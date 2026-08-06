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    వెన్నునొప్పి కిడ్నీ రాళ్లకు సంకేతమా? నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక

    మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, తగినంత నీరు తాగకపోవడం వల్ల ఇటీవల యువతలోనూ కిడ్నీ రాళ్ల సమస్య పెరుగుతోంది. వెన్నునొప్పి, మూత్రంలో రక్తం రావడం వంటి ప్రారంభ సంకేతాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని ప్రముఖ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ కపిల్ జైన్ సూచిస్తున్నారు.

    Published on: Aug 6, 2026, 12:44:13 IST
    By HT Telugu Desk
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    ప్రస్తుత కాలంలో శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, బరువు పెరగడం, ఉప్పు-ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం, అలాగే శరీరానికి తగినంత నీరు అందకపోవడం వల్ల కిడ్నీ రాళ్ల సమస్య తీవ్రమవుతోంది. చాలామంది ప్రారంభంలో వచ్చే స్వల్ప అసౌకర్యాన్ని, నొప్పిని దానంతట అదే తగ్గుతుందని భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తూ పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారని ఢిల్లీ ఆర్‌జీ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ కపిల్ జైన్ (MBBS, MS, DNB) హెచ్చరిస్తున్నారు.

    వెన్నునొప్పి కిడ్నీ రాళ్లకు సంకేతమా? నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక
    వెన్నునొప్పి కిడ్నీ రాళ్లకు సంకేతమా? నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని యూరాలజిస్ట్ హెచ్చరిక

    లాన్సింగ్ వ్యాధి లక్షణాలను ముందుగానే గుర్తిస్తే తీవ్రమైన కాంప్లికేషన్లు, అత్యవసర చికిత్సల అవసరం లేకుండా కాపాడుకోవచ్చని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    కిడ్నీ రాళ్ల ప్రారంభ సంకేతాలు

    1. తగ్గని వెన్నునొప్పి (Persistent Back Pain)

    కిడ్నీ రాళ్ల ప్రధాన లక్షణం తీవ్రమైన నొప్పే అయినప్పటికీ, ఇది చాలా మందకొడిగా, తేలికపాటి మొండి నొప్పితో మొదలవుతుంది.

    ఆరంభం: నడుము కింది భాగంలో, వీపు పక్కన లేదా పక్కటెముకల దిగువ భాగంలో మందకొడిగా నొప్పి (Dull ache) మొదలవుతుంది.

    మార్పు: రాయి కిడ్నీ నుంచి మూత్రనాళంలోకి (Ureter) కదిలే కొద్దీ, నొప్పి తీవ్రమై పొత్తికడుపు లేదా గజ్జల్లోకి వ్యాపిస్తుంది. ఇది ఒకేసారి కాకుండా అలల మాదిరిగా వచ్చి పోతూ ఉంటుంది.

    2. మూత్రంలో రక్తం రావడం (Blood in Urine)

    మూత్రం రంగు గులాబీ, ఎరుపు లేదా గోధుమ రంగులోకి మారితే దానిని అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. కొన్నిసార్లు ఈ రక్తం కంటికి కనిపించకుండా కేవలం ల్యాబ్ పరీక్షల్లో మాత్రమే నిర్ధారణ అవుతుంది.

    3. యూటీఐ (UTI) వంటి లక్షణాలు

    మూత్ర విసర్జన సమయంలో మంట, పదే పదే మూత్రానికి వెళ్లాల్సి రావడం, మూత్రం సరిగా రాకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.

    ముఖ్యంగా రాయి మూత్రాశయం (Bladder) దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇవి ఎక్కువగా వస్తాయి. ఇవి సాధారణ మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్ల (UTI) లాగా అనిపించవచ్చు.

    ముఖ్య గమనిక: రాయి వల్ల మూత్రనాళంలో అడ్డంకి ఏర్పడి, దానికి ఇన్ఫెక్షన్ తోడైతే జ్వరం, వణుకు, వాంతులు అవుతాయి. జ్వరం గనుక ఉంటే అది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీగా భావించి వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

    ముందస్తు నిర్ధారణ ఎందుకు ముఖ్యం?

    చిన్న సైజు రాళ్లు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు బయటకు కనిపించకపోవచ్చు. అయితే కుటుంబంలో కిడ్నీ రాళ్ల చరిత్ర ఉన్నవారు, డీహైడ్రేషన్, డయాబెటిస్, ఊబకాయంతో బాధపడేవారు పదే పదే నడుము నొప్పి లేదా మూత్ర సంబంధిత సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటే వెంటనే ల్యాబ్ టెస్టులు చేయించుకోవాలి.

    చిన్న రాళ్లు: తగినంత నీరు తాగడం, నొప్పి నివారణ మందుల ద్వారా సహజంగానే బయటకు వచ్చేస్తాయి.

    పెద్ద రాళ్లు: వీటి తొలగింపునకు చిన్నపాటి నాన్-ఇన్వేసివ్ లేదా మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ శస్త్రచికిత్సలు అవసరమవుతాయి.

    నిర్లక్ష్యం చేస్తే: మూత్రపిండాల ఇన్ఫెక్షన్, రాయి అడ్డుపడటం, చివరికి కిడ్నీ శాశ్వతంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.

    కిడ్నీ రాళ్లను నివారించే మార్గాలు

    సమృద్ధిగా నీరు తాగడం: రోజుకు కనీసం 2.5 నుంచి 3 లీటర్ల నీరు తాగడం ద్వారా రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించవచ్చు.

    ఉప్పు వినియోగం తగ్గించడం: ఆహారంలో అధిక ఉప్పు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తగ్గించాలి.

    సమతుల్య ఆహారం: జీవక్రియలను మెరుగుపరిచే మంచి సమతుల్య ఆహారాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యల విషయంలో ఎల్లప్పుడూ అర్హత కలిగిన వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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