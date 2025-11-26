Subscribe Now! Get features like
ప్రతి ఉద్యోగి జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఆలోచించే కల... ‘ఈ కార్పొరేట్ జీవితాన్ని వదిలేసి, ప్రశాంతమైన కొండల్లోకి వెళ్ళిపోతే బాగుండు’ అని. సరిగ్గా ఆ కలను నిజం చేసుకున్నారు ముకుల్, తూబా. ఢిల్లీలో బాగా డబ్బు వచ్చే ఉద్యోగాలను వదులుకుని, హిమాచల్ ప్రదేశ్ కొండల్లోకి వెళ్ళి, ఇప్పుడు గర్వంగా తమ సొంత కెఫేకు యజమానులుగా మారారు. కార్పొరేట్ ఉద్యోగుల నుంచి వ్యాపార యజమానుల వరకు వారి ప్రయాణం కష్టంతో కూడినదైనా, ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చింది.
తమ అభిరుచికి సంబంధించిన ఈ ప్రాజెక్ట్, జీతం తీసుకునే ఉద్యోగి నుంచి వ్యాపార యజమానిగా మారడం, హిమాచల్లో కెఫే నిర్వహణకు సంబంధించిన ముఖ్య విషయాలను ఈ జంట తాజాగా HT తో పంచుకుంది.
ముకుల్, తూబా 2021లో ఢిల్లీలో కలుసుకున్నారు. ముకుల్ అప్పుడు విజువల్ మర్చండైజర్, మార్కెటర్గా పనిచేస్తున్నారు. తూబా ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ కంపెనీలో ఉద్యోగి. అయితే, ఇద్దరికీ తమ పనులంటే సంతృప్తి లేదు. అదే ఏడాది అక్టోబర్లో వారు జిభీకి ట్రిప్ వెళ్లారు. అక్కడ ఒక హాస్టల్లో వాలంటీర్గా పనిచేసే అవకాశం తూబాకు వచ్చింది.
"నేను కూడా ఇలాంటిదే ఏదైనా చేయాలనుకున్నాను. కానీ ఎలా మొదలుపెట్టాలో నాకు అస్సలు తెలియలేదు" అని 27 ఏళ్ల ముకుల్ HTతో చెప్పారు. "నేను ఒక హాస్టల్లో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు, మేనేజర్ వాలంటీర్గా ఖాళీ ఉందని చెప్పడం యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది. అప్పుడే నా ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. అప్పటికే నా పనితీరుపై చాలా నిరాశగా ఉన్నాను" అని వివరించారు. ‘‘అలా ఆ ఒక్క ట్రిప్.. కొండల్లో నాలుగు సంవత్సరాల జీవనంగా మారిపోయింది’’ అని చెప్పారు.
ముకుల్ వెంటనే తన ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారు. 30 ఏళ్ల తూబా మాత్రం రిమోట్ వర్క్తో పాటు వాలంటీర్ అవకాశాన్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగారు. తరువాత మూడేళ్లపాటు, వారిద్దరూ ఆ ప్రాంతంలోని వివిధ హాస్టళ్ళలో పనిచేశారు. సొంతంగా 'బ్లీబ్లు' (Bleeblu) అనే కెఫేను తెరవడానికి ముందు, వ్యాపారంలోని మెళకువలన్నింటినీ నేర్చుకున్నారు.
"అసలు మీరు ఏం పని చేసేవారు?" అని అడిగినప్పుడు, ఆ జంట నవ్వి, "అన్నీ" అని జవాబిచ్చారు. వారు గదులు శుభ్రం చేశారు, బెడ్లు వేశారు. సోషల్ మీడియా నిర్వహించారు, ఫ్రంట్ డెస్క్ పని చూసుకున్నారు, చివరికి అతిథులతో కలిసి ట్రెక్కింగ్లకు కూడా వెళ్లారు.
'వాలంటీర్'లుగా పనిచేసినప్పుడు, ముకుల్, తూబాకు నెలకు రూ.5,000 నుంచి రూ.15,000 మధ్య స్టైపెండ్ వచ్చేది. ఢిల్లీలో వారికి వచ్చిన జీతంతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ.
