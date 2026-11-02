ధన్ తేరస్ వేళ బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయొచ్చా? ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?
అక్టోబరులో పసిడి 7 శాతం, వెండి 20 శాతం మేర క్షీణించాయి. ధన్ తేరస్, దీపావళి వేళ ధరలు తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే మార్కెట్ ట్రెండ్ ఇంకా బలహీనంగానే ఉందని, విడతలవారీగా కొనుగోలు చేయడమే శ్రేయస్కరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ధన్ తేరస్, దీపావళి పండుగల వేళ బంగారం, వెండి కొనుగోలుదారులకు అక్టోబర్ నెల కాస్త ఊరటనిచ్చింది. గడిచిన నెలలో దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (ఎంసీఎక్స్)లో బంగారం ధర 7 శాతం మేర తగ్గగా, వెండి ఏకంగా 20 శాతం మేర కుప్పకూలింది. జనవరి 2026 గరిష్ఠ స్థాయిలతో పోలిస్తే పసిడి, వెండి రేట్లు గణనీయంగా దిగొచ్చాయి.
అయితే, నవంబర్ 2 సోమవారం నాడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల మద్దతుతో ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,39,065 - ₹1,39,179 మధ్య ట్రేడవ్వగా, వెండి కిలోకు ₹1,81,611 - ₹1,82,701 వద్ద రికవర్ అయింది. పండుగ వేళ ఈ పతనాన్ని అవకాశంగా మార్చుకోవచ్చా? నిపుణులు ఏం సూచిస్తున్నారో పరిశీలిద్దాం.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు బంగారంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయని సాహి (SAHI) రీసెర్చ్ హెడ్ గౌరవ్ అరోరా తెలిపారు. అక్టోబర్ సమీక్షలో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను 3.75% - 4% పరిధిలోనే ఉంచినప్పటికీ, ఇద్దరు సభ్యులు రేట్ల పెంపునకు మొగ్గు చూపారు. డిసెంబరులో మరోసారి వడ్డీ రేట్లు పెరిగే అవకాశం ఉందన్న వార్తలు వెలువడుతున్నాయి. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం వైపు కాకుండా ఇన్వెస్టర్లు ఇతర లాభదాయక సాధనాల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ముడిచమురు ధరలు పెరగడం కూడా ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచి, లోహాల ధరలను తగ్గించింది.
డాలర్ రూపంలో చూస్తే, జనవరి రికార్డు స్థాయి నుంచి బంగారం 28 శాతం, వెండి దాదాపు 50 శాతం దిగువన ట్రేడవుతున్నాయి. ఈ క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో బంగారం 10 శాతం, వెండి 19 శాతం మేర క్షీణించాయి. పారిశ్రామిక రంగానికి వెండి ప్రధాన ముడిసరుకు కావడంతో దాని ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు బంగారం కంటే చాలా ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి.
కీలక మద్దతు ధరలు (Support Levels)
ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో పసిడి 10 గ్రాములకు ₹1,38,250 వద్ద తక్షణ మద్దతు స్థాయి (సపోర్ట్ లెవెల్) ఉనికిలో ఉందని గౌరవ్ అరోరా విశ్లేషించారు. ఈ మార్కు కంటే కిందకు జారితే మరింత అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించవచ్చు.
వెండి విషయానికొస్తే, కిలోకు ₹1,78,800 వద్ద కీలక సపోర్ట్ ఉందన్నారు. మార్కెట్ ట్రెండ్ ఇంకా బలహీనంగానే ఉన్నందున, ధన్ తేరస్ సమయంలో మొత్తం బడ్జెట్ను ఒకేసారి కేటాయించకుండా 2 లేదా 3 విడతల్లో కొనుగోలు చేయాలని సలహా ఇచ్చారు. వెండిలో ధరల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటున్నందున, ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియోలో దానికి తక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిదని పేర్కొన్నారు.
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది అవకాశమా?
"చారిత్రకంగా చూస్తే, లిక్విడిటీ ఒత్తిడి వల్ల పసిడి ధరలు పడిపోయిన ప్రతిసారీ ఆ తర్వాతి రోజుల్లో బలమైన డిమాండ్ ఊపందుకుంది" అని ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ హెడ్ వందనా భారతి గుర్తుచేశారు. 1970లో ఔన్సుకు 40 డాలర్ల కంటే తక్కువ ఉన్న బంగారం 1980 జనవరి నాటికి 850 డాలర్లకు పెరిగిన తీరును, 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం, 2020 పాండెమిక్ సమయంలో ధరలు దిగొచ్చాక భారీగా కోలుకున్న సంఘటనలను ఆమె ఉదాహరణగా చెప్పారు.
ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ₹1.38 లక్షల వద్ద లభిస్తోందని, నికరంగా కొనుగోలు చేసేవారికి ఇది అనువైన సమయమని తెలిపారు. కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి వంటి అంశాల మద్దతుతో 2027 నాటికి దేశీయ పసిడి ధర 10 గ్రాములకు ₹1.65 లక్షల నుంచి ₹1.80 లక్షల వరకు చేరే అవకాశం ఉందనే అంచనాను వ్యక్తంచేశారు.
ధన్ తేరస్ కొనుగోలుదారులు ఏం చేయాలి?
చాయిస్ బ్రోకింగ్ కమోడిటీ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ కావేరి మోరె కొనుగోలుదారులకు కొన్ని నిపుణుల సూచనలు చేశారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1.38 లక్షలు - ₹1.40 లక్షలు, వెండి ₹1.98 లక్షలు - ₹2 లక్షల శ్రేణిలో ఉన్న సమయంలో పండుగ, పెళ్లిళ్ల కొనుగోలుదారులకు కొంత ఉపశమనం లభించినట్లేనని చెప్పారు. అయితే, ప్రస్తుత ధరలను మార్కెట్ కనిష్ఠ స్థాయిగా భావించి త్వరపడవద్దని హెచ్చరించారు.
ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు బిఐఎస్ హాల్మార్క్ (BIS Hallmarked) కలిగిన ఉత్పత్తులనే ఎంచుకోవాలని ఆమె స్పష్టంచేశారు. తయారీ కూలి (Making charges), తరుగు (Wastage), జీఎస్టీ (GST), బైబ్యాక్ నిబంధనలను బిల్లులో సరి చూసుకోవాలని సూచించారు. కేవలం పెట్టుబడి లక్ష్యంతో బంగారం లేదా వెండి పొందుపరచాలనుకునే వారు డిజిటల్ సిల్వర్ లేదా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల (ETFs) వైపు మొగ్గు చూపవచ్చని వివరించారు.
అక్టోబరు నాటి భారీ పతనం తర్వాత లభిస్తున్న ఈ అవకాశాన్ని ఒకేసారి కాకుండా క్రమబద్ధంగా, విడతలవారీగా ఉపయోగించుకోవడమే సురక్షితమైన మార్గమని విశ్లేషకులు స్పష్టంచేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More