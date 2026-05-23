డెబిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ వాడుతున్నారా? మీ సిబిల్ స్కోర్పై దీని ప్రభావం ఎంత? పూర్తి వివరాలు మీకోసం
ఆన్లైన్ షాపింగ్లో డెబిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ ఒక ట్రెండ్గా మారింది. అయితే, ఇది కేవలం చెల్లింపు పద్ధతి మాత్రమే కాదు, మీ క్రెడిట్ హిస్టరీని ప్రభావితం చేసే ఒక 'రుణం' అని మీకు తెలుసా? దీని వల్ల మీ సిబిల్ స్కోర్ పెరగవచ్చు లేదా దారుణంగా పడిపోవచ్చు. ఆ వివరాలేంటో ఇక్కడ చదవండి.
అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి ఈ-కామర్స్ సైట్లలో స్మార్ట్ఫోన్ నుంచి వాషింగ్ మెషీన్ వరకు ఏదైనా వస్తువు కొనేటప్పుడు మనకు 'డెబిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ' ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. క్రెడిట్ కార్డ్ లేని వారికి ఇది ఒక వరంలా అనిపిస్తుంది. కానీ, వెనుక ఉన్న అసలు విషయం ఏమిటంటే.. మీరు డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా ఈఎంఐ పెట్టుకున్నారంటే, బ్యాంక్ మీ తరపున ఆ మొత్తాన్ని ముందే చెల్లించి, మీకు ఒక 'కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్ లోన్' (Consumer Durable Loan) మంజూరు చేసినట్లు లెక్క. ఈ ప్రక్రియ మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఇప్పుడు లోతుగా పరిశీలిద్దాం.
డెబిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా డెబిట్ కార్డ్ అంటే మన ఖాతాలో ఉన్న డబ్బును ఖర్చు చేయడం. కానీ, ఈఎంఐ సదుపాయం ద్వారా మీరు వస్తువును వెంటనే కొని, దాని ధరను కొన్ని నెలల పాటు వాయిదాల్లో చెల్లిస్తారు. ఇక్కడ బ్యాంక్ ఒక మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తుంది. పూర్తి మొత్తాన్ని వ్యాపారికి చెల్లించి, మీ నుంచి ప్రతి నెల వడ్డీతో (లేదా వడ్డీ లేకుండా) వసూలు చేస్తుంది. అంటే ఇది సాంకేతికంగా మీరు తీసుకున్న ఒక చిన్నపాటి అప్పు.
మీ క్రెడిట్ స్కోర్పై దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
చాలా మంది డెబిట్ కార్డ్ అంటే మన సొంత డబ్బు కదా, దీనికి క్రెడిట్ స్కోర్తో సంబంధం ఏంటి అని పొరపడుతుంటారు. ఇక్కడే అసలు చిక్కు ఉంది:
రుణంగా పరిగణన: మీరు ఈఎంఐ ఆప్షన్ ఎంచుకోగానే, బ్యాంకులు దీనిని 'క్రెడిట్' (అప్పు) కింద క్రెడిట్ బ్యూరోలకు (CIBIL, Experian వంటివి) రిపోర్ట్ చేస్తాయి.
సకాలంలో చెల్లింపులు: మీరు ప్రతి నెల గడువు లోపు ఈఎంఐ చెల్లిస్తే, మీ క్రెడిట్ హిస్టరీ మెరుగుపడుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో మీరు హోమ్ లోన్ లేదా కార్ లోన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎంతో ప్లస్ అవుతుంది.
చెల్లింపుల్లో జాప్యం: పొరపాటున ఒక్క నెల వాయిదా తప్పినా లేదా మీ అకౌంట్లో సరిపడా డబ్బు లేక 'ఆటో డెబిట్' ఫెయిల్ అయినా, మీ స్కోర్ గణనీయంగా పడిపోతుంది.
'నో కాస్ట్ ఈఎంఐ' వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం
చాలా సార్లు '0% ఈఎంఐ' లేదా 'నో కాస్ట్ ఈఎంఐ' అని ప్రకటనలు చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ వినియోగదారులు గమనించాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది. వడ్డీ లేకపోయినా, బ్యాంకులు దీనిపై ప్రాసెసింగ్ ఫీజు లేదా జీఎస్టీ (GST) వసూలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే, చెల్లింపు ఆలస్యమైతే వడ్డించే పెనాల్టీలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
పాఠకులు గమనించాల్సిన కీలక అంశాలు
మన దేశంలో క్రెడిట్ స్కోర్ (CIBIL) అనేది 300 నుంచి 900 మధ్య ఉంటుంది. 750 కంటే ఎక్కువ స్కోర్ ఉంటేనే బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇస్తాయి. మీరు చిన్న చిన్న వస్తువుల కోసం డెబిట్ కార్డ్ ఈఎంఐలు ఎక్కువగా వాడుతూ, వాటిని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకపోతే.. రేపు పొద్దున ఇల్లు కట్టుకోవడానికి లోన్ కావాలన్నప్పుడు బ్యాంకులు నిరాకరించే ప్రమాదం ఉంది.
జాగ్రత్తలు, సూచనలు
ఖాతాలో బ్యాలెన్స్: ఈఎంఐ తేదీకి ఒక రోజు ముందే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో తగినంత నగదు ఉండేలా చూసుకోండి.
అనవసర రుణాలు: కేవలం ఆఫర్లు ఉన్నాయని అవసరం లేని వస్తువులను ఈఎంఐలో కొనకండి. ఇది మీ 'డెట్-టు-ఇన్కమ్' రేషియోను పెంచుతుంది.
టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్: అప్పు తీసుకునే ముందు ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు ఎంత ఉన్నాయో క్షుణ్ణంగా చదవండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. డెబిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ తీసుకుంటే నా సిబిల్ స్కోర్ పెరుగుతుందా?
అవును, మీరు తీసుకున్న వాయిదాలను ప్రతి నెల క్రమం తప్పకుండా చెల్లిస్తే, అది మీ క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ను బలోపేతం చేస్తుంది. తద్వారా మీ సిబిల్ స్కోర్ పెరుగుతుంది.
2. నా దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు, నేను ఈఎంఐ పొందవచ్చా?
అవును, ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి (HDFC), ఐసిఐసిఐ (ICICI), ఎస్బీఐ (SBI) వంటి దాదాపు అన్ని ప్రముఖ బ్యాంకులు తమ అర్హులైన కస్టమర్లకు డెబిట్ కార్డ్పై ఈఎంఐ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాయి.
3. ఒకవేళ నేను ఈఎంఐ చెల్లించకపోతే ఏమవుతుంది?
మొదటగా మీ క్రెడిట్ స్కోర్ పడిపోతుంది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో మీకు ఏ బ్యాంక్ కూడా రుణం ఇవ్వదు. అంతేకాకుండా, బ్యాంక్ భారీగా ఆలస్య రుసుము (Late payment fees), పెనాల్టీ వడ్డీని వసూలు చేస్తుంది.
4. డెబిట్ కార్డ్ ఈఎంఐని మధ్యలోనే క్లోజ్ చేయవచ్చా?
చాలా బ్యాంకులు 'ఫోర్క్లోజర్' (Foreclosure) ఆప్షన్ను ఇస్తాయి. అయితే దీని కోసం కొంత అదనపు ఛార్జీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒకసారి మీ బ్యాంక్ కస్టమర్ కేర్ను సంప్రదిస్తే పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.