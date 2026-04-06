Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏక్తా కపూర్ సూపర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్.. కొత్త లుక్‌ చూసి ఫిదా అవుతున్న నెటిజన్లు!

    బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత ఏక్తా కపూర్ తన సరికొత్త లుక్‌తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇటీవల ఆమె గణనీయంగా బరువు తగ్గి, సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ బ్లాక్ డ్రెస్‌లో కనిపించడంతో సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

    Published on: Apr 06, 2026 10:31 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత ఏక్తా కపూర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారారు. అయితే ఈసారి ఆమె నిర్మిస్తున్న సినిమాల వల్ల కాదు, తన అద్భుతమైన మేకోవర్ (శరీర ఆకృతి మార్పు) వల్ల ఆమె వార్తల్లో నిలిచారు. తాజాగా ఆమె నిర్మించిన 'భూత్ బంగ్లా' సినిమా ట్రైలర్ ప్రివ్యూ ఈవెంట్‌కు ఏక్తా హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకలో ఆమె కనిపించిన తీరు చూసి అందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. ఎప్పుడూ కాస్త అతిగా, రంగురంగుల దుస్తులలో కనిపించే ఏక్తా కపూర్.. ఈసారి మాత్రం చాలా సింపుల్‌గా, ట్రెండీగా కనిపించి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించారు.

    గత ఏప్రిల్ 5వ తేదీన జరిగిన ఈ వేడుకకు సంబంధించిన వీడియోను ఒక పాపరాజీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. అందులో ఏక్తా ఆల్-బ్లాక్ మిడీ డ్రెస్‌లో ఎంతో హుందాగా కనిపించారు. ఈ డ్రెస్‌కు వి-నెక్ లైన్, కింద పారదర్శకమైన ప్యానెలింగ్ ఉన్నాయి. తన చేతులకు ఎప్పుడూ ఉండే బ్రాస్‌లెట్లు, ఉంగరాలను ఆమె ఈసారి కూడా ధరించినప్పటికీ.. హెయిర్ స్టైల్, మేకప్ విషయంలో చాలా తక్కువ హంగులు ఉండేలా చూసుకున్నారు. గతంలో ఆమె వేసుకునే భారీ పొరల దుస్తులు, క్లిష్టమైన డ్రేప్స్‌తో పోలిస్తే ఈ కొత్త లుక్ ఎంతో సింపుల్ గా, స్టైలిష్ గా ఉంది. 'తక్కువ హంగులే ఎక్కువ అందం' (Less is more) అనే సిద్ధాంతానికి నిదర్శనంగా ఆమె నిలిచారు.

    నెటిజన్ల ప్రశంసలు

    ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ యూజర్లు ఆమె లుక్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఏక్తా కపూర్ ఇంతవరకు కనిపించిన వాటిలో ఇదే అత్యుత్తమ లుక్ అని ఎక్కువ మంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    "ఆమె ఎక్కువ హంగూ ఆర్భాటాలు లేకుండా కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి" అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేశారు. "ఈ లుక్ చాలా బాగుంది.. ఎలాంటి వింత కాంబినేషన్లు లేకుండా చాలా పద్ధతిగా ఉంది" అని మరొక యూజర్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.

    ఈ కొత్త లుక్‌లో అందరినీ ఎక్కువగా ఆకర్షించింది ఏక్తా కపూర్ తగ్గిన బరువు. ఆమె మునుపటి కంటే చాలా స్లిమ్‌గా మారడంపై సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. "ఆమె చాలా బరువు తగ్గారు", "చూడటానికి ఎంతో అందంగా, అద్భుతంగా ఉన్నారు" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

    అయితే, సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఉండే పుకార్లు కూడా ఈ సందర్భంగా వినిపించాయి. ఆమె హఠాత్తుగా ఇంత బరువు తగ్గడం వెనుక ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అవుతున్న బరువు తగ్గడానికి వాడే మందు ప్రభావం ఉందేమోనని కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తన ఫిట్‌నెస్ ప్రయాణం లేదా డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌లో వచ్చిన ఈ మార్పుపై ఏక్తా కపూర్ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. కానీ ఆమెలో వచ్చిన మార్పు మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆమె తన సహజమైన అందాన్ని ఎలివేట్ చేసుకునేలా డ్రెస్సింగ్ మార్చుకోవడంపై నెటిజన్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా 'ఏక్తా కపూర్ 2.0' వెర్షన్ ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తోంది.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes