Cooler Water Cleaning : కూలర్లోని నీటిలో ఈ ఒక్కటి వేస్తే చాలు.. ఎల్లప్పుడూ నీరు శుభ్రంగా ఉంటుంది
Cooler Water Cleaning : సమ్మర్లో కూలర్ నీటి విషయంలో కాస్త గందరగోళం ఉంటుంది. క్లీన్ చేయడం ఎలా? వాసన పోగొట్టడం ఎలా? ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తుంటాయి. అయితే కేవలం ఒక చిట్కా పాటిస్తే చాలు.
వేసవి కాలంలో కూలర్ల వాడకం వేగంగా పెరుగుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగేకొద్దీ.. కూలర్లు ముఖ్యమైన వస్తువుగా మారిపోతుంది. అయితే జనాలు వాటిని వేసవిలో బయటకు తీసే ముందు శుభ్రపరచడాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. దీనివల్ల మురికి నీరు, దుర్వాసన, దోమలు వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కూలర్లోని నీటిని శుభ్రంగా ఉంచకపోతే అది అనేక రకాల సమస్యలకు కారణమవుతుంది.
వేసవి, వర్షాకాలంలో దోమలు వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి. దీనివల్ల డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి వ్యాధుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది. అందువల్ల కూలర్ను సరిగ్గా సంరక్షించడం, నీటిని శుభ్రపరచడం చాలా అవసరం. మీ కూలర్లో ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన నీరు ఉండేలా చూసుకునేందుకు చిన్న చిట్కా ఉంది.
కూలర్లోని నీటిని శుభ్రంగా ఉంచడానికి పటిక చాలా సులభమైన ఇంటి చిట్కా. దీనిని నీటిలో కలపడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కూలర్ ట్యాంక్లో నీరు తరచుగా ఎక్కువ సేపు నిలిచి ఉంటుంది. ఇది దోమలు వృద్ధి చెందడానికి ప్రదేశంగా మారుతుంది. దోమలు అటువంటి నిలిచి ఉన్న నీటిలో గుడ్లు పెడతాయి.
కూలర్ దీర్ఘకాలం సురక్షితంగా పనిచేయడానికి దానిని శుభ్రపరచడం చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల నీటిలో ఒక చిన్న పటిక ముక్కను కలపడం వల్ల నీటిని శుభ్రపరచవచ్చు, దోమల సమస్యలను తగ్గించవచ్చు.
- పటిక నీటిలోని దుమ్ము, ధూళి, చిన్న కణాలను బంధిస్తుంది. ఈ కణాలు బరువెక్కి అడుగుకు చేరుకుంటాయి. దీనివల్ల పైన ఉన్న నీరు స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది.
- పటిక నీటిని శుద్ధి చేయడం వల్ల దోమల గుడ్లు, లార్వాలు సులభంగా వృద్ధి చెందలేవు. దీనివల్ల దోమల సమస్య గణనీయంగా తగ్గుతుంది.
- కూలర్ నీటి నుండి ఏదైనా వింత లేదా దుర్వాసన వస్తుంటే, దానిని చాలా వరకు తగ్గించడంలో పటిక సహాయపడుతుంది.
- పటికకు తేలికపాటి యాంటీసెప్టిక్ గుణాలు ఉన్నాయి, ఇవి నీటిలో ఉండే కొన్ని హానికరమైన బ్యాక్టీరియాను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
- పటిక నీటిని ఎక్కువ సేపు శుభ్రంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది, దీనివల్ల కూలర్ ప్యాడ్లు త్వరగా పాడవకుండా ఉంటాయి, గాలి చల్లగా ఉంటుంది.
ఈ విషయాలను గుర్తుపెట్టుకోండి
పటికను ఎక్కువ పరిమాణంలో వాడకూడదు. ఒక చిన్న ముక్క సరిపోతుంది. ఎక్కువ పటిక కలపడం వల్ల నీటి నాణ్యత క్షీణించవచ్చు. అంతేకాకుండా కూలర్లోని నీటిని క్రమం తప్పకుండా మార్చాలి. నీటిని క్రమం తప్పకుండా మార్చకపోయినా లేదా శుభ్రం చేయకపోయినా, కూలర్ దోమలకు ఆవాసంగా మారవచ్చు. అందువల్ల కూలర్లోని నీటిని క్రమం తప్పకుండా మార్చడం, పటిక కలపడం చాలా అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More