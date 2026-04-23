Quote of the Day: ఒంటరిగా గెలవడం కాదు.. అందరినీ గెలిపించడమే అసలైన విజయం: బుకర్ టి. వాషింగ్టన్ స్ఫూర్తిదాయక సందేశం
మీరు ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలా? అయితే తోటివారికి చేయూతనివ్వండి. అమెరికా చరిత్రలో ఒక గొప్ప విద్యావేత్తగా, సామాజిక సంస్కర్తగా నిలిచిన బుకర్ టి. వాషింగ్టన్ చెప్పిన ఈ స్ఫూర్తిదాయక సందేశం.. నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాఠం.
విజయం అంటే కేవలం మనం ఎంత సంపాదించాం లేదా ఏ హోదాలో ఉన్నాం అనేది మాత్రమే కాదు. మన ఎదుగుదలలో ఎంతమందికి తోడుగా నిలిచాం అనేది కూడా ముఖ్యమే. "మిమ్మల్ని మీరు ఉన్నత స్థితికి తీసుకెళ్లాలని భావిస్తే.. ముందుగా మీ పక్కన ఉన్న వారిని పైకి లేపండి" అని బుకర్ టి. వాషింగ్టన్ దశాబ్దాల క్రితమే చెప్పారు. ఈ మాటల్లోని లోతైన అర్థం నేటి డిజిటల్ యుగానికి కూడా అతికినట్టు సరిపోతుంది. స్వార్థంతో ఎదిగే వారు తాత్కాలిక విజయాలను అందుకోవచ్చు కానీ, అందరినీ కలుపుకొని వెళ్లేవారే చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు.
సహాయం చేయడం త్యాగం కాదు.. అది ఒక పెట్టుబడి
చాలామంది ఇతరులకు సహాయం చేయడం అంటే తమ శక్తిని లేదా సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడం అని భావిస్తారు. కానీ వాషింగ్టన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఇతరులకు చేయూతనివ్వడం అనేది మన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఒక మార్గం. మనం ఒకరికి మెంటార్ (మార్గదర్శి)గా ఉన్నప్పుడు లేదా ఎవరికైనా అవకాశం కల్పించినప్పుడు.. సమాజంలో బలమైన సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఈ క్రమంలో మనలో నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. గౌరవం, నమ్మకం అనే పునాదులపై నిర్మించిన విజయం ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది.
నేటి కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో ఈ సూత్రం ఎలా పనిచేస్తుంది?
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ఆఫీసుల్లో లేదా వ్యాపారాల్లో తీవ్రమైన పోటీ ఉంటుంది. అయితే, కేవలం తన గురించి మాత్రమే ఆలోచించే మేనేజర్ కంటే, తన టీమ్ మొత్తాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ.. వారిని ఉన్నత స్థానాలకు తీసుకెళ్లే లీడర్లే అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు.
టీమ్ సభ్యులకు కొత్త విషయాలు నేర్పించడం, వారి కష్టాల్లో తోడుండటం వల్ల సంస్థలో విధేయత, పనితనం పెరుగుతాయి. ఇది అంతిమంగా ఆ లీడర్ ఎదుగుదలకే దోహదపడుతుంది. కేవలం పని ప్రదేశంలోనే కాదు, పాఠశాలలు, కాలేజీలు, చివరికి మన ఇరుగుపొరుగు వారితో కూడా ఇదే స్ఫూర్తితో మెలిగితే సామాజిక సామరస్యం నెలకొంటుంది.
బానిసత్వం నుండి..
బుకర్ టి. వాషింగ్టన్ జీవితం ఒక అద్భుతం. 1856లో వర్జీనియాలోని ఒక బానిస కుటుంబంలో ఆయన జన్మించారు. ఆ కాలంలో బానిసల జీవితం ఎంత దుర్భరంగా ఉండేదో మనకు తెలుసు. కనీస హక్కులు లేని స్థితి నుండి తన స్వశక్తితో చదువుకుని గొప్ప విద్యావేత్తగా ఎదిగారు.
అలబామాలో 'టస్కేగీ ఇన్స్టిట్యూట్' (ప్రస్తుతం టస్కేగీ యూనివర్సిటీ) స్థాపించి, ఆఫ్రికన్ అమెరికన్లకు వృత్తి విద్యా కోర్సుల ద్వారా ఆర్థిక స్వావలంబన కల్పించారు. కేవలం విమర్శలు చేస్తూ కూర్చోకుండా, నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడం ద్వారానే సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుందని ఆయన నమ్మారు. ఆయన రాసిన ఆత్మకథ 'అప్ ఫ్రమ్ స్లేవరీ' (Up from Slavery) నేటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది.
మనం ఏం చేయగలం?
అందరూ వాషింగ్టన్ అంత గొప్ప సంస్థలను స్థాపించలేకపోవచ్చు, కానీ మన నిత్య జీవితంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయవచ్చు:
- మీ సహోద్యోగికి పనిలో ఏదైనా సందేహం వస్తే వివరించండి.
- ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న విద్యార్థికి పుస్తకాలు కొనివ్వండి లేదా పాఠాలు చెప్పండి.
- కష్టాల్లో ఉన్న స్నేహితుడికి ధైర్యం చెప్పండి.
గుర్తుంచుకోండి, ఒక చిన్న సాయం తరంగంలా (Ripple effect) వ్యాపించి మరికొందరిని ప్రేరేపిస్తుంది. అలా సమాజం మొత్తం ఉన్నత స్థితికి చేరుకుంటుంది. ఇదే బుకర్ టి. వాషింగ్టన్ మనకు అందించిన నిజమైన వారసత్వం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. బుకర్ టి. వాషింగ్టన్ ఎవరు?
ఆయన 19వ శతాబ్దపు చివరలో, 20వ శతాబ్దపు ప్రారంభంలో అమెరికాలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ నాయకుడు, విద్యావేత్త, రచయిత. బానిసత్వంలో పుట్టి, విద్యాసంస్థల స్థాపన ద్వారా లక్షలాది మంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు.
2. "మిమ్మల్ని మీరు పైకి లేపుకోవాలంటే, ఇతరులను పైకి లేపండి" అనే మాట ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
వ్యక్తిగత విజయం అనేది ఇతరుల ఎదుగుదలతో ముడిపడి ఉంటుందని దీని అర్థం. మనం ఇతరులకు సహాయం చేయడం ద్వారా సమాజం బలపడుతుంది, తద్వారా మనకు కూడా మెరుగైన అవకాశాలు, గౌరవం లభిస్తాయి.
3. ఆయన స్థాపించిన విద్యాసంస్థ పేరు ఏమిటి?
ఆయన అలబామాలో 'టస్కేగీ ఇన్స్టిట్యూట్' (Tuskegee Institute) స్థాపించారు. ఇది ప్రస్తుతం టస్కేగీ యూనివర్సిటీగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
4. బుకర్ టి. వాషింగ్టన్ రాసిన ప్రసిద్ధ పుస్తకం ఏది?
ఆయన ఆత్మకథ అయిన 'అప్ ఫ్రమ్ స్లేవరీ' (Up from Slavery) ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన పుస్తకం.
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.