గుండెపోటు ముప్పును తప్పించుకోవాలా? కార్డియాలజిస్ట్ చెబుతున్న 9 గోల్డెన్ రూల్స్ ఇవే
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటు బాధితుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. కాలుష్యం, ఒత్తిడి, నిద్రలేమి వంటి కారణాల వల్ల గుండె ఆరోగ్యం దెబ్బతింటోంది. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జాక్ వోల్ఫ్సన్ సూచించిన 9 కీలక జాగ్రత్తలు మీ గుండెను పదిలంగా ఉంచుతాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత కొన్నేళ్లుగా గుండెపోటు మరణాలు కలవరపెడుతున్నాయి. నిన్న మొన్నటి వరకు వృద్ధులకే పరిమితమైన ఈ సమస్య, నేడు యువతను కూడా వదలడం లేదు. దీనికి ప్రధాన కారణం మన జీవనశైలిలో వచ్చిన పెను మార్పులేనని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సుమారు 25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జాక్ వోల్ఫ్సన్, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి అనుసరించాల్సిన 9 మార్గాలను తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
1. ప్లాస్టిక్కు దూరంగా ఉండండి
మనం వాడే ప్లాస్టిక్ కేవలం పర్యావరణానికే కాదు, మన గుండెకు కూడా శత్రువే. ప్లాస్టిక్ కణాలు విచ్ఛిన్నమై మైక్రోప్లాస్టిక్స్, నానో ప్లాస్టిక్స్గా మారి మనం పీల్చే గాలిలో, తాగే నీటిలో చేరుతున్నాయి. ఇవి శరీరంలో చేరి దీర్ఘకాలిక వాపు (Inflammation) కలిగిస్తాయి. దీనివల్ల ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడి గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని డాక్టర్ వోల్ఫ్సన్ హెచ్చరించారు. వీలైనంత వరకు ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు, డబ్బాల వాడకాన్ని తగ్గించడం ఉత్తమం.
2. సీఫుడ్ (చేపలు) ఆహారంలో చేర్చుకోండి
గుండె ఆరోగ్యానికి ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎంతో అవసరం. ఇవి చేపల్లో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. రక్తంలో ఒమేగా-3 స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నవారిలో గుండె సంబంధిత సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వారానికి కనీసం రెండు సార్లు చేపలను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల గుండె పనితీరు మెరుగుపడుతుంది.
3. ఎండలో గడపడం మర్చిపోకండి
మనలో చాలామంది ఏసీ గదులకే పరిమితమవుతున్నారు. కానీ, సూర్యరశ్మి సహజంగానే రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా ఎండలో గడపడం వల్ల ధమనుల్లో ఏర్పడే ప్లేక్ (Plaque) తగ్గుతుందని, తద్వారా పక్షవాతం, గుండెపోటు ముప్పు తప్పుతుందని డాక్టర్ పేర్కొన్నారు.
4. నిద్రతోనే ఆరోగ్యం
చాలామంది నిద్రను విలాసంగా భావిస్తారు, కానీ అది ప్రాథమిక అవసరం. శరీరం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు గుండె కండరాలు తమను తాము మరమ్మతు చేసుకుంటాయి. సరైన నిద్ర లేకపోతే శరీరంలో జీవక్రియలు దెబ్బతిని గుండెపై అదనపు భారం పడుతుంది. అందుకే ప్రతిరోజూ 7-8 గంటల గాఢ నిద్ర తప్పనిసరి.
5. శారీరక శ్రమ ముఖ్యం
ఒకే చోట కూర్చుని పనిచేసే అలవాటు గుండెకు శాపం. రోజూ కనీసం 30 నిమిషాల పాటు నడక, హైకింగ్, సైక్లింగ్ లేదా జిమ్ వంటి ఏదో ఒక వ్యాయామం చేయాలి. శరీర కదలికలు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి గుండెను దృఢంగా ఉంచుతాయి.
6. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి
డాక్టర్ వోల్ఫ్సన్ తన 20 ఏళ్ల కెరీర్లో చూసిన వందలాది గుండెపోటు కేసుల్లో 'ఒత్తిడి' (Stress) ఒక ప్రధాన కారణమని తేలింది. మానసిక ఆందోళన రక్తనాళాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. యోగా, ధ్యానం వంటి పద్ధతుల ద్వారా ఒత్తిడిని నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
7. ఇంటి వాతావరణం శుభ్రంగా ఉండాలి
మీరు నివసించే ఇంట్లో తేమ వల్ల ఏర్పడే బూజు (Mold), బ్యాక్టీరియా కూడా గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. గాలి వెలుతురు సరిగ్గా వచ్చేలా చూసుకోవడం, ఇంటిని పొడిగా ఉంచుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
8. పరీక్షలు చేయించుకోండి
గుండె ఆరోగ్యంపై అంచనాలతో కాకుండా, డేటా ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ లెవల్స్, హోమోసిస్టీన్ (Homocysteine), LPa, విటమిన్లు, మినరల్స్ స్థాయిలను ఎప్పటికప్పుడు వైద్య పరీక్షల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. దీనివల్ల ముప్పును ముందే పసిగట్టవచ్చు.
9. ఈఎంఎఫ్ (EMF) ప్రభావం తగ్గించండి
మొబైల్ ఫోన్లు, వై-ఫై నుంచి వచ్చే విద్యుదయస్కాంత కిరణాలు (EMF) గుండెలోని ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని కొన్ని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. అందుకే రాత్రిపూట వై-ఫై స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం, నిద్రపోయేటప్పుడు ఫోన్ను దూరంగా ఉంచడం వంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్ సూచించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ప్లాస్టిక్ వల్ల గుండెపోటు ఎలా వస్తుంది?
ప్లాస్టిక్ కణాలు (Microplastics) శరీరంలోకి చేరినప్పుడు అవి రోగనిరోధక వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసి రక్తనాళాల్లో వాపును కలిగిస్తాయి. ఇది కాలక్రమేణా గుండెపోటుకు దారితీస్తుంది.
2. గుండె ఆరోగ్యానికి ఏ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి?
సాధారణ లిపిడ్ ప్రొఫైల్తో పాటు హోమోసిస్టీన్, LPa, ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్, విటమిన్ స్థాయిలను పరీక్షించుకోవడం మంచిది.
3. నిద్రలేమి గుండెను ఎలా దెబ్బతీస్తుంది?
నిద్రలో గుండె వేగం తగ్గుతుంది, రక్తపోటు నియంత్రణలోకి వస్తుంది. నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే శరీరంలో 'కార్టిసోల్' వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్లు పెరిగి గుండెపై భారం పెంచుతాయి.
