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బరువు తగ్గాలా? ఈ 9 యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాల సులువుగా తగ్గొచ్చు

బరువు తగ్గడంలో కేవలం తక్కువ తినడమే కాదు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నామనేది కూడా అంతే ముఖ్యం. మన శరీరంలో మంట (Inflammation) తగ్గించి, జీవక్రియను మెరుగుపరిచే 9 రకాల యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాల గురించి ప్రముఖ డైటీషియన్ సుమైయా అన్సారీ పంచుకున్న విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 30, 2026, 16:23:57 IST
By HT Telugu Desk
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శరీర బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడానికి చాలామంది కఠినమైన డైట్‌లు అనుసరిస్తుంటారు. అయితే, బరువు తగ్గడంలో కేవలం ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నామనేది కాకుండా, తీసుకునే ఆహారం నాణ్యత కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇటీవల కాలంలో 'యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ' (Infiltration / Inflammation తగ్గించే) ఆహార శైలికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. తాజా కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, గింజలు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో కూడిన సహజ ఆహారాలు తీసుకోవడమే ఈ డైట్ ప్రధాన ఉద్దేశం.

బరువు తగ్గాలా? ఈ 9 యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాల సులువుగా తగ్గొచ్చు
బరువు తగ్గాలా? ఈ 9 యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాల సులువుగా తగ్గొచ్చు

ఈ రకమైన ఆహార విధానం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు లభిస్తాయి. ఇవి కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఇవ్వడమే కాకుండా జీవక్రియను (Metabolism) వేగవంతం చేస్తాయి. ప్రముఖ మెడిటరేనియన్ డైట్ సూత్రాలు కూడా ఈ విధానాన్నే పోలి ఉంటాయి. ఒక పరిశోధనాత్మక సమీక్ష ప్రకారం, మెడిటరేనియన్ తరహా ఆహార అలవాట్లు శరీరంలో ఐఎల్-6, ఐఎల్-1బేటా వంటి ఇన్‌ఫ్లమేటరీ మార్కర్ల స్థాయిలను తగ్గిస్తాయని తేలింది.

అయితే, ఇది కేవలం బరువు తగ్గించే ఏదో మంత్రదండం కాదని, శరీరానికి అవసరమైన కేలరీలు, శారీరక శ్రమ, క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహార నియమాలతోనే బరువు తగ్గుతారని డైటీషియన్ సుమైయా అన్సారీ స్పష్టం చేస్తున్నారు.

ఈ ఆహార శైలి బరువు తగ్గడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది?

శరీరంలో మంటను (Inflammation) అదుపు చేస్తుంది:

దీర్ఘకాలికంగా శరీరంలో ఉండే స్వల్పస్థాయి ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వల్ల ఊబకాయం, మెటబాలిక్ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పండ్లు, కూరగాయలు, నట్స్, హెల్దీ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఇన్‌ఫ్లమేటరీ బ్యాలెన్స్ మెరుగవుతుంది.

ఆకలిని అదుపులో ఉంచుతుంది:

యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాల్లో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేసి, ఎక్కువ సేపు కడుపు నిండిన భావనను కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల పదే పదే స్నాక్స్ తినే అలవాటు తగ్గి, కేలరీల వినియోగం అదుపులోకి వస్తుంది.

జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది:

ఏదో ఒక్క ఆహారం ద్వారానే బరువు తగ్గడం సాధ్యపడదు. ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఉన్న చేపలు, గింజలు, ఆలివ్ ఆయిల్ వంటి ఆహారాల కలయిక వల్ల గుండె ఆరోగ్యం, జీవక్రియ వ్యవస్థ బలోపేతమవుతాయి.

సుదీర్ఘకాలం పాటించడానికి వీలవుతుంది:

ఏవైనా ప్రత్యేక ఆహార సమూహాలను పూర్తిగా మానేయడానికి బదులుగా, పోషకాలు ఉన్న రకరకాల ఆహారాలను ఈ విధానంలో భాగంగా తీసుకుంటారు. "ఒకే ఒక్క ఆహార పదార్థంపై ఆధారపడకుండా, రోజూ తీసుకునే మొత్తం ఆహార శైలిపై దృష్టి పెట్టడం ముఖ్యం" అని సుమైయా అన్సారీ సూచిస్తున్నారు.

రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవాల్సిన 9 ముఖ్యమైన ఆహారాలు:

ఫ్యాటీ ఫిష్ (సముద్ర చేపలు): సాల్మన్, సార్డిన్స్, మెకేరెల్ వంటి చేపల్లో ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి.

బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్, స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లాక్‌బెర్రీలలో పాలీఫెనాల్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.

ఆకుకూరలు: పాలకూరతో పాటు ఇతర ఆకుకూరలు శరీరానికి కావాల్సిన ఫైబర్, వృక్ష సంబంధిత కాంపౌండ్లను అందిస్తాయి.

ఆలివ్ ఆయిల్: మెడిటరేనియన్ డైట్‌లో కీలకమైన ఇది మోనో అన్‌శాచురేటెడ్ కొవ్వులకు మంచి మూలం.

బాదం, వాల్‌నట్స్: నట్స్‌లో శరీరానికి మేలు చేసే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పీచు పదార్థాలు ఉంటాయి.

పప్పుధాన్యాలు: చిక్కుళ్ళు, పెసలు, శనగలు వంటి పప్పుధాన్యాలు శరీరానికి ప్రొటీన్, ఫైబర్ అందించి ఆకలి కాకుండా చూస్తాయి.

తృణధాన్యాలు: ఓట్స్, బార్లీ వంటివి రక్తంలో సక్కెర స్థాయిలను అదుపు చేయడంతో పాటు జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి.

పసుపు, అల్లం: ఈ సుగంధ ద్రవ్యాల్లో ఉండే బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్లకు శోథ నిరోధక (Anti-inflammatory) గుణాలు ఉంటాయి.

ఫెర్మెంటెడ్ ఆహారాలు: పెరుగు, కేఫిర్ వంటి పులియబెట్టిన ఆహారాలు పేగు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే ఉపయోగకరమైన బ్యాక్టీరియాను (ప్రోబయోటిక్స్) అందిస్తాయి.

ఏ ఒక్క ప్రత్యేక ఆహారం వల్ల కొవ్వు కరిగిపోదు. సమతులాహారం తీసుకోవడం, కేలరీల పరిమాణాన్ని గమనించుకోవడం, రోజూ వ్యాయామం చేయడం ద్వారా మాత్రమే సురక్షితంగా బరువు తగ్గొచ్చని గుర్తుంచుకోవాలి.

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/Lifestyle/బరువు తగ్గాలా? ఈ 9 యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాల సులువుగా తగ్గొచ్చు
Home/Lifestyle/బరువు తగ్గాలా? ఈ 9 యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ ఆహారాల సులువుగా తగ్గొచ్చు
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