"ఢిల్లీ ఉద్యోగంలో నేను నెలకు సుమారు రూ.65,000 సంపాదించేవాడిని. తూబా దాదాపు రూ. 35,000 సంపాదించేది. ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి కొండలకు వెళ్లాలనే నా నిర్ణయాన్ని మొదట్లో నా తల్లిదండ్రులు ఆశ్చర్యంగా చూశారు..’ అని ముకుల్ వివరించారు. అయితే, కాలక్రమేణా వారు అర్థం చేసుకుని, ఇప్పుడు తమ వ్యాపారానికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నారు.
వారు వివిధ హాస్టళ్ళలో ఉంటూ, పని చేస్తూ, వ్యాపార రహస్యాలు నేర్చుకునే సమయంలో, తూబా తన ఉద్యోగాన్ని కొనసాగించారు. ముకుల్ ఫ్రీలాన్స్ పనులను చేపట్టారు.
ప్రస్తుతం, ముకుల్, తూబా హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని జిభీలో అందమైన దృశ్యాలతో కూడిన కెఫే 'బ్లీబ్లు'కు గర్వించదగిన యజమానులు. అంతేకాదు, త్వరలో తొమ్మిది గదులతో 'బ్లీబ్లు స్టేస్' అనే హాస్టల్ను కూడా ప్రారంభించబోతున్నారు.
తన సొంత హాస్టల్ను తెరవడం ఎప్పుడూ తన కల అని ముకుల్ వివరించారు. జిభీలో ఉన్నప్పుడు, వారి అవసరాలకు సరిపోయే ఒక ప్రాపర్టీని చూశారు.
హిమాచలీలు కానివారు అక్కడ ఆస్తులు కొనడానికి చాలా పరిమితులు ఉన్నప్పటికీ, ఆస్తిని 15 సంవత్సరాల లీజుకు తీసుకోగలిగారు. ఈ లీజు కోసం వారికి సంవత్సరానికి రూ. 2.5 లక్షలు ఖర్చవుతోంది.
కెఫే 'బ్లీబ్లు' ఏప్రిల్ 2024లో ప్రారంభమైంది. కెఫే ప్రారంభించడానికి కేవలం ఒక నెల ముందు తూబా తన ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టారు.
దాదాపు రెండేళ్లు గడిచింది. వ్యాపారం బాగానే ఉందని ఈ జంట చెబుతోంది. "మొదటి మూడు నెలల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించగలిగాం" అని ముకుల్ HT తో అన్నారు.
"మేము కెఫే ప్రారంభించినప్పుడు, మా మొదటి రీల్ చాలా వైరల్ అయ్యింది. నిజానికి, కెఫే తెరవకముందే మా దగ్గరకు ఒక అతిథి వచ్చారు. మేమొక రోజు పెయింటింగ్ చేస్తుండగా, వారు వచ్చి కాఫీ అడిగారు. అప్పటి నుండి ఫుట్ఫాల్ చాలా బాగుంది" అని ముకుల్ వెల్లడించారు.
కెఫే 'బ్లీబ్లు' ద్వారా వారు సంపాదించిన మొత్తాన్ని తిరిగి వ్యాపారంలోనే పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. త్వరలో తెరవబోయే తొమ్మిది బెడ్రూమ్ల హాస్టల్కు విస్తరించడానికి ఇది వారికి వీలు కల్పించింది.
2021లో ఈ జంట కలిసి నెలకు లక్ష రూపాయలకు పైగా సంపాదించేవారు. ముకుల్ తన ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి కొండలకు వెళ్లినప్పుడు దాదాపు 80% జీతం కోల్పోయారు. కానీ, ఆ నిర్ణయానికి ఆయన ఏనాడూ చింతించలేదు.
"జీతం తగ్గడం ఖచ్చితంగా విలువైనదే. సొంతంగా పనిచేయడం వేరే రకమైన ప్రేరణనిస్తుంది" అని ఆయన అంటున్నారు.
తూబా కూడా దీన్ని అంగీకరిస్తున్నారు. "ఇది మాకు ఒక అభిరుచి-ఆధారిత ప్రాజెక్ట్. మేము కలుసుకున్నప్పటి నుండి దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇక్కడికి రావడానికి, స్థిరపడటానికి, ఈ స్థలాన్ని వెతకడానికి మాకు కొంత సమయం పట్టింది. కాబట్టి ఇది మాకు కేవలం కెఫే కాదు, ఒక హోమ్ కెఫే. మేం ఇక్కడే ఉంటాం. ఇక్కడే నివసిస్తాం. ఇదే మా కార్యాలయం కూడా" అని ఆమె HTతో చెప్పారు.