White Shirt Styling : వైట్ షర్ట్లో అదిరిపోయే లుక్లో కనిపించాలా? ఇలా స్టైలింగ్ చేయండి
White Shirt Styling : స్టైలీ లుక్ విషయంలో ఎన్ని వచ్చినా.. వైట్ షర్ట్ను కొట్టేది ఏదీ లేదు. తెల్ల చొక్కా మీదకు ఏది వేసినా కిర్రాక్ లుక్ ఉంటుంది. ఎవరినైనా ఇంప్రెస్ చేయడానికి తెల్ల చొక్కాతో ఏ కాంబినేషన్ బాగుంటుందో చూద్దాం..
వైట్ షర్ట్ అనేది ప్రతీ పురుషుడికి తప్పనిసరిగా ఉండే ఒక వస్త్రం అని చెప్పవచ్చు. దాదాపు అందరికీ తెల్ల చొక్కా ఉంటుంది. ఇది ఎప్పటికీ ఫ్యాషన్ నుండి తప్పుకోదు... ఎవర్గ్రీన్ అంతే. వైట్ షర్ట్ సింప్లిసిటీనే దాని గొప్ప బలం. అందుకే ఒకే తెల్ల చొక్కాను వివిధ రకాలుగా ధరించడం ద్వారా, మీరు ఆఫీసు నుండి పార్టీ వరకు ప్రతిచోటా విభిన్నంగా కనిపించవచ్చు. సరిగ్గా స్టైల్ చేస్తే, లుక్ ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుందంటే.. మిమ్మల్ని మళ్లీ మళ్లీ చూస్తారు.
- మీరు బ్లూ జీన్స్తో తెల్ల చొక్కా ధరించడం అత్యంత సులభమైన, బెటర్ ఆప్షన్. దానికి లేత గోధుమ రంగు బెల్ట్, క్యాజువల్ షూస్ ఈ రూపానికి మరింత అందాన్నిస్తాయి. ఈ శైలి డేట్కు, విహారయాత్రకు లేదా సెమీ-ఫార్మల్ సందర్భానికి సరైనది.
- నల్ల సూట్తో కూడిన తెల్ల చొక్కా ఎల్లప్పుడూ ఒక క్లాసిక్ ఆప్షన్. చక్కగా ఇస్త్రీ చేసిన చొక్కా, శరీరానికి అతుక్కుపోయేలాగా ఉన్న ప్యాంటు, నల్ల బూట్లు, టై ఒక గంభీరమైన, ప్రొఫేషనల్ రూపాన్ని అందిస్తాయి. ఈ శైలి ఆఫీసు సమావేశాల నుండి పార్టీల వరకు అన్నింటికీ సరిపోతుంది.
- మీరు మరింత సింపుల్గా వెళ్లాలి అనుకుంటే.. బూడిద రంగు ప్యాంటును తెల్ల చొక్కాతో జతచేసి చూడండి. ఈ కలయిక చూసేందుకు సింపుల్గా ఉన్నా.. చాలా బాగుంటుంది. అందరూ మీ వైపే చూస్తారు. దీనిని మరింత స్టైలిష్గా చేయడానికి మీరు ఒక బ్లేజర్ను జోడించవచ్చు, లేదా అది లేకుండా కూడా సాధారణంగా ధరించవచ్చు.
- తెల్లటి చొక్కా, ముదురు నీలం రంగు బ్లేజర్ కలయిక ఎల్లప్పుడూ హుందాగా కనిపిస్తుంది. ఈ లుక్ ముఖ్యంగా వ్యాపార సమావేశానికి లేదా స్మార్ట్ క్యాజువల్ అవుటింగ్కు చాలా బాగుంటుంది. మీరు కాలర్ను తెరిచి ఉంచినా లేదా టై కట్టుకున్నా, ఈ స్టైల్ ఏ విధంగానైనా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
- క్యాజువల్, సెమీ-ఫార్మల్ లుక్లో కనిపించేందుకు ఖాకీ ప్యాంటుతో తెల్ల చొక్కా ఒక గొప్ప ఎంపిక. చొక్కా చేతులను కొద్దిగా పైకి మడవడం మరింత లుక్ను ఇస్తుంది. అదే చొక్కాను ప్యాంటు లోపలికి పెట్టుకోవడం మరింత షార్ప్ లుక్ను ఇస్తుందని చెప్పవచ్చు.
- మీరు కొంచెం భిన్నంగా, ఆధునికంగా కనిపించాలనుకుంటే, తెల్ల చొక్కాను స్టైలిష్ షూస్ లేదా స్నీకర్స్తో జత చేయవచ్చు. వైట్ షర్ట్ వేసి.. బ్లాక్ ప్యాంట్ వేస్తే చాలు. అందరి కళ్లు మీ వైపే ఉంటాయి. ఇది ఒక సాధారణ లుక్కు కూడా ఒక కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. మీ చేతుల స్లీవ్స్ను పైకి మడిచి, వాచ్ పెట్టుకోండి.
- నిజానికి తెల్ల చొక్కా కేవలం ఒక బట్ట కాదు.. అది ఒక కాన్వాస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీరు దానికి మీకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు. సరైన ఫిట్, సరైన కలయిక, కొంచెం ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే చాలు.. మీరు వెళ్ళే ప్రతిచోటా ప్రత్యేకంగా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తారు. ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం వైట్ షర్ట్ వేసుకునేప్పుడు పైన చెప్పినవి ఫాలో అవ్వండి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More