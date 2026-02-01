రాశి ఫలాలు 01 ఫిబ్రవరి 2026: నేడు ఈ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు.. పన్నెండు రాశుల దిన ఫలాలు తెలుసుకోండి!
రాశి ఫలాలు 01 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 01 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 1న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 1, 2026న ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం కలుగుతుందో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
ఈ రోజు మేష రాశి వ్యక్తులు కాస్తంత హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతారు. పనిలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, ఇది మీకు అలసటను కలిగిస్తుంది. కోపం లేదా తొందరపడి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవద్దు, లేనిపక్షంలో పరిస్థితులు మరింత దిగజారవచ్చు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది, అయితే అనవసరమైన ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబ మద్దతు అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో సంభాషణ మనస్సును తేలికపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, విశ్రాంతి తీసుకోండి.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు వృషభ రాశి వారికి సమతుల్యత, అవగాహన యొక్క రోజు. మీ కృషి పనిలో కనిపిస్తుంది. సీనియర్లు మీతో సంతృప్తి చెందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో సంభాషణ ద్వారా సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో, ముఖ్యంగా పొదుపు లేదా పెట్టుబడులకు సంబంధించి మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. కుటుంబంలో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వ్యక్తులు నేడు ఆలోచనాత్మకంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. పనిలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. దేని గురించి అయినా గందరగోళం ఉంటుంది. సంబంధాల్లో చిన్నపాటి అపార్థాలు ఉండవచ్చు, అయితే కమ్యూనికేషన్ ప్రతిదీ కూడా నిర్వహిస్తుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్ను గుర్తుంచుకోండి. ఆరోగ్యం గురించి పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మానసిక ఒత్తిడిని నివారించండి.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు భావోద్వేగభరితంగా ఉంటుంది. కుటుంబం, సంబంధాలకు సంబంధించిన విషయాలు మనస్సును ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆఫీసులో బాధ్యత పెరుగుతుంది, అయితే మీరు పనిని తెలివిగా నిర్వహిస్తారు. డబ్బు పరంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. కానీ అలసట, నిద్ర లేకపోవడం వంటివి చూస్తారు.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి ప్రజలకు ఆత్మవిశ్వాసంతో నిండిన రోజు. మీరు పనిలో చెప్పేది వింటారు. ప్రశంసలు కూడా పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. మీరు మీ భాగస్వామి యొక్క మద్దతును పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేయవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.
కన్యా రాశి:
ఈ రోజు కన్యా రాశికి బిజీగా ఉండే రోజు. పనిలోని వివరాలపై మీరు శ్రద్ధ వహించాలి, లేనిపక్షంలో తప్పు జరగవచ్చు. సంబంధాలలో అతిగా ఆలోచించడం మానుకోండి. విషయాలను సరళంగా ఉంచండి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి అనవసరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. మీ ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి, ముఖ్యంగా ఉదర సంబంధిత సమస్యలు ఉండచ్చు.
తులా రాశి:
తులా రాశి వ్యక్తులు నేడు ప్రతి విషయంలోనూ సమతుల్యతను పాటించాల్సి ఉంటుంది. పని, సంబంధాలు రెండింటిలోనూ అవగాహన అవసరం. కార్యాలయంలో ఏదైనా నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయడం మంచిది. ఏదైనా డబ్బు విషయంలో ముందు ఆలోచించండి. మీరు మానసిక ఒత్తిడిని అనుభవించవచ్చు, కాబట్టి మీకు సమయం కేటాయించండి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వ్యక్తులకు కొంచెం రోలర్ కోస్టర్ గా ఉంటుంది. పనిలో సహనంగా ఉండండి. ఎవరితోనూ ఘర్షణ పడవద్దు. సంబంధాల్లో నిజాయితీ ఎంతో ముఖ్యమైనది. డబ్బు పరంగా తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశికి సానుకూల సంకేతాలు తెచ్చిపెట్టాయి. పనిలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం, ఆప్యాయత ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. కొన్ని పాత ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. మనస్సు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారు ఈ రోజు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పనిలో ఒత్తిడి ఉంటుంది, అయితే ఫలితాలు సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. సంబంధంలో దూరం ఉండనివ్వవద్దు మరియు మాట్లాడటానికి సమయం తీసుకోవాలి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి డబ్బును అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై కొంత శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉంది.
కుంభ రాశి:
ఈ రోజు కుంభ రాశికి కొత్త ఆలోచనలు మరియు ప్రణాళికల రోజు. పనిలో ఏదైనా కొత్తది చేయడానికి మీకు అవకాశం లభిస్తుంది. సంబంధాల్లో సహకారం. అవగాహన ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. మనస్సు తేలికగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి ప్రజలు ఈరోజు తమ భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవాలి. పనిలో మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకునే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. డబ్బు రూపంలో లాభం పొందే అవకాశాలున్నాయి, అయితే ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచడం అవసరం. సంబంధాల విషయంలో సున్నితంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.