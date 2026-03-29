రోజూ పప్పు తింటే గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ మాయం.. యూకే డాక్టర్ చెప్పిన ఆసక్తికర విషయాలు
మన వంటింట్లో రోజూ ఉండే పప్పు దినుసులతో గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ ముప్పు తగ్గుతుందని లండన్ వైద్యుడు డాక్టర్ కరణ్ రాజన్ వెల్లడించారు. పప్పులోని ఫైబర్, ప్రోటీన్లు ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడతాయో ఆయన వివరించారు.
ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఖరీదైన 'సూపర్ ఫుడ్స్', విదేశీ పండ్లనే తినాల్సిన అవసరం లేదని ప్రముఖ వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మన వంటింట్లో రోజూ కనిపించే అతి సాధారణ ఆహారంలోనే అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు దాగున్నాయి. భారతీయ వంటకాల్లో మనం నిత్యం వాడే పప్పు దినుసులు (Lentils) గుండె జబ్బుల ముప్పును భారీగా తగ్గించడంతో పాటు ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ను కూడా నివారిస్తాయని లండన్కు చెందిన ప్రముఖ సర్జన్, సోషల్ మీడియా హెల్త్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ డాక్టర్ కరణ్ రాజన్ వెల్లడించారు. రోజూ క్రమం తప్పకుండా పప్పును ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను ఆయన శాస్త్రీయ ఆధారాలతో సహా వివరించారు. మార్చి 28న ఆయన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పంచుకున్న వీడియోలో పప్పు దినుసుల్లో ఉండే పోషకాల అద్భుత రహస్యాలను వెల్లడించారు.
రోజూ పప్పు తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది?
పప్పు దినుసులను మన రోజువారీ భోజనంలో చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలో మూడు అద్భుతమైన సానుకూల మార్పులు వస్తాయని డాక్టర్ రాజన్ పేర్కొన్నారు. "పప్పు దినుసుల వాడకం పెంచడం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం దాదాపు 11 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో శరీరంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు సుమారు 8 శాతం వరకు తగ్గుముఖం పడతాయి. వీటన్నిటితో పాటు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి ఇవి ఎంతో సహాయపడతాయి" అని ఆయన వివరించారు.
సెకండ్ మీల్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటి?
పప్పు దినుసుల్లో ఉండే ఫైబర్ ప్రభావం కేవలం ఆ పూట భోజనానికే పరిమితం కాదు. ఆ తర్వాత మనం తినే ఆహారంలో కూడా రక్తంలో చక్కెరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోకుండా ఇవి అడ్డుకుంటాయి. వైద్య శాస్త్రంలో దీనినే 'సెకండ్ మీల్ ఎఫెక్ట్' (Second meal effect) అని పిలుస్తారు.
"మీరు ఉదయం పూట బ్రేక్ఫాస్ట్లో లేదా మధ్యాహ్నం భోజనంలో పప్పు తింటే, ఆ రోజంతా మీ రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. పప్పులో పుష్కలంగా లభించే రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్, కరిగే ఫైబర్ (Soluble fibre) వంటివి మీ శరీరంలో ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని కొన్ని గంటల పాటు మెరుగుపరుస్తాయి" అని డాక్టర్ రాజన్ వివరించారు.
పెద్దపేగు క్యాన్సర్కు ఎలా చెక్ పెట్టవచ్చు?
సాధారణంగా మనం తీసుకునే చాలా రకాల ఫైబర్ సప్లిమెంట్లు పెద్దపేగు మొదట్లోనే పులియబెట్టడం మొదలవుతాయి. కానీ పప్పు దినుసుల్లో నెమ్మదిగా పులిసే ఫైబర్స్ (Slow-fermenting fibres) చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి పెద్దపేగు చివరి భాగం (Distal end) వరకు ఎలాంటి మార్పు లేకుండా ప్రయాణిస్తాయి.
"పప్పులలో గెలాక్టో-ఒలిగోశాకరైడ్స్ అనే ప్రత్యేకమైన ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది చాలా నెమ్మదిగా పులుస్తూ, పెద్దపేగు చివరి అంచు వరకు చేరుకుంటుంది. నిజానికి చాలా వరకు పెద్దపేగు క్యాన్సర్లు ఇక్కడే మొదలవుతాయి. పెద్దపేగులోని మంచి బ్యాక్టీరియా ఈ ఫైబర్ను పులియబెట్టినప్పుడు 'బ్యూటిరేట్' అనే అద్భుతమైన పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ బ్యూటిరేట్ పెద్దపేగు కణాలకు ఇంధనం లాగా పనిచేస్తుంది. ఇది శక్తివంతమైన క్యాన్సర్ నిరోధక గుణాలను కలిగి ఉండటమే కాకుండా శరీరంలో మంటను (Inflammation) కూడా సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు పప్పులోని ప్రిబయోటిక్స్ వల్ల శరీరానికి మేలు చేసే 'బైఫిడోబాక్టీరియం' వంటి మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా వృద్ధి చెందుతుంది," అని ఆయన సోదాహరణంగా వివరించారు.
ఆయుష్షు పెంచే పప్పు దినుసులు
పప్పు దినుసులు కేవలం జీర్ణక్రియకే కాకుండా గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని నిరూపించడానికి డాక్టర్ రాజన్ కొన్ని అద్భుతమైన గణాంకాలను కూడా పంచుకున్నారు.
"వారంలో కనీసం నాలుగు సార్లు పప్పు దినుసులు తినే అలవాటు ఉన్నవారిలో గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు 11 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. అలాగే రోజూ కేవలం అరకప్పు బీన్స్ లేదా పప్పు తీసుకోవడం వల్ల గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం దాదాపు 38 శాతం మేర తగ్గుతుంది" అని డాక్టర్ రాజన్ పేర్కొన్నారు.
"రోజూ క్రమం తప్పకుండా పప్పును ఆహారంగా తీసుకుంటే కేవలం మూడు నెలల్లోనే ప్రమాదకరమైన ఎల్డీఎల్ కొలెస్ట్రాల్ 8 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. అలాగే ప్రతిరోజూ ఆహారంలో కనీసం 20 గ్రాముల పప్పు దినుసులు ఉండేలా చూసుకుంటే అకాల మరణాల రేటు (All-cause mortality) దాదాపు 7 నుండి 8 శాతం వరకు తగ్గుతుంది. అంటే నేరుగా చెప్పాలంటే పప్పు తినడం వల్ల మీ ఆయుష్షు మరింత పెరుగుతుంది" అని ఆయన ఉద్ఘాటించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. పప్పు దినుసులు గుండెకు ఎలా మేలు చేస్తాయి?
పప్పులలో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం (ఫైబర్), యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడే ప్రమాదం తగ్గి, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.
2. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు రోజూ పప్పు తినవచ్చా?
తప్పకుండా తినవచ్చు. పప్పు దినుసులలో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. వీటిలోని రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని పెంచి, రోజంతా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. దీనినే 'సెకండ్ మీల్ ఎఫెక్ట్' అంటారు.
3. పెద్దపేగు క్యాన్సర్ను పప్పులు ఎలా నివారిస్తాయి?
పప్పులలో ఉండే ప్రత్యేకమైన ఫైబర్ పెద్దపేగు చివరి వరకు వెళ్లి అక్కడ బ్యాక్టీరియా సహాయంతో 'బ్యూటిరేట్' అనే రసాయనాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్ కారకాలతో పోరాడి, పెద్దపేగు కణాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
