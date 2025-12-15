Edit Profile
    భోజనం చేసే క్రమం మార్చితే చాలు... రక్తంలో చక్కెర స్థాయి నియంత్రణలోకి

    భోజనంలో ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండానే కేవలం తినే క్రమాన్ని మార్చడం ద్వారా ఇన్సులిన్ స్పైక్‌లను తగ్గించి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని న్యూజెర్సీకి చెందిన ఎండోక్రినాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలెస్సియా రోహ్నెల్ట్ తెలిపారు. 

    Published on: Dec 15, 2025 9:36 AM IST
    By HT Telugu Desk
    భోజనంలో ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండానే కేవలం తినే క్రమాన్ని మార్చడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను (Blood Sugar Levels) అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఇన్సులిన్ స్పైక్‌లను తగ్గించి, చక్కటి రక్త చక్కెర నియంత్రణకు తోడ్పడే సరైన భోజన విధానం ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

    భోజనం చేసే క్రమం మార్చితే చాలు... రక్తంలో చక్కెర స్థాయి నియంత్రణలోకి (Picture credit: Freepik)
    భోజనం చేసే క్రమం మార్చితే చాలు... రక్తంలో చక్కెర స్థాయి నియంత్రణలోకి (Picture credit: Freepik)

    నేటి జీవనశైలిలో చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల నియంత్రణ ఒకటి. దీన్ని స్థిరీకరించాలంటే ఆహారంలో కొన్ని పదార్థాలను పూర్తిగా తొలగించడమో లేదా కొత్త వాటిని చేర్చడమో చేయాలని చాలామంది భావిస్తారు. లేదంటే, కొన్ని రకాల భోజనాలు చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచి, ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా పడిపోయేలా చేస్తాయి.

    అయితే, మీరు రోజువారీగా తినే అవే ఆహారాలను తింటూ కూడా మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోగలిగితే? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానంగా, న్యూజెర్సీకి చెందిన ఎండోక్రినాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలెస్సియా రోహ్నెల్ట్ (Dr. Alessia Roehnelt) ఇటీవల (డిసెంబర్ 13న) ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు. మీరు భోజనం చేసే క్రమమే (Eating Order) దీనికి రహస్య పరిష్కారం అని ఆమె తేల్చి చెప్పారు.

    చాలామంది చేసే పొరపాటు ఇదే

    చాలామంది అనుసరించే సాధారణ అలవాటు ఏమిటంటే, బ్రెడ్ లేదా రైస్ వంటి 'హెవీ కార్బోహైడ్రేట్లు' (Heavy Carbs)తో తమ భోజనాన్ని ప్రారంభించడం. ఈ అలవాటును ఆ డాక్టర్ ఒక పెద్ద పొరపాటుగా అభివర్ణించారు.

    “చాలామంది తమ భోజనాన్ని బ్రెడ్‌తో తినడం ప్రారంభిస్తారు. కానీ ఈ పద్ధతి వల్ల మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయి చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది” అని డాక్టర్ రోహ్నెల్ట్ వివరించారు.

    తినే క్రమాన్ని ఎందుకు మార్చాలి?

    మీరు ఒకే రకమైన ఆహారాన్ని తింటున్నప్పటికీ, మీరు వాటిని తీసుకునే క్రమం అనేది మీ శరీరం చక్కెరను ఎలా శోషించుకుంటుందనే దానిపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సాధారణ శారీరక ప్రక్రియలే కారణమని ఎండోక్రినాలజిస్ట్ తెలిపారు.

    “ముందుగా కూరగాయలు, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపు ఖాళీ అయ్యే ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది. దీంతో గ్లూకోజ్ రక్తప్రవాహంలోకి నెమ్మదిగా విడుదలవుతుంది. ఫలితంగా, ఆ భోజనం కోసం శరీరానికి తక్కువ ఇన్సులిన్ అవసరం అవుతుంది” అని స్పష్టం చేశారు.

    ఇన్సులిన్ స్పైక్స్ తగ్గితే, బరువు కూడా తగ్గొచ్చు

    శరీరంలో కొవ్వును నిల్వ చేయడంలో ఇన్సులిన్ సహాయపడుతుందని డాక్టర్ రోహ్నెల్ట్ తెలిపారు. కాబట్టి, ఇన్సులిన్ స్పైక్‌లను ఎంత తక్కువగా ఉంచగలిగితే, అంత బరువు తగ్గడానికి మద్దతు లభిస్తుంది.

    “మీరు తినే అదే ఆహారాలను తింటూ, కేవలం ఆ క్రమాన్ని మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది చాలా సులభం. దీని ద్వారా మీరు మెరుగైన జీవక్రియ ప్రతిస్పందనను (Metabolic Response) పొందవచ్చు” అని ఆమె అన్నారు.

    (గమనిక: ఈ నివేదిక సామాజిక మాధ్యమాలలో ఒక నిపుణురాలు పంచుకున్న సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంది. పాఠకులు ఈ వివరాలను కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే పరిగణించాలి. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఆరోగ్యపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం తప్పనిసరి.)

