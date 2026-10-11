Bhuvneshwar Kumar fitness : టీమిండియాలోకి రీ-ఎంట్రీ! 36ఏళ్ల భువనేశ్వర్ కుమార్ వర్కౌట్ సీక్రెట్స్..
తీవ్రగాయాలతో కెరీర్ తుదిదశకు చేరిందన్న విమర్శలకు టీమిండియా స్వింగ్ కింగ్ భువనేశ్వర్ కుమార్ తన ఫిట్నెస్తో గట్టి సమాధానమిచ్చాడు. శారీరక బరువు తగ్గకుండానే బాడీ ఫ్యాట్ను తగ్గించుకుని, 120 కిలోల స్క్వాట్స్తో ఫిట్నెస్ని పెంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు టీమిండియాలోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచాడు.
ఒక ఫాస్ట్ బౌలర్కు పదేళ్లకు పైగా క్రికెట్ కెరీర్లో అగ్రస్థానంలో కొనసాగడం అత్యంత సంక్లిష్టమైన సవాళ్లతో కూడుకున్న పని. అందులోనూ వెన్ను, మడమ, మోకాలి గాయాలు నిరంతరం వెంటాడుతుంటే మళ్లీ పాత లయను అందుకోవడం దాదాపు అసాధ్యం. దాదాపు 30 ఏళ్ల వయసు దాటాక కొత్త తరం భారత ఫాస్ట్ బౌలర్ల నుంచి పోటీ పెరగడం, తీవ్రమైన గాయాలు వేధించడంతో టీమిండియా సీనియర్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ కెరీర్ ఇక ముగిసిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపించాయి. అయితే, ఆ విమర్శలను బౌండరీ అవతలకు నెడుతూ భువి అపూర్వమైన శారీరక మార్పును సాధించి తిరిగి టీమిండియాలోకి అడుగుపెట్టాడు! రానున్న న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్ కోసం జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు.
ఈ నేపథ్యంలో భువనేశ్వర్ కుమార్ వర్కౌట్ సీక్రెట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
40 కేజీల నుంచి ఏకంగా 120 కేజీల స్క్వాట్స్!
భువనేశ్వర్ కుమార్ శిక్షణలో అత్యంత కీలకమైన మార్పు వెయిట్ లిఫ్టింగ్. గతంలో గాయాల భయంతో భువి బరువైన వెయిట్స్ ఎత్తడానికి జంకేవాడు. రోడ్ ప్రొగ్రెసివ్ రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ ద్వారా ఆయన పర్సనల్ ట్రైనర్ సూర్య యాదవ్ ఈ భయాన్ని పోగొట్టాడు.
గతంలో భువనేశ్వర్ రెండు వైపులా 10 కేజీల బార్ బెల్స్ పెట్టి కేవలం 40 కేజీల బరువుతో మాత్రమే స్క్వాట్స్ చేసేవాడు. కానీ నిరంతర శిక్షణ, క్రమశిక్షణతో ఇప్పుడు ఏకంగా 110 నుంచి 120 కేజీల బరువును సునాయాసంగా ఎత్తుతూ స్క్వాట్స్ చేస్తున్నాడు. కేవలం డెడ్లిఫ్ట్లు మాత్రమే కాకుండా ఒలింపిక్ లిఫ్టింగ్, ప్లానెటరీ జంప్స్, ప్లయోమెట్రిక్స్, బాల్ త్రోయింగ్ వంటి ఎక్స్ప్లోజివ్ డ్రిల్స్ని భువి తన శిక్షణలో భాగం చేసుకున్నారు. ఇవి బౌలింగ్ సమయంలో వేగాన్ని పుట్టించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
బరువు తగ్గలేదు.. కానీ కొవ్వు కరిగింది!
ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్లో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. భువి శరీర బరువులో పెద్దగా మార్పు రాలేదు. మూడేళ్ల క్రితం ఆయన శరీరంలో 20 శాతంగా ఉన్న బాడీ ఫ్యాట్ ప్రస్తుతం 13 నుంచి 14 శాతానికి పడిపోయింది. అయితే ఆయన బరువు మాత్రం 73 నుంచి 74 కిలోల వద్ద స్థిరంగానే ఉంది.
సాధారణంగా బరువు తగ్గడమంటే లీన్ మాస్ కూడా కోల్పోవడం! కానీ ఫాస్ట్ బౌలర్కు బంతిని వేగంగా విసరడానికి శరీరం నుంచి శక్తి, పవర్ అవసరం. అందుకే బరువు తగ్గకుండా అనవసరమైన కొవ్వును మాత్రమే కరిగించి లీన్ మజిల్స్ సాధించడంపై సూర్య యాదవ్ బృందం దృష్టి పెట్టింది.
ఏ రోజూ ఆగని కఠిన వర్కౌట్స్..
భువనేశ్వర్ కుమార్ వ్యాయామం కేవలం జిమ్కే పరిమితం కాలేదు. వారంలో 5 నుంచి 6 రోజులు దాదాపు 5 నుంచి 7 గంటల పాటు కఠిన శిక్షణ పొందుతున్నాడు.
- హెవీ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ అండ్ స్క్వాట్స్
- ఒలింపిక్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అండ్ ప్లయోమెట్రిక్స్
- రన్నింగ్, జంపింగ్ అండ్ త్రోయింగ్ ఎక్సర్సైజులు
- నెట్స్ బౌలింగ్, బ్యాటింగ్ అండ్ ఫీల్డింగ్ ప్రాక్టీస్
- రీహ్యాబిలిటేషన్ అండ్ ఇంజ్యూరీ ప్రివెన్షన్ వర్క్
గాయపడిన వెన్నుముకపై ఎక్కువ ఒత్తిడి పడకుండా బౌలింగ్ యాక్షన్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తూనే, బంతికి స్వింగ్, బ్యాక్స్పిన్ లభించేలా భువి తన సాంకేతికతను మెరుగుపరుచుకున్నాడు.
ఐపీఎల్ 2026 లో నంబర్-1 ఇండియన్ బౌలర్!
ఈ సుదీర్ఘమైన, కఠినమైన శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలాన్ని భువి మైదానంలో చూపిస్తున్నాడు. ఇటీవల ముగిసిన ఐపీఎల్ 2026 (IPL 2026) సీజన్లో భువనేశ్వర్ కుమార్ ఏకంగా 28 వికెట్లు పడగొట్టి, ఆ ఎడిషన్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన భారత బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించారు. 36 ఏళ్ల వయసులో కూడా బంతిని ఏకంగా గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో విసురుతూ, స్వింగ్ రాకెట్లా విరుచుకుపడ్డాడు.
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని, సరైన ప్రణాళిక, ఫిట్నెస్ ఉంటే ఏ వయసులోనైనా అగ్రస్థానంలో నిలవవచ్చని భువనేశ్వర్ నిరూపించాడు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More