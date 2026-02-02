Edit Profile
    నేడు ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది, భాగస్వామి మద్దతును పొందుతారు!

    రాశి ఫలాలు 02 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 02 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 02, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 2 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 2, 2026 న ఏ రాశుల వారు ప్రయోజనం పొందుతారు, ఏ రాశిచక్రాలకు ఇబ్బందులు వుంటాయో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 02 ఫిబ్రవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 02 ఫిబ్రవరి 2026

    మేష రాశి:

    ఈ రోజు మేష రాశి వారికి కాస్త అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. పని బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. దీనితో మనస్సు, శరీరం రెండూ అలసిపోతుంది. దేనికైనా వెంటనే ప్రతిస్పందించవద్దు, లేకపోతే విషయం సంక్లిష్టంగా మారవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది, కానీ అనవసర ఖర్చులు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. కుటుంబానికి మద్దతు లభిస్తుంది. ఎవరితోనైనా ఓపెన్ గా మాట్లాడటం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారు సంయమనం, అవగాహనతో ముందుకు సాగాలి. కార్యాలయంలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అధికారుల నమ్మకం బలపడుతుంది. సంబంధాలలో బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్ల సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన సరైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తు ప్రణాళికకు సంబంధించి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ తినడం మరియు త్రాగడంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండవద్దు.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వ్యక్తులు ఈ రోజు ప్రతి అడుగును ఆలోచనాత్మకంగా పాటించాలి. పనికి సంబంధించి ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. ఏదైనా నిర్ణయానికి సంబంధించి గందరగోళం ఉంటుంది. సంబంధాల్లో చిన్న విషయాలపై ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు, అయితే సంభాషణ ద్వారా ప్రతిదీ పరిష్కరించబడుతుంది. ఖర్చులు పెరిగే సంకేతాలు ఉన్నాయి, కాబట్టి బడ్జెట్‌పై ఒక కన్నేసి ఉంచండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మానసిక అలసట అనుభూతి చెందవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారి రోజు భావోద్వేగాలతో నిండి ఉంటుంది. కుటుంబ లేదా వ్యక్తిగత సంబంధాలకు సంబంధించిన విషయాలు మనస్సును ప్రభావితం చేస్తాయి. పనిప్రాంతంలో బాధ్యత పెరుగుతుంది. మీరు పరిస్థితిని తెలివిగా హ్యాండిల్ చేస్తారు. డబ్బు పరంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, అయినప్పటికీ నిద్ర లేకపోవడం అలసటను కలిగిస్తుంది.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వ్యక్తులకు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే రోజు. పనిలో మీ అభిప్రాయం విలువైనది. ప్రశంసించబడుతుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో మాధుర్యం ఉంటుంది మీరు మీ భాగస్వామి మద్దతును పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది, ఏదైనా పూర్తి కానీ పని ముందుకు సాగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మీ ఆహారంపై శ్రద్ధ వహించండి.

    కన్యా రాశి:

    ఈ రోజు కన్యా రాశి వ్యక్తులు బిజీగా ఉంటారు. పనిలో చిన్న విషయాలపై శ్రద్ధ వహించడం అవసరం, లేకపోతే పొరపాటు జరుగవచ్చు. సంబంధాల్లో అతిగా ఆలోచించడం మానుకోండి. విషయాలను సరళంగా ఉంచండి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, అనవసర కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి, ముఖ్యంగా ఉదర సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు తులా రాశి వ్యక్తులకు సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం ముఖ్యం. మీరు పని, వ్యక్తిగత జీవితంలో తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంటుంది. కార్యాలయంలో ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయాన్ని కొంతకాలం వాయిదా వేయడం మంచిది. డబ్బుకు సంబంధించిన పెద్ద అడుగు వేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. మానసిక ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు, కాబట్టి కొంత సమయం తీసుకోండి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వ్యక్తుల రోజు కాస్త అస్థిరంగా ఉంటుంది. పనిలో సహనంగా ఉండండి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. సంబంధాలలో నమ్మకం ముఖ్యం. ఖర్చు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం ప్రయోజనకరం.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి కోసం ఈ రోజు ఆకాంక్షలతో నిండిన రోజు. మీరు కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు లేదా కొన్ని శుభవార్తలు వినవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం, ఆప్యాయతను అనుభవిస్తారు. ఆర్థికంగా రోజు బలంగా ఉంటుంది, పాత ప్రయత్నాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మనస్సు ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి ఉంటుంది, ఫలితం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సంబంధంలో దూరం లేకుండా మాట్లాడటానికి సమయం కేటాయించండి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి డబ్బుపై నియంత్రణ అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.

    కుంభ రాశి:

    కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికల రోజు. పని వద్ద ఏదైనా విభిన్నంగా చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సంబంధాలలో సహకారం, పరస్పర అవగాహన ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి:

    భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవాలి. పనిలో మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. డబ్బు పరంగా లాభం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి, అయితే ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచడం అవసరం. సంబంధాల్లో సున్నితత్వాన్ని కొనసాగించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, నిర్లక్ష్యం మానుకోండి.

