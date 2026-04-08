    Kidney Stones: రోజుకు 10-12 గ్లాసుల నీళ్లు తాగితే కిడ్నీలో రాళ్లు పోతాయా? యూరాలజిస్టు ఏం చెబుతున్నారు?

    Kidney Stones: వేసవి కాలంలో కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి. రోజుకు 10-12 గ్లాసుల నీళ్లు తాగితే రాళ్లు పడిపోతాయని అందరూ భావిస్తారు. అయితే, ఇది ఎంతవరకు నిజం? విశాఖపట్నంలోని ఏఐఎన్‌యూ (AINU) ఆసుపత్రి సీనియర్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ అమిత్ సాప్లే వివరిస్తున్న ఆసక్తికర విషయాలు ఇవీ.

    Published on: Apr 08, 2026 3:51 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Kidney Stones: వేసవి తీవ్రత పెరుగుతున్న కొద్దీ డీహైడ్రేషన్ (శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గడం) వల్ల కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యలు పెరగడం మనం గమనిస్తుంటాం. మూత్రంలో క్యాల్షియం, ఆక్సలేట్ లేదా యూరిక్ యాసిడ్ వంటి ఖనిజాలు పేరుకుపోయి స్పటికాలుగా మారినప్పుడు కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయి. మనం తగినంత నీరు తాగనప్పుడు మూత్రం చిక్కగా మారి, ఈ స్పటికాలు ఒకదానికొకటి అంటుకుని రాళ్లుగా మారుతాయి.

    నీళ్లు తాగితే కిడ్నీలో రాళ్లు పోతాయా?

    నీరు తాగడం వల్ల రాళ్లు తగ్గుతాయా?

    నీరు తాగడం అనేది రాళ్లు ఏర్పడకుండా నిరోధించడానికి ఒక గొప్ప మార్గం. "నీరు మూత్రాన్ని పలుచగా ఉంచుతుంది, తద్వారా రాళ్లు ఏర్పడే కణాలు ఒకదానికొకటి అంటుకునే అవకాశం ఉండదు" అని డాక్టర్ అమిత్ సాప్లే వివరించారు. అంటే, రాళ్లు రాకుండా చూసుకోవడానికి నీరు ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.

    నీళ్లు తాగితే రాళ్లు కరిగిపోతాయా?

    చాలామంది నీళ్లు ఎక్కువగా తాగితే కిడ్నీలో రాళ్లు కరిగిపోతాయని నమ్ముతారు. కానీ డాక్టర్ సాప్లే దీనిపై ఒక స్పష్టత ఇచ్చారు. నీరు రాళ్లను 'కరిగించే' మంత్రదండం కాదు.

    • చిన్న రాళ్లు (5 mm కంటే తక్కువ): రాయి పరిమాణం 5 మిల్లీమీటర్ల కంటే తక్కువగా ఉంటే, ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల ఏర్పడే అదనపు మూత్రం ఆ చిన్న రాయిని సహజంగా బయటకు నెట్టేయడానికి సహాయపడుతుంది.
    • పెద్ద రాళ్లు: నీరు కేవలం చిన్న రాళ్లను బయటకు పంపడానికే పనికొస్తుంది తప్ప, రాయిని కరిగించలేదు.

    వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?

    రాయి పరిమాణం 6 నుండి 7 మిల్లీమీటర్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే కేవలం నీళ్లు తాగడం వల్ల ఫలితం ఉండదు. కొన్నిసార్లు ఇది ప్రమాదకరంగా కూడా మారవచ్చు.

    • తీవ్రమైన నొప్పి ఉన్నప్పుడు.
    • మూత్రపిండాల్లో ఇన్‌ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు.
    • మూత్ర విసర్జనలో ఆటంకాలు కలిగినప్పుడు.

    ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షాక్ వేవ్ థెరపీ (Lithotripsy), మందులు లేదా చిన్నపాటి శస్త్రచికిత్స అవసరమవుతాయి. నిర్లక్ష్యం చేస్తే కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.

    ఎంత నీరు తాగాలి? ఇతర జాగ్రత్తలు ఏంటి?

    ఒక సాధారణ వ్యక్తి రోజుకు 10 నుండి 12 గ్లాసుల నీరు తాగడం మంచిదని డాక్టర్ సూచించారు. మీ మూత్రం రంగును గమనించడం ద్వారా మీరు తగినంత నీరు తాగుతున్నారో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. మూత్రం తెల్లగా లేదా లేత పసుపు రంగులో ఉండాలి. రోజుకు కనీసం 2 నుండి 2.5 లీటర్ల మూత్ర విసర్జన అయ్యేలా చూసుకోవాలి.

    రాళ్లు రాకుండా ఉండాలంటే:

    • ఉప్పు తగ్గించాలి: ఆహారంలో ఉప్పు వాడకం తగ్గించడం చాలా ముఖ్యం.
    • ఆక్సలేట్ ఆహారాలు: పాలకూర, గింజలు (nuts) వంటి ఆక్సలేట్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
    • కాల్షియం సమతుల్యత: క్యాల్షియం అధికంగా లేదా మరీ తక్కువగా కాకుండా సరైన మోతాదులో తీసుకోవాలి.

    "కిడ్నీలో రాళ్లపై పోరాటంలో నీరు అనేది మీ మొదటి రక్షణ శ్రేణి మాత్రమే, అది పూర్తి పరిష్కారం కాదు" అని డాక్టర్ స్పష్టం చేశారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉంటే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. నీళ్లు తాగితే కిడ్నీలో రాళ్లు కరుగుతాయా?

    లేదు, నీళ్లు రాళ్లను కరిగించవు. కేవలం 5 mm కంటే తక్కువ పరిమాణం ఉన్న చిన్న రాళ్లను మూత్రం ద్వారా బయటకు నెట్టడానికి మాత్రమే నీరు సహాయపడుతుంది.

    2. కిడ్నీలో రాయి ఎంత సైజు ఉంటే ప్రమాదం?

    సాధారణంగా 6-7 mm కంటే పెద్దగా ఉన్న రాళ్లు సహజంగా బయటకు రావడం కష్టం. ఇవి నొప్పిని లేదా మూత్ర నాళాల్లో అడ్డంకులను కలిగిస్తే వెంటనే వైద్య చికిత్స అవసరం.

    3. కిడ్నీలో రాళ్లు రాకుండా ఉండాలంటే రోజుకు ఎన్ని లీటర్ల నీరు తాగాలి?

    రోజుకు కనీసం 10-12 గ్లాసుల నీరు తాగాలి. ఫలితంగా రోజుకు 2 నుండి 2.5 లీటర్ల మూత్రం విసర్జన అయ్యేలా చూసుకోవడం వల్ల రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

