పెయిన్ కిల్లర్స్ అతిగా వాడుతున్నారా? ఈ అవయవాలు దెబ్బతినడం ఖాయం
నొప్పుల బిళ్లలను విచ్చలవిడిగా వాడితే కిడ్నీలు, కాలేయం, గుండెతో పాటు జీర్ణవ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతినే ప్రమాదముందని హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ డాక్టర్ దిలీప్ గూడె హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనిపై సమగ్ర వివరాలు డాక్టర్ మాటల్లో..
చిన్న తలనొప్పి వచ్చినా, కాస్త ఒళ్లు నొప్పులుగా అనిపించినా వెంటనే మెడికల్ షాపునకు వెళ్లి పెయిన్ కిల్లర్స్ కొని వేసుకోవడం ఈ రోజుల్లో చాలామందికి అలవాటుగా మారింది. పీరియడ్స్ పెయిన్, కీళ్ల నొప్పులు, జ్వరం వంటి వాటికి కూడా డాక్టర్ల ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండానే నొప్పుల బిళ్లలు వాడుతుంటారు. అప్పుడప్పుడు, సరైన మోతాదులో వాడితే ఇవి తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. కానీ, వైద్యుల సంప్రదింపులు లేకుండా వీటిని తరచూ లేదా దీర్ఘకాలం పాటు వాడితే ప్రాణాలకే ప్రమాదం.
మన శరీరంలోని జీర్ణవ్యవస్థ, కిడ్నీలు, కాలేయం, గుండె వంటి కీలక అవయవాలపై ఈ మాత్రలు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. చాలామందికి ఈ మందుల వల్ల జరిగే అంతర్గత నష్టం గురించి కనీస అవగాహన ఉండటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో, పెయిన్ కిల్లర్స్ మింగడం వల్ల వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యలు, వాటిని వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన చాలా అవసరం.
పెయిన్ కిల్లర్స్తో పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలు
ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా విచ్చలవిడిగా వాడే నొప్పుల బిళ్లలు శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి. పెయిన్ కిల్లర్స్ వల్ల కింద పేర్కొన్న అవయవాలు పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
జీర్ణకోశ సమస్యలు: ఐబూప్రోఫెన్, డిక్లోఫెనాక్, నాప్రోక్సెన్ వంటి నాన్‑స్టెరాయిడ్ యాంటీ‑ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ (NSAIDs) కడుపులోని లైనింగ్ను దెబ్బతీస్తాయి. దీనివల్ల ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రైటిస్, అల్సర్లు, కడుపునొప్పి, జీర్ణకోశంలో రక్తస్రావం (Gastrointestinal bleeding) వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. తీవ్రమైన కేసుల్లో నల్లటి మల విసర్జన కావడం, నోటి నుండి రక్తం పడటం లేదా విపరీతమైన కడుపు నొప్పి రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
కిడ్నీలు దెబ్బతినడం: వీటిని దీర్ఘకాలం వాడటం వల్ల కిడ్నీలకు రక్తప్రసరణ తగ్గుతుంది. వృద్ధులు, డీహైడ్రేషన్ (శరీరంలో నీటిశాతం తగ్గడం) బారిన పడినవారు, మధుమేహం (షుగర్), రక్తపోటు (బీపీ) ఉన్నవారు లేదా ఇదివరకే కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారిపై ఈ ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కాలేయం దెబ్బతినడం: పారాసిటమాల్ను మితిమీరి తీసుకోవడం లేదా ఒకేసారి పారాసిటమాల్ ఉన్న ఒకటి కంటే ఎక్కువ రకాల మందులను తెలియకుండా వేసుకోవడం వల్ల కాలేయం (లివర్) పాడవుతుంది.
