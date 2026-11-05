Dhanteras gold offers 2026: ధన్తేరాస్, దీపావళి పండగలకు తనిష్క్, కల్యాణ్, మలబార్, జోయాలుకాస్ డిస్కౌంట్లు ఇలా
ధన్తేరాస్, దీపావళి పండగల వేళ బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రముఖ జ్యువెలరీ సంస్థలు భారీ ఆఫర్లు ప్రకటించాయి. తయారీ ఛార్జీలపై తగ్గింపు, గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్, పాత బంగారం మార్పిడిపై 0% తరుగు ఆఫర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ధన్తేరాస్ (నవంబర్ 6), దీపావళి (నవంబర్ 8) పండుగలు సమీపిస్తుండటంతో బంగారం, డైమండ్ ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు ప్రముఖ జ్యువెలరీ రీటైల్ సంస్థలు పోటీపడి ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. తనిష్క్, కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్, మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్, జోయాలుక్కాస్ సంస్థలు తయారీ ఛార్జీలపై (మేకింగ్ ఛార్జెస్/వాల్యూ ఆడిషన్) తగ్గింపు, వజ్రాల ధరలపై డిస్కౌంట్లు, పాత బంగారం మార్పిడిపై సున్నా శాతం తరుగు వంటి అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నాయి.
అయితే ఈ డిస్కౌంట్లు ఆభరణాల వర్గం, కొనుగోలు విలువ, ఆఫర్ కాలపరిమితిని బట్టి మారుతుంటాయి. నాణేలు, బులియన్, రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాలకు ఇవి వర్తిస్తాయో లేదో చూసుకుని కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రధాన జ్యువెలరీ సంస్థలు ఇస్తున్న ఆఫర్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
మలబార్ గోల్డ్ & డైమండ్స్ దీపావళి ఆఫర్లు 2026
ఆభరణాలపై తగ్గింపు: బంగారం, అన్కట్, రత్నాలు పొదిగిన ఆభరణాల తయారీ ఛార్జీలపై (వాల్యూ ఆడిషన్) 30 శాతం వరకు తగ్గింపును ఇస్తోంది. డైమండ్ విలువపై కూడా 30 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ప్రధాన ఆఫర్ అక్టోబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్: ప్రైస్-లాక్ సౌకర్యం కింద వినియోగదారులు 10 శాతం ముందస్తుగా చెల్లించి బంగారాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు. కొనుగోలు సమయానికి బంగారం ధరలు పెరిగితే బుక్ చేసుకున్న ధరకే పొందవచ్చు. ఒకవేళ ధరలు తగ్గితే, తక్కువగా ఉన్న ప్రస్తుత ధరకే కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉంటుంది.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్ లబ్ధి: ధన్తేరాస్ కొనుగోళ్ల కోసం 10 శాతం ముందస్తుగా చెల్లించి ఆభరణాలు బుక్ చేసుకుంటే ఉచిత వెండి నాణెం లభిస్తుంది.
పాత బంగారం మార్పిడి: పాత బంగారం ఎక్స్ఛేంజ్పై ఎటువంటి తరుగు (0% డిడక్షన్) లేకుండా పూర్తి విలువ ఇస్తోంది.
బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్: ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 4,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
(గమనిక: ధరల రక్షణ, అడ్వాన్స్ బుకింగ్, పాత బంగారం ఎక్స్ఛేంజ్, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లు నవంబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 8 వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతాయి).
జోయాలుక్కాస్ దీపావళి ఆఫర్లు 2026
తయారీ ఛార్జీలపై 50% తగ్గింపు: గోల్డ్, డైమండ్, ప్లాటినం, జెమ్స్టోన్, సిల్వర్ ఆభరణాలతో పాటు గోల్డ్, సిల్వర్ బులియన్ల మేకింగ్ ఛార్జీలపై ఫ్లాట్ 50 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది.
