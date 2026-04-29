Watermelon : రాత్రి పూట పుచ్చకాయ తింటే ప్రాణాలకే ప్రమాదమా?
Watermelon at night : ముంబైలో జరిగిన ఒక హృదయ విదారక ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. రాత్రి పూట బిర్యానీ తిని, ఆపై పుచ్చకాయ సేవించిన నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రి పూట పండ్లు, ముఖ్యంగా పుచ్చకాయ తినడం ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం అనే చర్చ మొదలైంది.
Watermelon side effects : వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు.. దాహార్తిని తీర్చుకోవడానికి మనమందరం పుచ్చకాయను ఆశ్రయిస్తాం. అమృతంలా అనిపించే ఈ పండు ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకంగా మారుతుందా? ముంబైలో ఇటీవల జరిగిన ఒక విషాద ఘటన ఇప్పుడు అందరినీ భయపెడుతోంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు వ్యక్తులు రాత్రి భోజనంలో బిర్యానీ తిని, ఆ తర్వాత పుచ్చకాయ తిన్నారు. కొద్ది గంటల్లోనే వాంతులు, విరేచనాలతో తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై మరణించారు. వారికి అసలేం జరిగింది? అనే అంశంపై వైద్య నివేదికలు రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, రాత్రి పూట పండ్లు తినే అలవాటుపై ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
రాత్రి పూట పుచ్చకాయ: నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
పుచ్చకాయ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది, కానీ అది తినే సమయం చాలా ముఖ్యమని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి 7 గంటల తర్వాత ఏ రకమైన పండ్లు తీసుకోకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
"పుచ్చకాయలో 94 శాతం నీరు, లైకోపీన్, పొటాషియం వంటి అద్భుతమైన పోషకాలు ఉంటాయి. అయితే, ఇది కొద్దిగా ఆమ్ల గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. రాత్రి వేళ మన శరీరం విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇది జీర్ణక్రియను మందగిస్తుంది," అని ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణులు డాక్టర్ శిల్పా అరోరా పేర్కొన్నారు. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 1 గంటల మధ్య, అంటే మన జీర్ణవ్యవస్థ అత్యంత చురుగ్గా ఉన్నప్పుడు పుచ్చకాయ తినడం ఉత్తమమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
జీర్ణక్రియపై ప్రభావం.. నిద్రకు భంగం!
ఆయుర్వేద శాస్త్రం ప్రకారం కూడా రాత్రి పూట పుచ్చకాయ తినడం మంచిది కాదు!
పొట్ట ఉబ్బరం: రాత్రి పూట మెటబాలిజం తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో అధిక చక్కెర, నీరు ఉండే పుచ్చకాయ తింటే పొట్ట భారంగా అనిపించడం, గ్యాస్ పట్టేయడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
నిద్రలేమి: పుచ్చకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువ. రాత్రి పడుకునే ముందు దీన్ని తింటే పదే పదే మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది, దీనివల్ల గాఢ నిద్రకు భంగం కలుగుతుంది.
"రాత్రి పూట జీర్ణక్రియ మందగించడం వల్ల పండ్లలోని చక్కెరలు సరిగ్గా అరగవు. దీనివల్ల మరుసటి రోజు ఉదయం కడుపులో అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది," అని ఆయుర్వేద నిపుణులు డాక్టర్ ధన్వంతరి త్యాగి వివరించారు.
ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో రాత్రి పూట బిర్యానీ వంటి భారీ భోజనం చేయడం ఒక సంస్కృతిగా మారింది. ఇలాంటి భారీ భోజనం తర్వాత పండ్లు తినడం మరింత ప్రమాదకరం అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు: ఐబీఎస్ లేదా గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు రాత్రి పూట పుచ్చకాయకు దూరంగా ఉండాలి.
డయాబెటిస్ బాధితులు: ఇందులో ఉండే సహజ చక్కెరలు రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు: రాత్రి పూట పండ్లలోని చక్కెరలు కొవ్వుగా మారే అవకాశం ఎక్కువ.
జాగ్రత్తే రక్ష!
ముంబై ఘటనలో కేవలం పుచ్చకాయే కారణమని చెప్పలేం, ఆహారం కలుషితం అవ్వడం (ఫుడ్ పాయిజనింగ్) లేదా ఇతర కారణాలు ఉండవచ్చు. కానీ, మన ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోవడానికి ఇదొక హెచ్చరిక. పండ్లను పగటిపూట స్నాక్స్గా లేదా భోజనానికి ముందు తీసుకోవడం ఉత్తమం. రాత్రి భోజనం తర్వాత పండ్లను డెజర్ట్గా తీసుకునే అలవాటుకు స్వస్తి చెప్పడం మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు.