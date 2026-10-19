క్యాన్సర్ మందుల ధరలు భారీగా తగ్గుదల: నవంబర్ 9 నుంచి కొత్త రేట్లు
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయంతో నవంబర్ 9 నుంచి 137 క్యాన్సర్ మందుల ధరలు దాదాపు 70 శాతం వరకు తగ్గనున్నాయి. ట్రేడ్ మార్జిన్ను 30 శాతానికి పరిమితం చేస్తూ రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
క్యాన్సర్ బాధితులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ఊరట నిచ్చింది. దేశంలో ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధి చికిత్సకు వాడే 137 రకాల ఔషధాల ధరలను గణనీయంగా తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ట్రేడ్ మార్జిన్ రేషనలైజేషన్ (టీఎంఆర్) విధానం కింద ఈ మందులను చేర్చుతూ రసాయనాలు, ఎరువుల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. సవరించిన ఈ కొత్త ధరలు 2026 నవంబర్ 9 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి.
ధరలు ఎంతవరకు తగ్గుతాయి?
ప్రస్తుతం విపణిలో ఉన్న ధరల నిర్మాణం ఆధారంగా నాన్-షెడ్యూల్డ్ క్యాన్సర్ ఔషధాల గరిష్ఠ రిటైల్ ధర (ఎమ్ఆర్పీ) దాదాపు 70 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. నేషనల్ ఫార్మాస్యూటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ (ఎన్పీపీఏ) డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ (డీపీసీఓ) 2013లోని పారాగ్రాఫ్ 19 నిబంధనల మేరకు ట్రేడ్ మార్జిన్ను ఎమ్ఆర్పీలో గరిష్ఠంగా 30 శాతానికి పరిమితం చేసింది.
ఈ నిర్ణయంతో పెంబ్రోలిజుమాబ్, డుర్వాల్యూమాబ్, ఓసిమెర్టినిబ్ వంటి విస్తృతంగా వాడే ఇమ్యునోథెరపీ ఔషధాలు క్యాన్సర్ రోగులకు అందుబాటు ధరల్లోకి రానున్నాయి. గతంలో 2019లో 42 రకాల క్యాన్సర్ మందులపై ట్రేడ్ మార్జిన్ల పరిమితి విధించడంతో ధరలు ఏకంగా 90 శాతం వరకు తగ్గాయి. ఆ అనుభవంతోనే ఇప్పుడు మరో 137 మందులకు ఈ నిబంధనను విస్తరించారు.
ధరల లెక్కింపు సూత్రం ఇదిగో...
ఔషధాల కొత్త ఎమ్ఆర్పీని లెక్కించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక మార్గదర్శక సూత్రాన్ని విడుదల చేసింది:
గరిష్ఠ రిటైల్ ధర (ఎమ్ఆర్పీ) = పీటీఎస్/పీటీడీ x { 1 + (టీఎమ్/ (100 − టీఎమ్)) } + వర్తించే జీఎస్టీ
(ఇక్కడ టీఎమ్ అంటే 30 శాతానికి మించని ట్రేడ్ మార్జిన్. పీటీఎస్/పీటీడీ అంటే 2026 మార్చి నెలలో స్టాకిస్ట్ లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్కు విక్రయించిన ధర)
ఉదాహరణకు:
ఒక నాన్-షెడ్యూల్డ్ క్యాన్సర్ మందు పాత ఎమ్ఆర్పీ ₹300 + జీఎస్టీ అనుకుంటే, దాని పీటీఎస్/పీటీడీ ధర ₹70గా ఉంటే:
కొత్త నిబంధన ప్రకారం అనుమతించే గరిష్ఠ ఎమ్ఆర్పీ = ₹70 x {1 + (30/(100−30))} = ₹100 + వర్తించే జీఎస్టీ అవుతుంది. అంటే గతంలో ₹300 ఉన్న ఔషధం ధర ఇప్పుడు ₹100కి దిగివస్తుంది.
చౌకగా మారనున్న 137 మందులు ఇవే...
కేంద్రం గురి పెట్టిన 137 నాన్-షెడ్యూల్డ్ క్యాన్సర్ మందుల జాబితాలో ప్రధానమైనవి.
- 20 రకాలకు పైగా క్యాన్సర్ల చికిత్సలో వాడే ఇమ్యునోథెరపీ ఔషధాలు.
- రొమ్ము, ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ రోగులకు వాడే డెనోసుమాబ్.
- క్యాన్సర్ రోగుల్లో న్యూట్రోపేనియా నివారణకు ఉపయోగించే పెగ్ఫిల్గ్రాస్టిమ్.
- పేగు, అండాశయం, గర్భాశయ ముఖద్వార (సర్వికల్) క్యాన్సర్ల చికిత్సకు ఆమోదించిన బెవాసిజుమాబ్.
ఆసుపత్రులు, విక్రేతలకు కేంద్రం మార్గదర్శకాలు
ఔషధ పంపిణీ వ్యవస్థలో మితిమీరిన లాభాల మార్జిన్లను అరికట్టడంతో పాటు, తయారీదారుల రాబడిని కాపాడుతూ మార్కెట్లో కృత్రిమ కొరత ఏర్పడకుండా చూడడమే ఈ చర్యల ప్రధాన ఉద్దేశమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. రోగులకు నిరంతరాయంగా మందులు అందేలా తయారీ కంపెనీలు తమ ప్రస్తుత ఉత్పత్తి, సరఫరా స్థాయిలను కొనసాగించాలని ఆదేశించింది.
కొత్త ధరల అమలు కోసం విక్రేతలు, కొనుగోలుదారులకు జారీ చేసిన ఆదేశాలు:
- గెజెట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడిన 7 రోజుల్లోగా సవరించిన ధరలను తయారీ కంపెనీలు ఎన్పీపీఏకి సమాచారం అందించాలి.
- సవరించిన ధరల జాబితాను తమ వెబ్సైట్లలో ప్రదర్శించడంతో పాటు రిటైలర్లు, ఆసుపత్రులకు చేరవేయాలి.
- 2026 నవంబర్ 9 నుంచి ఆసుపత్రులు, రిటైలర్లు తగ్గించిన ధరలకే మందులను విక్రయించాలి. తమ ఫార్మసీలలో కొత్త ధరలను స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలి.
- ఆసుపత్రులు తమ అధికారిక వెబ్సైట్లలో కూడా సవరించిన ధరల పట్టికను అందుబాటులో ఉంచాలి.
వినియోగదారులు 'ఫార్మా సహీ దామ్' (Pharma Sahi Daam) యాప్ లేదా ఎన్పీపీఏ వెబ్సైట్ ద్వారా ఔషధాల సవరించిన ధరలను సరిచూసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More