10% అడ్వాన్స్ బుకింగ్: 10 శాతం ముందస్తు చెల్లింపుతో బంగారం ధరల రక్షణ హామీని పొందవచ్చు.
పాత బంగారం మార్పిడి: పాత బంగారానికి 0% తరుగు ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. ఏ జ్యువెలరీ షాప్లో కొనుగోలు చేసిన పాత బంగారానైనా జోయాలుక్కాస్లో విక్రయించి, తక్షణమే నగదు రూపంలో పొందే అవకాశం కల్పించారు.
(ఈ ఆఫర్లు అక్టోబర్ 9 నుంచి నవంబర్ 8 వరకు భారతదేశంలోని అధికారిక వెబ్సైట్, మొబైల్ యాప్లలో వర్తిస్తాయి).
తనిష్క్ దీపావళి ఆఫర్లు 2026
తనిష్క్ పండగ ఆఫర్లు అక్టోబర్ 10 నుంచి నవంబర్ 8 వరకు తనిష్క్, మియా (Mia) స్టోర్లు, వెబ్సైట్, యాప్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
తయారీ ఛార్జీలపై తగ్గింపు: ప్లెయిన్ గోల్డ్, మంగళసూత్రాలు, కుందన్, పోల్కీ, రాళ్ళు పొదిగిన ఆభరణాలు, మియా కలెక్షన్లపై తయారీ ఛార్జీలలో గ్రాముకు రూ. 301 చొప్పున 'శగున్' డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది.
స్టడెడ్ ఆభరణాలపై ఆఫర్: డైమండ్స్, రాళ్ళు పొదిగిన ఆభరణాల కొనుగోలు పరిమాణాన్ని బట్టి డైమండ్ విలువ, మేకింగ్ ఛార్జీలపై 35 శాతం వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: 22 క్యారెట్లు అంతకంటే తక్కువ పరిమాణం ఉన్న పాత బంగారానికి 0% తరుగు వర్తిస్తుంది. 9 నుంచి 18 క్యారెట్ల బంగారానికి 2 శాతం తరుగు వర్తిస్తుంది. (ఈ ఆఫర్ తమిళనాడు మినహా భారత్లోని అన్ని ప్రాంతాల్లో వర్తిస్తుంది. గోల్డ్ కాయిన్లు, వెండి వస్తువులు, లూజ్ డైమండ్లకు ఇది వర్తించదు).
గోల్డ్ రేట్ ప్రొటెక్షన్: సెప్టెంబర్ 12 నుంచి నవంబర్ 10 మధ్య కనీసం 25 శాతం ముందస్తు చెల్లించి ఆభరణాలను బుక్ చేసుకుంటే, బుకింగ్ రోజు నాటి ధర లేదా బిల్లింగ్ రోజు నాటి ధరలలో ఏది తక్కువైతే ఆ ధరకే ఆభరణాలను పొందే వెసులుబాటు ఉంది. తుది బిల్లింగ్ నవంబర్ 12 నాటికి పూర్తి చేయాలి.
కల్యాణ్ జ్యువెలర్స్ దీపావళి ఆఫర్లు 2026
మేకింగ్ ఛార్జీల తగ్గింపు: వాల్యూ ఆడిషన్ (తయారీ ఛార్జీలు)పై 40 శాతం వరకు తగ్గింపును ఇస్తోంది. దీంతో పాటు రూ. 50 కోట్ల విలువైన బహుమతులు గెలుచుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.
పాత బంగారం మార్పిడి: పాత బంగారం ఎక్స్ఛేంజ్పై 0% తరుగు ఆఫర్ను ప్రకటనలలో పేర్కొంది.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. కొనుగోలు చేసే ముందు సంబంధిత జ్యువెలరీ సంస్థల అధికారిక వెబ్సైట్లు లేదా సమీపంలోని స్టోర్లలో తాజా నియమ నిబంధనలను పరిశీలించగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More