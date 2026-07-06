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    డెంగ్యూనా లేదా మామూలు వైరల్ జ్వరమా? తేడాను గుర్తించే లక్షణాలు, టెస్టులు ఇవే

    వర్షాకాలంలో వచ్చే జ్వరాలలో ఏది సాధారణ వైరల్ జ్వరం, ఏది డెంగ్యూ అని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ప్రారంభంలో రెండింటి లక్షణాలు ఒకేలా అనిపించినా, డెంగ్యూ ప్రాణాంతకం కావచ్చు. ప్రముఖ హెమటోపాథాలజిస్ట్ డాక్టర్ కునాల్ సెహగల్ వివరించిన హెచ్చరిక సంకేతాలు, రోగనిర్ధారణ పరీక్షల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Jul 6, 2026, 19:25:11 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తూ వచ్చే వర్షాకాలం.. తనతో పాటు కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. వర్షాలు, దోమల పెరుగుదల, మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతల వల్ల ఈ కాలంలో హఠాత్తుగా జ్వరాలు రావడం సర్వసాధారణం. అయితే, ఇక్కడే ఒక పెద్ద చిక్కు ఉంది. సాధారణ వైరల్ జ్వరానికి, డెంగ్యూ (Dengue) జ్వరానికి ఉండే లక్షణాలు చాలా వరకు ఒకేలా ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏ జ్వరం వచ్చిందో తెలియక ప్రజలు గందరగోళానికి, ఆందోళనకు గురవుతుంటారు.

    డెంగ్యూనా లేదా మామూలు వైరల్ జ్వరమా? తేడాను గుర్తించే లక్షణాలు, టెస్టులు ఇవే
    డెంగ్యూనా లేదా మామూలు వైరల్ జ్వరమా? తేడాను గుర్తించే లక్షణాలు, టెస్టులు ఇవే

    వర్షాకాలంలో వచ్చే జ్వరాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సకాలంలో పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఎంతో అవసరమని 'న్యూబర్గ్ సెహగల్ పాత్ లాబ్' డైరెక్టర్, హెమటోపాథాలజిస్ట్ డాక్టర్ కునాల్ సెహగల్ స్పష్టం చేశారు.

    "సాధారణ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోలిస్తే డెంగ్యూ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యాధి. అందుకే జ్వరం వచ్చిన ప్రారంభంలోనే అది సాధారణ వైరల్ జ్వరమా లేక డెంగ్యూనా అనే తేడాను గుర్తించడం ఎంతో ముఖ్యం. ఇది సకాలంలో సరైన చికిత్స అందించడానికి, అనవసరమైన భయాందోళనలను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది" అని డాక్టర్ సెహగల్ వివరించారు.

    ఒకేలా ఉండే సాధారణ లక్షణాలు

    జ్వరం వచ్చిన మొదటి రెండు రోజుల్లో డెంగ్యూ, ఇన్‌ఫ్లుయెంజా వంటి ఇతర వైరల్ జ్వరాల లక్షణాలు ఒకేలా కనిపిస్తాయి.

    • హఠాత్తుగా జ్వరం రావడం
    • తీవ్రమైన అలసట, నీరసం
    • కండరాల బలహీనత
    • ఒంటి నొప్పులు

    డెంగ్యూ ప్రత్యేక లక్షణాలు

    పై లక్షణాలతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేకమైన, తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే అది డెంగ్యూ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. ఆ లక్షణాలు ఇవే.

    • కళ్ల వెనుక భాగంలో తీవ్రమైన నొప్పి (Pain behind the eyes)
    • విపరీతమైన తలనొప్పి
    • తీవ్రమైన కీళ్లు, కండరాల నొప్పులు (దీనినే బ్రేక్-బోన్ ఫీవర్ అని కూడా అంటారు)
    • వికారం, వాంతులు
    • చర్మంపై ఎర్రటి దద్దుర్లు

    తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో కనిపించే లక్షణాలు:

    కొంతమంది రోగులలో అంతర్గత రక్తస్రావం జరగవచ్చు. చిగుళ్ల నుండి లేదా ముక్కు నుండి రక్తం కారడం, చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు (Bruising) పడటం, తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి రావడం వంటివి డెంగ్యూ తీవ్రతకు సంకేతాలు.

    ఏ వైద్య పరీక్షలు (Diagnostic Tests) చేయించుకోవాలి?

    వర్షాకాలంలో జ్వరం వస్తే ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్‌ను సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. డాక్టర్ సెహగల్ సూచించిన పరీక్షల వివరాలు:

    NS1 యాంటిజెన్ టెస్ట్ (NS1 Antigen Test): జ్వరం వచ్చిన మొదటి 1-3 రోజుల్లో ఈ పరీక్ష చేయడం ద్వారా డెంగ్యూను చాలా ఖచ్చితంగా గుర్తించవచ్చు.

    మాలిక్యులర్ టెస్టులు (PCR): కొన్ని ప్రత్యేక కేసుల్లో వైరస్ ఉనికిని ప్రారంభంలోనే గుర్తించడానికి పీసీఆర్ పరీక్షలు చేస్తారు.

    డెంగ్యూ యాంటీబాడీ టెస్ట్ (Dengue Antibody Test - IgM/IgG): జ్వరం వచ్చి కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత (వ్యాధి ముదిరిన దశలో) ఈ పరీక్ష ఉపయోగపడుతుంది.

    ప్లేట్‌లెట్స్ (Platelets) పై అవగాహన:

    డెంగ్యూ అనగానే చాలా మంది ప్లేట్‌లెట్స్ పడిపోవడం గురించే భయపడతారు. అయితే డాక్టర్ సెహగల్ ప్రకారం, డెంగ్యూ వచ్చిన ప్రారంభ రోజుల్లో ప్లేట్‌లెట్స్ సంఖ్య సాధారణంగానే ఉండవచ్చు. అలాగే ప్లేట్‌లెట్స్ కొద్దిగా తగ్గినంత మాత్రాన అది ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి అని భయపడకూడదు. డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో క్రమంగా బ్లడ్ కౌంట్ తనిఖీ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సాధారణ అవగాహన కొరకే. జ్వరం వచ్చినప్పుడు స్వయంగా మందులు వాడకుండా, తప్పనిసరిగా అర్హత కలిగిన వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోండి.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/డెంగ్యూనా లేదా మామూలు వైరల్ జ్వరమా? తేడాను గుర్తించే లక్షణాలు, టెస్టులు ఇవే
    Home/Lifestyle/డెంగ్యూనా లేదా మామూలు వైరల్ జ్వరమా? తేడాను గుర్తించే లక్షణాలు, టెస్టులు ఇవే
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