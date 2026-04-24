ఆన్లైన్లో భారీ హోం అప్లయెన్సెస్ కొంటున్నారా? ఈ రిస్కులు తప్పక తెలుసుకోండి
వాషింగ్ మెషీన్, ఫ్రిజ్ వంటి భారీ వస్తువులను ఆన్లైన్లో కొనేటప్పుడు ఎదురయ్యే డెలివరీ సమస్యలు, డ్యామేజీలు, రిటర్న్ ఇబ్బందుల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చదవండి.
స్మార్ట్ఫోన్ నుంచి చిన్నపాటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వరకు నేడు మనమంతా ఆన్లైన్ షాపింగ్పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాం. గడప దాటకుండానే కోరుకున్న వస్తువు ఇంటికి రావడం, పైగా ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు ఉండటంతో చాలామంది భారీ హోం అప్లయెన్సెస్ కూడా ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఒక కొత్త రిఫ్రిజిరేటర్ లేదా వాషింగ్ మెషీన్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, ప్యాకింగ్ విప్పాక దానిపై ఒక చిన్న డెంట్ లేదా స్క్రాచ్ కనిపిస్తే కలిగే అసంతృప్తి వర్ణనాతీతం.
ఆ క్షణంలో "స్టోర్కు వెళ్లి కొంటే బాగుండేదేమో" అన్న ఆలోచన రావడం సహజం. కేవలం ధర తక్కువగా ఉందని తీసుకునే నిర్ణయం, ఒక్కోసారి మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీయడమే కాకుండా ఆర్థికంగానూ భారంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ వస్తువుల కొనుగోలులో డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కంటే సంప్రదాయ రిటైల్ స్టోర్లే ఎందుకు మెరుగో అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
డెలివరీలో సవాళ్లు
పండుగ సీజన్లు లేదా పెద్ద సేల్స్ సమయంలో ఈకామర్స్ కంపెనీలు భారీ హోం అప్లయెన్సెస్పై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లను ప్రకటిస్తుంటాయి. ఈ సమయంలో లాజిస్టిక్స్ కంపెనీలపై ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ డెలివరీలు చేయాలనే లక్ష్యంతో రవాణా సంస్థలు పనిచేస్తుంటాయి. భారీ వస్తువులను ఒక చోటు నుంచి మరో చోటుకు తరలించే క్రమంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఉత్పత్తులు దెబ్బతినే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని మార్కెట్ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టైర్-2, టైర్-3 నగరాల్లో డెలివరీ నెట్వర్క్ అంత పటిష్టంగా ఉండదు. అందుకే, ఆఫర్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాకుండా, సాధారణ రోజుల్లో కూడా భారీ వస్తువుల డెలివరీలో సవాళ్లు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి.
రవాణాలో జరిగే ఒడిదుడుకులు
ఒక స్మార్ట్ఫోన్ బాక్స్ను హ్యాండిల్ చేయడం సులభం, కానీ 80 నుండి 100 కిలోల బరువుండే వాషింగ్ మెషీన్ను లేదా డబుల్ డోర్ ఫ్రిజ్ను తరలించడం అంత తేలిక కాదు. తయారీ సంస్థ నుండి వేర్హౌస్కు, అక్కడి నుండి రీజినల్ హబ్కు, ఆపై మీ ఇంటికి చేరేవరకు ఈ వస్తువు కనీసం ఐదు నుండి ఆరు సార్లు లోడింగ్, అన్లోడింగ్ అవుతుంది. డెలివరీ సిబ్బందికి సరైన శిక్షణ లేదా అవసరమైన పరికరాలు లేనప్పుడు, ఈ వస్తువులను నేలపై ఈడ్చడం లేదా గరుకుగా పక్కకు నెట్టడం వంటివి చేస్తుంటారు. సాధారణంగా ఇద్దరు వ్యక్తులే వస్తారు. 100 కిలోలకు పైగా బరువులను దింపేటప్పుడు బరువు ఆపలేక తెలియకుండానే కింద పడేస్తుంటారు. దీనివల్ల వస్తువు ప్యాకింగ్ బాగున్నా, లోపల ఉండే కంప్రెసర్ లేదా సెన్సిటివ్ ఎలక్ట్రానిక్ బోర్డులు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
కనిపించని డ్యామేజీల సమస్య
చాలా సందర్భాల్లో వస్తువు బయటకు బాగానే కనిపిస్తుంది కానీ, ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత అసలు సమస్యలు బయటపడతాయి. ఉదాహరణకు, వాషింగ్ మెషీన్ లోపలి డ్రమ్ బ్యాలెన్స్ తప్పడం లేదా ఫ్రిజ్ గ్యాస్ లీక్ అవ్వడం వంటివి రవాణాలో జరిగే కుదుపుల వల్ల సంభవిస్తాయి. ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇచ్చే 'ఓపెన్ బాక్స్ డెలివరీ' కేవలం పైన ఉండే స్క్రాచ్లను మాత్రమే గుర్తిస్తుంది. ఓపెన్ బాక్స్ డెలివరీ అంటే వస్తువు డెలివరీ అయినప్పడు వాళ్లు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారు. హడావుడిగా మనం ఫిజికల్ డ్యామేజీ గుర్తించడం కూడా కష్టమే అవుతుంది. లోపల ఉండే సాంకేతిక లోపాలను గుర్తించడానికి కనీసం ఒకటి రెండు రోజులు వస్తువును వాడాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి డెలివరీ అబ్బాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, ఇలాంటి డ్యామేజీలను రవాణా వల్ల జరిగాయని నిరూపించడం వినియోగదారుడికి పెద్ద సవాలుగా మారుతుంది.
రిటర్న్, రీప్లేస్మెంట్ ఇబ్బందులు
పెద్ద వస్తువుల విషయంలో రిటర్న్ పాలసీ చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. వస్తువు పనిచేయకపోతే బ్రాండ్ సర్వీస్ సెంటర్ నుండి 'డెడ్ ఆన్ అరైవల్' (DOA) సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలని ఆన్లైన్ కంపెనీలు కోరుతుంటాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి వారం నుండి పది రోజులు పట్టవచ్చు. ఈలోపు మీ డబ్బు బ్లాక్ అయిపోవడమే కాకుండా, ఇంట్లో ఆ వస్తువును ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అదే లోకల్ స్టోర్లో అయితే, మీకు తెలిసిన డీలర్ కాబట్టి వెంటనే స్పందించే అవకాశం ఉంటుంది.
రీఫర్బిష్డ్ ఉత్పత్తుల బెడద
కొన్నిసార్లు ఆన్లైన్లో భారీ డిస్కౌంట్లకు లభించే వస్తువులు ఇంతకుముందు ఎవరో రిజెక్ట్ చేసినవి లేదా చిన్నపాటి రిపేర్లు జరిగినవి (Refurbished) అయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు. ప్యాకింగ్ మార్చి కొత్తవాటిలా విక్రయించే ముఠాల గురించి తరచుగా వార్తలు వింటుంటాం. నమ్మకమైన ఆఫ్లైన్ స్టోర్లో ఇలాంటి మోసాలకు ఆస్కారం తక్కువ. మీరు స్వయంగా వస్తువును చూసి, సీల్ చెక్ చేసి కొనుగోలు చేయవచ్చు.
నిపుణుల మాట ఇదీ
రిటైల్ రంగ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, భారీ గృహోపకరణాల విషయంలో లాజిస్టిక్స్ ఖర్చు వస్తువు ధరలో దాదాపు 10 నుండి 15 శాతం ఉంటుంది. ఆన్లైన్ కంపెనీలు ఈ ఖర్చును తగ్గించుకోవడానికి థర్డ్ పార్టీ డెలివరీ ఏజెంట్లపై ఆధారపడుతుంటాయి. దీనివల్ల వస్తువు నాణ్యతపై కంటే డెలివరీ వేగంపైనే వారు దృష్టి పెడతారు. "భారీ వస్తువుల విషయంలో వినియోగదారులకు అమ్మకం తర్వాత సర్వీస్ (Post-sales service) చాలా ముఖ్యం. ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అమ్మకం వరకు బాధ్యత వహిస్తాయి కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చే సమస్యలకు బ్రాండ్ సర్వీస్ సెంటర్లకు నెట్టేస్తాయి" అని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
విచక్షణ అవసరం
ఆన్లైన్ షాపింగ్ సౌకర్యవంతంగా ఉన్నప్పటికీ భారీ హోం అప్లయెన్సెస్ విషయంలో మాత్రం కొంత విచక్షణ అవసరం. కేవలం కొన్ని వందల రూపాయల పొదుపు కోసం వేల రూపాయల విలువైన వస్తువును రిస్క్లో పెట్టడం సరికాదు. మీకు వీలైనంత వరకు లోకల్ రిటైలర్ వద్ద ధరలను బేరమాడి చూడండి. ఒకవేళ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆన్లైన్లోనే కొనాల్సి వస్తే, డెలివరీ సమయంలో బాక్స్ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, ఇన్స్టాలేషన్ పూర్తయ్యే వరకు ఎలాంటి పేపర్లపై సంతకం చేయవద్దు. వినియోగదారుడిగా మీ హక్కులను తెలుసుకోవడమే మీ పెట్టుబడికి రక్షణ.
