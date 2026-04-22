    నీటి వివాదాల పరిష్కారానికి వెంటనే టెలిమెట్రీ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయండి : కేఆర్‌ఎంబీ

    KRMB : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి వివాదాలను పరిష్కరించేందుకు ఏపీ, తెలంగాణ వెంటనే టెలిమెట్రీ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కేఆర్ఎంబీ ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తద్వారా చాలా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని తెలిపింది.

    Published on: Apr 22, 2026 10:02 AM IST
    By Anand Sai
    కృష్ణా నదీ జలాల పంపిణీ, వినియోగంపై తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాల నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నీటి నిర్వహణలో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం ఉండేలా చూసేందుకు కృష్ణా నదీ మేనేజ్‌మెంట్ బోర్డు(కేఆర్ఎంబీ) కొన్ని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. శ్రీశైలం డ్యామ్‌లో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి తనిఖీ సందర్భంగా, బోర్డు ఛైర్మన్ ఎస్. బిశ్వత్, సీనియర్ అధికారులతో కలిసి, రెండు రాష్ట్రాలు స్వతంత్ర టెలిమెట్రీ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు.

    కేఆర్‌ఎంబీ

    ఈ వ్యవస్థలు నీటి తోడటం, వినియోగాన్ని రియల్ టైమ్‌లో పర్యవేక్షించడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. తద్వారా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలకు ఆస్కారం తగ్గుతుంది. క్రియాశీలకమైన, ఏకీకృత పర్యవేక్షణ యంత్రాంగం లేకపోవడమే పదేపదే వివాదాలు తలెత్తడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటని బోర్డు అధికారులు పేర్కొన్నారు. గతంలో నీటి వినియోగాన్ని పర్యవేక్షించడానికి రెండు రాష్ట్రాలు ఒకే ఉమ్మడి టెలిమెట్రీ వ్యవస్థపై ఆధారపడేవి. అయితే ఆ వ్యవస్థ గడువు ముగియడంతో అప్డేట్ చేసిన, రాష్ట్రాల వారీగా పర్యవేక్షణ మౌలిక సదుపాయాల అవసరం పెరుగుతోంది.

    ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా రెండు రాష్ట్రాలు ప్రత్యేక టెలిమెట్రీ నెట్‌వర్క్‌లను ఏర్పాటు చేయాలని బోర్డు ఆదేశించింది. టెలిమెట్రీ ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ, ఈ సాంకేతికత నీటి ప్రవాహం, నిల్వ స్థాయిలు, వినియోగ సరళిని మినిట్ టూ మినిట్ నిరంతరం పర్యవేక్షించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల రెండు రాష్ట్రాలకు కచ్చితమైన, ధృవీకరించదగిన సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుందన్నారు. తద్వారా సందేహానికి లేదా వివాదానికి ఆస్కారం లేకుండా పోతుందని పేర్కొన్నారు.

    టెలిమెట్రీ వ్యవస్థలను అమలు చేయడం వల్ల మరింత పారదర్శకత ఏర్పడి, పరస్పర నమ్మకాన్ని పెంపొందించడంలో సహాయపడుతుందని బోర్డు విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.

    కేఆర్ఎంబీ టీమ్ దాదాపు మూడు గంటల పాటు ఆనకట్టను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసింది. మొత్తం పరిస్థితిని, కార్యాచరణ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి అంతర్గత గ్యాలరీలు, స్పిల్‌వే ఏర్పాట్లు, నిర్మాణ భాగాలతో సహా కీలక విభాగాలను సందర్శించింది. ఆ తర్వాత పవర్‌హౌస్‌కు వెళ్లి, అక్కడ విద్యుత్ ఉత్పత్తి వ్యవస్థలు, భద్రతా నియమాలను సమీక్షించారు.

    తనిఖీ సమయంలో అధికారులు ఇంజనీరింగ్ సిబ్బందిని పలు సాంకేతిక ప్రశ్నలు అడిగారు. జలాశయం పూర్తి సామర్థ్యంతో ఉన్నప్పుడు ఉండే ఉద్ధృతి పీడన స్థాయిలు, నీటి లీకేజీ పరిధిపై సమాచారం కోరారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ఎప్పుడు, ఎందుకు నిలిపివేశారో, అలాగే ఆ సమయంలో ఉన్న నిర్దిష్ట నీటి మట్టాలతో సహా వివరించాలని ఇంజనీర్లకు తెలిపారు.

    రాబోయే వర్షాకాలానికి ముందే టెలిమెట్రీ వ్యవస్థలు పూర్తిగా పనిచేసేలా చూడాలని కృష్ణా నదీ నిర్వహణ బోర్డు రెండు రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది. రియల్-టైమ్ డేటా నీటి వినియోగంలో వ్యత్యాసాలను తక్షణమే గుర్తించడానికి సహాయపడుతుందని, తద్వారా వివాదాలు ముదరడాన్ని నివారిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Andhra Pradesh/నీటి వివాదాల పరిష్కారానికి వెంటనే టెలిమెట్రీ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయండి : కేఆర్‌ఎంబీ
