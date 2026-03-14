Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ప్రతి గుండెపోటు వెనుక ఈ 'కామన్' అలవాటే ఉంది: అమెరికా కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక

    మనం రోజువారీ చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే ప్రాణాంతక గుండెపోటుకు దారితీస్తాయని కాలిఫోర్నియా కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ భోజరాజ్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, జంక్ ఫుడ్ వంటి 'బిజీ' లైఫ్ స్టైల్ అలవాట్లు మీ గుండెను ఎలా దెబ్బతీస్తున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 14, 2026 10:33 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో పని ఒత్తిడి, నిరంతరం ఫోన్లతో గడపడం మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. మనం ఎంతో ఉత్పాదకతతో (Productive) ఉన్నామని భ్రమపడే జీవనశైలే, మనల్ని మృత్యువు దరిదాపుల్లోకి తీసుకెళ్తోందని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ భోజరాజ్ హెచ్చరించారు.

    ప్రతి గుండెపోటు వెనుక ఈ 'కామన్' అలవాటే ఉంది: అమెరికా కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక (Freepik)
    రెండు దశాబ్దాలకు పైగా గుండె వైద్య నిపుణుడిగా అనుభవం ఉన్న ఆయన, గుండెపోటు అనేది ఏదో ఒక అనాలోచిత నిర్ణయం వల్ల వచ్చేది కాదని.. అది మనం రోజూ పాటించే ఒక ప్రమాదకరమైన 'రొటీన్' ఫలితమని విశ్లేషించారు. 'నేను చూసే దాదాపు ప్రతి గుండెపోటు కేసు వెనుక ఈ సాధారణ అలవాట్లే ఉంటున్నాయి' అంటూ ఆయన సోషల్ మీడియాలో చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది.

    ఆ ప్రాణాంతక రొటీన్ ఏంటి?

    సాధారణంగా మద్యం తాగడం లేదా ధూమపానం వంటి అలవాట్ల వల్లే గుండెపోటు వస్తుందని మనం అనుకుంటాం. కానీ, డాక్టర్ సంజయ్ అభిప్రాయం ప్రకారం, చాలామందిలో గుండె జబ్బులకు కారణమవుతున్న అంశాలు ఇవే:

    • నిద్రలేమి: అర్ధరాత్రి వరకు మొబైల్ ఫోన్ల నుంచి వచ్చే బ్లూ లైట్ మధ్య గడపడం, అసంపూర్తిగా ఉన్న ఆఫీస్ పనుల గురించి ఆలోచిస్తూ నిద్రను వాయిదా వేయడం.
    • నిత్యం వెంటాడే ఒత్తిడి: మానసిక ఒత్తిడిని దైనందిన జీవితంలో ఒక భాగంగా మార్చుకోవడం.
    • జంక్ ఫుడ్: సమయం లేదనే సాకుతో పోషకాలు లేని ఇన్‌స్టంట్ ఫుడ్ లేదా ఫాస్ట్ ఫుడ్‌పై ఆధారపడటం.
    • తగ్గిపోతున్న నిద్ర సమయం: నిద్రపోయే సమయాన్ని తగ్గించుకుంటూ పోవడం.

    "చాలామందిలో గుండెపోటు ఒక్కసారిగా రాదు. చిన్న చిన్న సర్దుబాట్లే నెమ్మదిగా అలవాట్లుగా మారి, చివరకు ల్యాబ్ రిపోర్టుల్లో సమస్యలుగా కనిపిస్తాయి" అని ఆయన వివరించారు.

    శరీరం ఇచ్చే నిశ్శబ్ద హెచ్చరికలు

    ఈ అలవాట్లు ఒక్కరోజులో మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు. కానీ శరీరంలో అంతర్గతంగా మూడు కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయని డాక్టర్ సంజయ్ హెచ్చరిస్తున్నారు:

    • పెరుగుతున్న బీపీ: ఏటికేడు రక్తపోటులో వచ్చే స్వల్ప పెరుగుదల చివరకు హైపర్‌టెన్షన్‌కు దారితీస్తుంది.
    • అస్థిరమైన షుగర్ లెవల్స్: ఒత్తిడి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపు తప్పుతాయి.
    • ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పెరగడం: శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వల్ల రక్తంలో కొవ్వు చేరుతుంది.

    ఈ సంఖ్యలు మనకు అప్పటికప్పుడు ప్రమాదకరంగా అనిపించకపోవచ్చు. కానీ ఇవన్నీ కలిసి గుండెపై తీవ్రమైన ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    పరిష్కారం ఏంటి?

    "చాలామంది తమ ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ఉండరు, కేవలం వారు 'బిజీ'గా ఉంటారు అంతే. నేనొక తండ్రిని కాబట్టి ఆ బిజీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు. కానీ మన శరీరం మాత్రం మనం చేసే ప్రతి పొరపాటును లెక్కగడుతుంది" అని డాక్టర్ సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు.

    గుండె జబ్బులను నివారించడం అనేది కేవలం మందుల ద్వారా మొదలయ్యేది కాదని, మన నిద్ర, ఒత్తిడి, మరియు ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోవడం ద్వారానే సాధ్యమని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. పరిస్థితి విషమించి హాస్పిటల్ బెడ్ మీదకు చేరకముందే ఈ చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. గుండెపోటు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    ధూమపానం, మద్యం వంటి అలవాట్లతో పాటు దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి మరియు సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం కూడా ప్రధాన కారణాలు.

    2. గుండె జబ్బుల ముప్పును ముందుగా ఎలా గుర్తించాలి?

    రక్తపోటు (BP), షుగర్ లెవల్స్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలను క్రమం తప్పకుండా చెక్ చేయించుకోవాలి. వీటిలో వచ్చే స్వల్ప మార్పులను కూడా గమనించాలి.

    3. ఒత్తిడి గుండెపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?

    నిరంతరం ఒత్తిడిలో ఉండటం వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడి, అది రక్తపోటు పెరగడానికి మరియు గుండె రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి కలగడానికి కారణమవుతుంది.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes