్ 'మెట్ గాలా 2026'లో భారతీయ మోడల్ భవిత మండవ తన అరంగేట్రంతో సంచలనం సృష్టించారు. అందరూ భారీ గౌన్లు, వింతైన అలంకరణలతో మెరిసిపోతుంటే, ఆమె మాత్రం సాధారణ 'బ్లూ జీన్స్'లో కనిపించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశారు.
సాధారణంగా 'మెట్ గాలా' అంటేనే వింతైన డిజైన్లు, ఆకాశమంత పొడవుండే గౌన్లు, కోట్లాది రూపాయల ఖరీదైన ఆభరణాలు గుర్తుకు వస్తాయి. కానీ 2026 మెట్ గాలా రెడ్ కార్పెట్పై అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది మాత్రం ఒక జత జీన్స్ ప్యాంట్. భారతీయ మోడల్ భవిత మండవ తన తొలి మెట్ గాలా ప్రవేశం కోసం ఈ క్యాజువల్ లుక్ను ఎంచుకోవడం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. 2025లో ప్రతిష్టాత్మక 'షానెల్' (Chanel) షోను ప్రారంభించిన తొలి భారతీయ మోడల్గా రికార్డు సృష్టించిన భవిత, ఇప్పుడు మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.
జీన్స్ లుక్ వెనుక అసలు కథ
ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ 'షానెల్' డిజైన్ చేసిన అవుట్ఫిట్లో భవిత మెట్ గాలాలో మెరిశారు. పారదర్శకమైన (Sheer) ఓవర్సైజ్డ్ బ్లౌజ్, దానికి జతగా రిలాక్స్డ్ ఫిట్ బ్లూ జీన్స్ ధరించారు. తన దుస్తుల గురించి బ్రిటిష్ వోగ్ షేర్ చేసిన వీడియోలో భవిత స్పందిస్తూ.. "నేను చాలా ఉత్సాహంగా, అదే సమయంలో కాస్త కంగారుగా ఉన్నాను. ఇది నా మొదటి మెట్ గాలా. నేను ధరించిన ఈ దుస్తులు న్యూయార్క్లో జరిగిన 'మెటియర్స్ డి ఆర్ట్' షోలో నేను వేసుకున్న ఓపెనింగ్ లుక్కు కోచర్ వెర్షన్" అని వివరించారు.
మెట్ గాలాకు ఆహ్వానం అందిన క్షణాలను గుర్తు చేసుకుంటూ.. తన ఏజెంట్ ఈ మెయిల్ పంపినప్పుడు నమ్మలేక బెడ్ మీద గెంతులు వేశానని, వెంటనే తనకు తెలిసిన వారందరికీ ఫోన్ చేసి ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నానని ఆమె సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో విమర్శల వర్షం
భవిత తన లుక్ పట్ల సంతృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ, నెటిజన్లు మాత్రం దీనిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. ఆమె పక్కనే మరో మోడల్ 'అవార్ ఒడియాంగ్' ఎంతో క్లిష్టమైన డిజైన్ కలిగిన హ్యాండ్-బీడెడ్ గౌనులో కనిపించగా, భవిత మాత్రం సాధారణ జీన్స్లో ఉండటంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇది ఫ్యాషన్ మిస్ కాదని, దీని వెనుక 'జాతి వివక్ష' (Racism) ఉందనే ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి.
ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ఒక యూజర్ స్పందిస్తూ.. "భవితను జీన్స్లో మెట్ గాలాకు ఎందుకు పంపారు? ఇది ఒక రకమైన వివక్షలా అనిపిస్తోంది" అని రాసుకొచ్చారు. మరో నెటిజన్ అయితే, "మిగిలిన బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు అందరూ ఖరీదైన కోచర్ దుస్తుల్లో ఉంటే, భారతీయ మోడల్కు మాత్రం మాల్లో దొరికే సాధారణ బట్టలు ఇవ్వడం ఏంటి? ఇది కచ్చితంగా జాతి వివక్షే" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'టోకనిజం' ఆరోపణలు.. షానెల్ స్ట్రాటజీ తప్పిందా?
ప్రముఖ ఫ్యాషన్ వాచ్డాగ్ 'డైట్ ప్రాడా' కూడా ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించింది. భారతీయ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ను ఇతర దేశాల అంబాసిడర్ల కంటే భిన్నంగా, తక్కువ గ్లామర్ ఉన్న దుస్తుల్లో చూపడం 'టోకనిజం' (పేరుకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం) కిందకు వస్తుందని ఫ్యాషన్ విశ్లేషకుడు సూఫీ మోతీవాలా విమర్శించారు.
షానెల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్లైన మార్గోట్ రాబీ, జెన్నీ, లిల్లీ రోజ్ డెప్ వంటి వారంతా అద్భుతమైన ఈవెనింగ్ గౌన్లలో మెరిశారు. కానీ భవితకు మాత్రం జీన్స్ ఇవ్వడం ఆమెను కావాలనే ఇతర గ్లామరస్ సుందరీమణుల నుంచి వేరు చేసినట్లు ఉందని డైట్ ప్రాడా అభిప్రాయపడింది. ఫార్మల్ దుస్తుల నిర్వచనాన్ని మార్చేందుకు షానెల్ ప్రయత్నించి ఉండవచ్చు కానీ, ఒక భారతీయ స్టార్ మోడల్ కెరీర్లో అత్యున్నత మైలురాయి లాంటి మెట్ గాలా అరంగేట్రం రోజున ఇలాంటి ప్రయోగం చేయడం సరైనది కాదని మెజారిటీ ఫ్యాషన్ ప్రియులు భావిస్తున్నారు.
కారణం ఏదైనా, తన తొలి మెట్ గాలా ప్రదర్శనతోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరిగేలా చేయడంలో భవిత మందవ సక్సెస్ అయ్యారు. ఇది ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో ఒక కొత్త మలుపుగా మారుతుందా లేదా ఒక వివాదంగానే మిగిలిపోతుందో వేచి చూడాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. భవిత మండవ ఎవరు?
భవిత మందవ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్న ఒక భారతీయ మోడల్. 2025లో ప్రఖ్యాత 'షానెల్' బ్రాండ్ షోను ప్రారంభించిన తొలి భారతీయ మోడల్గా ఆమె చరిత్ర సృష్టించారు.
2. మెట్ గాలాలో భవిత మందవ ధరించిన దుస్తులపై వివాదం ఎందుకు మొదలైంది?
మెట్ గాలాలో అందరూ అత్యంత ఖరీదైన, సంక్లిష్టమైన గౌన్లు ధరిస్తే, భవిత మాత్రం సాధారణ 'బ్లూ జీన్స్' ధరించారు. ఆమెను కావాలనే గ్లామర్ ప్రపంచానికి దూరంగా ఉంచారని (వివక్ష చూపారని) సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
3. తన లుక్ గురించి భవిత ఏమన్నారు?
తను ధరించిన అవుట్ఫిట్ షానెల్ 'మెటియర్స్ డి ఆర్ట్' షో లుక్కు కోచర్ వెర్షన్ అని, ఈ ఈవెంట్ కోసం తాను ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నానని భవిత తెలిపారు.
4. షానెల్ బ్రాండ్ ఇతర అంబాసిడర్లు ఎవరు?
షానెల్ బ్రాండ్కు మార్గోట్ రాబీ, బ్లాక్ పింక్ జెన్నీ, లిల్లీ రోజ్ డెప్ వంటి ప్రముఖులు అంబాసిడర్లుగా ఉన్నారు. వీరంతా మెట్ గాలాలో విలాసవంతమైన గౌన్లలో కనిపించారు.
