Barnyard Millet: మధుమేహం, అధిక బరువుకు చెక్ పెట్టే ఊదలు.. ఆరోగ్యానికి అమృతమే కానీ ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
Barnyard Millet: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మధుమేహం, ఊబకాయం కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఊదలు (Barnyard Millet in Telugu) అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతున్నాయి. వరి అన్నం కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ పీచు పదార్థం ఉండే ఈ చిరుధాన్యాల ప్రయోజనాలు, వండే విధానం, వీటిని అతిగా తింటే వచ్చే సమస్యలపై ప్రత్యేక కథనం.
Barnyard Millet: ఒకప్పుడు మన తాతముత్తాతల కాలంలో పెరట్లో పండిన చిరుధాన్యాలే ప్రధాన ఆహారంగా ఉండేవి. కానీ కాలక్రమేణా పాలిష్ చేసిన తెల్లటి బియ్యం మన కంచంలోకి చేరాయి. రుచికి బాగున్నా, ఇవే నేడు మనల్ని మధుమేహం (Diabetes), ఊబకాయం (Obesity) వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మళ్ళీ మన మూలాల్లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరాన్ని వైద్యులు గుర్తు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆరోగ్య ప్రియుల ఇళ్లలో 'ఊదలు' (Barnyard Millet) ఒక సూపర్ ఫుడ్గా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి.
ఊదలు ఎందుకు ప్రత్యేకం?
శాస్త్రీయంగా 'ఎకినోక్లోవా ఎస్కులెంటా' అని పిలిచే ఊదలు మిగిలిన చిరుధాన్యాల కంటే వేగంగా పండుతాయి. వరి బియ్యంతో పోలిస్తే వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువ, పీచు పదార్థం (Fiber) చాలా ఎక్కువ. సాధారణంగా మనం తినే పాలిష్ చేసిన బియ్యంలో పీచు పదార్థం 0.2 నుండి 0.5 శాతం మాత్రమే ఉంటే, ఊదలలో ఇది ఏకంగా 8 నుండి 10 శాతం వరకు ఉంటుంది.
పోషకాల విశ్లేషణ (ప్రతి 100 గ్రాములకు):
|పోషకం
|విలువ
|శక్తి (Calories)
|342 Kcal
|ప్రోటీన్లు
|6.2 గ్రా
|కార్బోహైడ్రేట్లు
|65.5 గ్రా
|పీచు (Fiber)
|10.1 గ్రా
|ఐరన్ (Iron)
|18.6 మి.గ్రా
షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు సంజీవని
మధుమేహంతో బాధపడేవారు అన్నం తినాలంటేనే భయపడే పరిస్థితి. అలాంటి వారికి ఊదలు ఒక గొప్ప వరం. వీటి 'గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్' (GI) చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచవు. వీటిలో ఉండే 'రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్' జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు మధుమేహంతో ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో, వారానికి కనీసం 3-4 సార్లు ఊదలను తీసుకోవాలని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బరువు తగ్గడంలో దీని పాత్ర ఏమిటి?
ఊదలలో ఉండే అధిక ఫైబర్ కారణంగా కొద్దిగా తిన్నా కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది చిరుతిళ్లపై మనసు మళ్లకుండా చేస్తుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో ఇది కీలకంగా వ్యవహరిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు రాత్రి పూట వరి అన్నానికి బదులుగా ఊదలతో చేసిన ఉప్మా లేదా కిచిడి తీసుకోవడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
జాగ్రత్త: అతిగా తింటే ప్రమాదమేనా?
ఏదైనా సరే మితిమీరితే నష్టమేనన్నది జగమెరిగిన సత్యం. ఊదలు ఆరోగ్యానికి మంచివే కదా అని రోజూ మూడు పూటలా వీటినే తింటే కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
థైరాయిడ్ సమస్యలు: ఊదలలో గొయిట్రోజెనిక్ (Goitrogenic) పదార్థాలు స్వల్పంగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారు వీటిని పరిమితంగా తీసుకోవాలి.
కిడ్నీ సమస్యలు: వీటిలో ఫాస్పరస్ అధికంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకే వీటిని తీసుకోవాలి.
జీర్ణకోశ సమస్యలు: సరిగ్గా నానబెట్టకుండా వండితే గ్యాస్ లేదా మలబద్ధకం వంటి ఇబ్బందులు రావచ్చు.
ఎలా వండాలి? నిపుణుల చిట్కాలు
పోషకాహార నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఊదలను నేరుగా వండకూడదు.
నానబెట్టడం: వండటానికి ముందు కనీసం 6 నుండి 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అందులోని పోషక నిరోధకాలు (Anti-nutrients) తొలగిపోయి, శరీరం ఐరన్, ఇతర విటమిన్లను సులభంగా గ్రహిస్తుంది.
నీటి శాతం: ఒక కప్పు ఊదలకు మూడు కప్పుల నీటిని వాడితే అన్నం పొడిపొడిగా వస్తుంది.
ఊదలు అనేవి కేవలం డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి మాత్రమే కాదు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోరుకునే ప్రతి ఒక్కరూ తమ డైట్లో చేర్చుకోవాల్సిన పోషకాల గని. మన ఆహారపు అలవాట్లలో చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి తప్పించుకోవచ్చని ఊదలు నిరూపిస్తున్నాయి. మీ ఆహారంలో వైవిధ్యం కోసం ఊదలు, కొర్రలు, అరికెలు, సామలు మారుస్తూ తీసుకోవడం ఉత్తమమైన మార్గం. అనేక జీవనశైలి వ్యాధులకు ఇవి చెక్ పెడతాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
Q1: ఊదలను ప్రతిరోజూ తినవచ్చా?
జవాబు: ప్రతిరోజూ కేవలం ఊదలే తినడం కంటే, వారంలో 3-4 రోజులు వీటిని తింటూ మిగిలిన రోజుల్లో ఇతర చిరుధాన్యాలు (కొర్రలు, అరికెలు, సామలు) తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అన్ని రకాల పోషకాలు అందుతాయి. అయితే వేసవిలో ఊదలు, సామలు చలువు చేస్తాయి. కొర్రలు వర్షాకాలం, శీతాకాలంలో శరీర ఉష్ణోగ్రతలను క్రమబద్ధీకరిస్తాయి.
Q2: గర్భిణీ స్త్రీలు ఊదలు తీసుకోవచ్చా?
జవాబు: నిరభ్యంతరంగా తీసుకోవచ్చు. వీటిలో ఉండే ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ గర్భిణీలకు, పిండం పెరుగుదలకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అయితే పరిమితి పాటించడం ముఖ్యం.
Q3: ఊదలు, వరి అన్నం మధ్య ప్రధాన తేడా ఏమిటి?
జవాబు: ప్రధాన తేడా పీచు పదార్థం (Fiber). వరి అన్నంలో పీచు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, దీనివల్ల త్వరగా ఆకలి వేస్తుంది. ఊదలలో పీచు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నెమ్మదిగా జీర్ణమై, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తాయి.
Q4: ఊదలు తింటే గ్యాస్ సమస్య వస్తుందా?
జవాబు: సరిగ్గా నానబెట్టకుండా వండితేనే జీర్ణం కావడం కష్టమై గ్యాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 6-8 గంటలు నానబెడితే ఈ సమస్య ఉండదు.
