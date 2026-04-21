Relationship Tips : మీ భాగస్వామితో గొడవ సమయంలో ఈ 4 విషయాలు అనకండి.. మటాష్!
Relationship Tips : భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ జరుగుతుంటే.. ఒక్కోసారి ఫ్లోలో ఏం అంటారో తెలియని పరిస్థితి. మాటలు వదిలిపెట్టిన తర్వాత అయ్యో అనకుండా ఉండాల్సిందే అని బాధపడుతుంటారు. భాగస్వామితో గొడవ సమయంలో అనకూడని 4 విషయాలు ఉన్నాయి.
అందరూ చెప్పుకొనే సామెత ఒకటి ఉంది.. మాట, తూట బయటకు వచ్చాయంటే.. మళ్లీ వెనక్కు తీసుకోలేం. అందుకే ఏ బంధంలోనైనా.. గొడవలు జరుగుతుంటే.. మీరు అనే మాటలే గొడవను పెద్దగా చేస్తాయి. ఒక సంబంధంలో ఉండటం ఎంత బాగుంటుందో.. దాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి కూడా అంతే బాధ్యత ఉంటుంది. ప్రేమగా మాట్లాడే ఒక్క మాట.. సంబంధాన్ని బలపరుస్తుంది.
కానీ మనం చెప్పే ఒక తప్పుడు మాట అన్నింటినీ నాశనం చేసేస్తుంది. భాగస్వామితో ఏం మాట్లాడాలి అనే విషయాన్ని మనసులో నెమరువేసుకుంటారు. ఇలా చెప్పాలి, ఇలా అనాలి అని చాలా మంది అనుకుంటారు. ఇదంతా పక్కనపెడితే.. ఏం అనకూడదో కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. ఒకరు మనతో ఉన్నప్పుడు.. మన గురించి టాప్ టూ బాటమ్ అన్ని తెలుసు అనుకుంటాం. మనల్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారని ఫీల్ అయిపోతాం. కానీ కోపంలో లేదా చిరాకులో అనే కొన్ని మాటలు సంబంధం పునాదులను కదిలిస్తాయ్. లైఫ్ లాంగ్ మీ ఫేస్ చూస్తే.. ఆ మాటలే గుర్తుకువచ్చేలా చేస్తాయ్. అందుకే గొడవ సమయంలో మాట్లాడే మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ మాటలు వద్దు
గొడవ జరుగుతుంటే.. చాలా మందికి తెలియకుండా అనే మాట ఏంటో తెలుసా? 'నిన్ను అనవసరంగా పెళ్లి చేసుకున్నాను, నీతో అనవసరంగా ప్రేమలో ఉన్నాను. నీతో సంబంధం పెట్టుకున్నందుకు చింతిస్తున్నాను.' ఇలాంటి మాటలు అవతలివారిని దారుణంగా బాధపెడతాయి. గొడవ ఎంత పెద్దదైనా సరే ఈ మాటలు ఎప్పుడూ అనకూడదు. అది కేవలం ఒక మాట మాత్రమే కాదు, అది మొత్తం సంబంధాన్నే ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. ఒక్కసారి అన్నాక మాటను వెనక్కి తీసుకోవడం అసాధ్యం.
ఆర్థిక పరిస్థితిపై
మీ భాగస్వామి ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎగతాళి చేయవద్దు. ఒకరి డబ్బు లేదా నేపథ్యం గురించి జోకులు వేయడం లేదా ఎగతాళి చేయడం చాలా తప్పు. డబ్బు విషయాలు చాలా వ్యక్తిగతమైనవి, అది ఒకరి అస్థిత్వాన్ని కూడా చెబుతుంది. అవతలివారిని తక్కువ చేసేలా.. ఒక ఆయుధంలా ఆ మాటను ఉపయోగించడం రిలేషన్షిప్కు డేంజర్.
అవమానించొద్దు
మీ భాగస్వామి కుటుంబ సభ్యులను లేదా స్నేహితులను అవమానించడం మంచిది కాదు. వారికి దగ్గరైన వారితో మీకు సమస్య ఉండవచ్చు, అది ఎవరి తప్పో తర్వాత సంగతి. కానీ మీ భాగస్వామికి దగ్గరైనవారి గురించి చెడుగా మాట్లాడకూడదు. భార్యాభర్తల మధ్య సాధారణంగా వచ్చేది ఇలాంటి మాటలే. మీ అమ్మవాళ్లు.. ఇలా.. వాళ్లతో నాకు అస్సలు పడదులాంటి మాటలు ఆపేయండి.
బలహీనతలతో ఆడుకోవద్దు
మీ భాగస్వామి బలహీనతలను ఎగతాళి చేయడం మానుకోండి. మీ భాగస్వామి ఏదైనా విషయంలో అభద్రతా భావంతో ఉంటే, దాని గురించి జోకులు చేయడం వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ఇది చిన్న విషయంగా అనిపించవచ్చు, కానీ క్రమంగా సంబంధంలో దూరాన్ని సృష్టించగలది ఇదే. నీకు ఆ పని చేయడం రాదు, నీతో అస్సలు చేతకాదు.. లాంటి మాటలు చాలా నష్టం కలిగిస్తాయి.
ప్రేమ అంటే సుఖంలో మాత్రమే నవ్వుతూ మాట్లాడటం కాదు.. ఏడ్చే సమయంలో ధైర్యం చెప్పి కన్నీటిని తుడవాడం. కష్ట సమయాల్లో ఒకరి భావాలను మరొకరు గౌరవించుకోవాలి. ప్రతి సంబంధంలోనూ గొడవలు కామన్.. కానీ ఆ సమయంలో మనం మాట్లాడే మాటలు అవతలివారి మనసులో గుర్తుండిపోతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.