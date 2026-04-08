వంటింట్లో ఈ 5 తెల్లని పదార్థాలు ప్రాణసంకటమా? గుండె వైద్య నిపుణుల హెచ్చరిక.. ఆరోగ్యానికి మేలైన ప్రత్యామ్నాయాలు ఏవి?
ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే జిమ్ములు, కఠినమైన డైటింగ్లే కాదు.. మన వంటింట్లో మనం రోజూ వాడే కొన్ని పదార్థాలను మార్చుకోవాలని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కేవలం గంటల తరబడి వ్యాయామం చేయడం లేదా కఠినమైన ఆహార నియమాలు పాటించడం మాత్రమే సరిపోదు. మన వంటింట్లో మనం చేసే చిన్న చిన్న మార్పులే మనల్ని దీర్ఘకాలం పాటు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ముఖ్యంగా మనం రోజూ వాడే ఐదు తెల్లని పదార్థాల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఢిల్లీలోని ఆశ్లోక్ ఆసుపత్రి వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్, ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా సూచిస్తున్నారు.
సుమారు 40 ఏళ్లకు పైగా వైద్య రంగంలో అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ అలోక్ చోప్రా ఇటీవల సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రజలకు ఒక కీలక సందేశాన్ని ఇచ్చారు. "మనం ఏమి తింటామో అదే మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ శరీరం స్వచ్ఛమైన, పోషకాలతో కూడిన ఆహారానికి అర్హమైనది," అని ఆయన పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా ఆహార పదార్థాలు ఎంత తెల్లగా, ఆకర్షణీయంగా మెరిసిపోతుంటే, అందులో పోషకాలు అంతగా తగ్గిపోయాయని అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన వివరించారు.
డాక్టర్ చోప్రా హెచ్చరించిన ఆ ఐదు పదార్థాలు, వాటికి మేలైన ప్రత్యామ్నాయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
1. పంచదార (వైట్ షుగర్)
రిఫైన్డ్ షుగర్ మన శరీరానికి కేవలం 'ఎంప్టీ క్యాలరీల'ను మాత్రమే ఇస్తుంది. ఇది ఇన్సులిన్ స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచడమే కాకుండా, శరీరంలో వాపులకు (Inflammation) కారణమవుతుంది. ఇది పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది.
ప్రత్యామ్నాయం: తక్కువ మోతాదులో బెల్లం, స్వచ్ఛమైన తేనె, ఖర్జూరం లేదా కోకోనట్ షుగర్ వాడటం ఉత్తమం.
2. మైదా (వైట్ ఫ్లోర్)
పిండి వంటల్లో మైదాను మనం విరివిగా వాడుతుంటాం. కానీ ఇందులో పీచు పదార్థం (Fiber) సున్నా. ఇది శరీరంలోకి వెళ్ళాక చక్కెరలాగే ప్రవర్తిస్తుంది.
ప్రత్యామ్నాయం: జొన్నలు, రాగులు వంటి తృణధాన్యాలు (మిల్లెట్స్), గోధుమ పిండి, ఓట్స్, శనగపిండి లేదా బాదం పిండిని ఎంచుకోవడం ఆరోగ్యకరం.
3. రిఫైన్డ్ ఉప్పు
సాధారణంగా మనం వాడే తెల్లని ఉప్పును రసాయనాల సాయంతో శుద్ధి చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియలో అందులోని సహజ ఖనిజాలు నశిస్తాయి.
ప్రత్యామ్నాయం: సైంధవ లవణం (Rock Salt), హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ లేదా సహజంగా ఎండబెట్టిన సముద్రపు ఉప్పు వాడటం మంచిది. అయితే, థైరాయిడ్ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే అయోడైజ్డ్ ఉప్పును పూర్తిగా మానేయకూడదని డాక్టర్ సూచించారు.
4. రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్
"కెమికల్స్ సాయంతో శుద్ధి చేసిన నూనెలు శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ పెంచుతాయి" అని డాక్టర్ అలోక్ హెచ్చరించారు. ఇవి గుండె ధమనులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ప్రత్యామ్నాయం: గానుగ (Cold-pressed) ద్వారా తీసిన వేరుశనగ నూనె, ఆవ నూనె, కొబ్బరి నూనె లేదా స్వచ్ఛమైన నెయ్యి వాడటం మేలు.
5. పాలిష్ చేసిన బియ్యం
చూడటానికి తెల్లగా ఉన్నప్పటికీ, పాలిష్ చేసిన బియ్యం వల్ల పోషకాలు పోయి కేవలం పిండి పదార్థం మిగులుతుంది. దీని వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరుగుతాయి.
ప్రత్యామ్నాయం: దంపుడు బియ్యం (Hand-pounded rice), బ్రౌన్ రైస్, రెడ్ రైస్ లేదా చిరుధాన్యాలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి.
"వంటింటిని మార్చండి.. మీ ఆరోగ్యం దానంతట అదే మెరుగుపడుతుంది" అనే ముగింపు వాక్యం మనందరికీ ఒక మేలుకొలుపు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్రశ్న: రిఫైన్డ్ షుగర్ వల్ల కలిగే ప్రధాన నష్టం ఏమిటి?
జవాబు: రిఫైన్డ్ షుగర్ వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతాయి. ఇది దీర్ఘకాలంలో మధుమేహం, ఊబకాయం, శరీరంలో అంతర్గత వాపులకు దారితీస్తుంది.
ప్రశ్న: సాధారణ ఉప్పును పూర్తిగా మానేయవచ్చా?
జవాబు: లేదండి. సాధారణ అయోడైజ్డ్ ఉప్పులో థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన అయోడన్ ఉంటుంది. కాబట్టి పింక్ సాల్ట్ వాడుతున్నప్పటికీ, అయోడైజ్డ్ ఉప్పును కూడా తగిన మోతాదులో తీసుకోవాలి.
ప్రశ్న: మైదాకు బదులుగా శనగపిండి వాడటం మంచిదేనా?
జవాబు: అవును. మైదాతో పోలిస్తే శనగపిండిలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
