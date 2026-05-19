మండే వేసవిలో ఈ కూల్ కూల్ ప్రదేశాలకు టూర్ ప్లాన్ చేయండి.. చిల్ అయిపోవచ్చు!
వేసవి సమయంలో మీ కుటుంబంతో కలిసి చల్లని ప్రదేశాలకు వెళ్లానుకుంటున్నారా? కూల్ కూల్గా ఉండే ప్రదేశాలు చాలా వరకు మీకోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. చాలా మంది చల్లని ప్రదేశాలకు వెళ్లడానికి టూర్లు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తేమ, మండే ఎండ నుండి తప్పించుకోవడానికి తెలుగు పర్యాటకులు ఇప్పుడు కూల్ ప్రాంతాల కోసం చూస్తున్నారు. చల్లని ప్రాంతాల్లో ప్రశాంతతను కూడా పొందవచ్చు. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, తక్కువ జనాలు, ప్రకృతికి దగ్గరగా సమయం గడిపే అవకాశం కల్పించే అంతర్జాతీయ గమ్యస్థానాల కోసం జనాలు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు.
న్యూజిలాండ్ క్వీన్స్టౌన్లో 5 నుంచి 15 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి. ీ చల్లని వాతావరణంలో సరస్సు నడకలు, ద్రాక్షతోటల పర్యటనలు, హెలికాప్టర్ ప్రయాణాలను ఆస్వాదించవచ్చు .
మలేషియాలోని కామెరాన్ హైలాండ్స్కు భారతీయులు వెళ్తుంటారు. ఈ ప్రదేశంలో ఉష్ణోగ్రత 15 నుంచి 25 డిగ్రీల వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడి పచ్చని తేయాకు తోటలు, స్ట్రాబెర్రీ పంట, పొగమంచుతో కూడిన బాటలు ఒక స్వర్గంలా కనిపిస్తాయి.
ఇండోనేషియాలోని ఉబుద్ బీచ్లతో పాటు, ఉబుద్లోని పచ్చని లోయలు 20 నుంచి 26 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలతో ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తాయి. ఈ ప్రదేశం పొలాలు, అడవులతో అందంగా ఉంటుంది.
థాయ్లాండ్లోని చియాంగ్ మాయి పర్వతాల నడుమ నెలకొని ఉన్నది. పర్యాటకులకు 22 32 డిగ్రీల మధ్య ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది. ఇది కాకుండా.. మీరు ఇక్కడ పురాతన దేవాలయాలు, జాతీయ పార్కులు, ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రాలను సందర్శించవచ్చు.
ఆస్ట్రేలియాలోని టాస్మానియాలో ఈ సమయంలో 8 నుంచి 17 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో శీతాకాలంలాగా ఉంటుంది. అడవులు, వారసత్వ నగరాలతో నిండిన ఈ ప్రదేశం ప్రకృతి ప్రేమికులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.
వియత్నాంలోని డా లాట్ నగరంలో ఉష్ణోగ్రత 16 నుంచి 24 డిగ్రీలు ఉంటుంది. ఇది పైన్ అడవులు, అందమైన సరస్సులు, ఫ్రెంచ్ వలసరాజ్యాల నిర్మాణ శైలితో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
జపాన్లోని హోక్కైడో ద్వీపంలో ప్రకృతిలో గడపవచ్చు. అంతేకాకుండా 8 నుంచి 17 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతంలో అందమైన పూల తోటలు, జాతీయ పార్కులు, బీచ్ నగరాలు ఉన్నాయి.