తలనొప్పికి వాడితే.. మళ్లీ తలనొప్పే
విచిత్రం ఏంటంటే, తలనొప్పి తగ్గడానికి తరచూ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడటం వల్ల కాలక్రమేణా తలనొప్పి మరింత తీవ్రమవుతుంది. దీనిని 'మెడికేషన్-ఓవర్యూస్ హెడేక్స్' అంటారు. ఆ తర్వాత ఎంత మందు వాడినా నొప్పి తగ్గని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
అదేవిధంగా, ఎన్ఎస్ఏఐడీ (NSAID) మాత్రలను క్రమం తప్పకుండా వాడటం వల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది. ఇది గుండె జబ్బులు లేదా స్ట్రోక్ (పక్షవాతం) వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. కొందరిలో శరీరంలో నీరు చేరి కాళ్ల వాపులు వచ్చేలా చేస్తుంది.
ప్రమాదకర సంకేతాలు.. నిర్లక్ష్యం చేయకండి
పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతున్నప్పుడు కింద పేర్కొన్న లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అలర్ట్ కావాలి:
- ఎడతెరిపి లేకుండా కడుపునొప్పి లేదా గుండెల్లో మంట
- నల్లటి మలం రావడం లేదా వాంతుల్లో రక్తం పడటం
- కాళ్లలో వాపులు రావడం, సాధారణం కంటే మూత్రం తక్కువగా రావడం
- కారణం లేకుండా విపరీతమైన అలసట వేయడం
- మందులు వేసుకుంటున్నా క్రమం తప్పకుండా తలనొప్పి రావడం
- కామెర్లు (కళ్లు లేదా చర్మం పసుపు రంగులోకి మారడం)
- కళ్లు తిరగడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
ఈ లక్షణాలు తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి సంకేతాలు. ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
నొప్పుల బిళ్లలను సురక్షితంగా వాడటం ఎలా?
- సాధ్యమైనంత తక్కువ మోతాదులో, చాలా తక్కువ కాలం మాత్రమే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడాలి.
- దీర్ఘకాలిక నొప్పులకు సొంత వైద్యం అస్సలు వద్దు. నొప్పికి గల అసలు కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.
- వైద్యులు సూచిస్తే తప్ప ఒకేసారి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకోకూడదు.
- మందులు వేసుకునే సమయంలో ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండాలి, అలాగే పుష్కలంగా నీరు తాగాలి. ఆల్కహాల్ వల్ల కడుపు, కాలేయం మరింత త్వరగా దెబ్బతినే ప్రమాదముంది.
- కంబినేషన్ మందులు వాడేటప్పుడు వాటి లేబుల్స్ జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. వాటిలో పారాసిటమాల్ లేదా ఇతర ఎన్ఎస్ఏఐడీలు దాగి ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు, నివారణ
నొప్పి లక్షణాలను తాత్కాలికంగా అణచివేయడం కంటే, నొప్పి రావడానికి గల మూల కారణాన్ని కనుగొనడం ముఖ్యం. దీర్ఘకాలిక నొప్పులు ఉంటే కీళ్ల వాతమా (Arthritis), నరాల సమస్యలా లేక మరేదైనా ఇతర ఆరోగ్య సమస్య ఉందా అనేది డాక్టర్ ద్వారా పరీక్షించుకోవాలి. ఫిజియోథెరపీ, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం, జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా మందుల వాడకాన్ని చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు.
బాధ్యతాయుతంగా వాడితే పెయిన్ కిల్లర్స్ మేలు చేస్తాయి. కానీ, విచ్చలవిడిగా వాడితే కడుపు, కిడ్నీలు, కాలేయం, గుండెకు ముప్పు తెస్తాయి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి హెచ్చరిక సంకేతాలను గమనిస్తూ, సొంత వైద్యాన్ని కట్టడి చేస్తూ, నొప్పులు తగ్గకపోతే వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే చికిత్స పొందడం శ్రేయస్కరం.
- డాక్టర్ దిలీప్ గూడె,
సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్
యశోద హాస్పిటల్స్ , హైదరాబాద్
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More