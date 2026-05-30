జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడానికి మెంతులు-కలోంజి హెయిర్ మాస్క్
జుట్టు రాలడానికి మెంతులు, కలోంజి గింజలు అద్భుతమైన ఇంటి నివారణలుగా పని చేస్తాయి. ఈ చిన్న గింజలలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు కుదుళ్లను బలపరిచి, జుట్టు త్వరగా రాలిపోకుండా నివారిస్తాయి.
ఈ రోజుల్లో జుట్టు రాలడం ఒక సాధారణ సమస్యగా మారింది. దుమ్ము, ఒత్తిడి, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, రసాయన ఆధారిత జుట్టు ఉత్పత్తులు జుట్టును బలహీనపరుస్తాయి. కానీ ఈ సమస్యకు మెంతులు, కలోంజి అని పిలిచే చిన్న గింజలతో తయారు చేసిన హెయిర్ మాస్క్ జుట్టుకు సహజ పోషణను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. జుట్టు రాలడాన్ని కూడా నివారిస్తుంది. స్నానానికి ముందు ఈ మాస్క్ను అప్లై చేయడం వల్ల జుట్టు రాలడాన్ని గణనీయంగా నియంత్రించవచ్చు.
మెంతులు, నల్ల జీలకర్ర గింజల కలయిక అన్ని జుట్టు సమస్యలకు సహజ పరిష్కారం అని చెప్పవచ్చు. ఈ చిన్న విత్తనాలలో లభించే పోషకాల విషయానికి వస్తే, వీటిలో ప్రోటీన్, నికోటినిక్ ఆమ్లం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లను బలపరుస్తాయి. జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తాయి, చుండ్రును తొలగిస్తాయి. చిన్న వయసులోనే జుట్టు నెరసిపోకుండా నివారిస్తాయి. కొత్త జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి.
ఎలా తయారు చేయాలి?
- ముందుగా ఒక కప్పు మెంతులు, ఒక కప్పు కలోంజి గింజలు తీసుకుని, వాటిని ఒక పొడి పాత్రలో వేయండి.
- ఇప్పుడు మూడు గ్లాసుల నీరు, కొన్ని మెంతులు, ఒక కప్పు కలోంజి కలపండి. నీటిని బాగా మరిగించండి.
- నీటి పరిమాణం ఒకటిన్నర (1.5) గ్లాసులు అయ్యేవరకు మరిగించాలి. ఆ తర్వాత గ్యాస్ మంటను ఆపివేయండి.
- మరిగించిన నీటిని చల్లార్చిన తర్వాత, దానిని ఒక స్ప్రే బాటిల్లోకి మార్చండి. ఇప్పుడు ఈ నీటి బాటిల్ను ప్రత్యక్ష సూర్యరశ్మికి దూరంగా, చల్లని మరియు పొడి ప్రదేశంలో ఉంచండి.
- మిగిలిన మెంతులు, కలోంజిని మిక్సర్ జార్లో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోండి. ఈ మిశ్రమానికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ నూనె, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె కలిపి, గాలి చొరబడని డబ్బాలో నిల్వ చేసుకోండి. అంతే మీ హెయిర్ మాస్క్ రెడీ.
ఎలా ఉపయోగించాలి?
హెయిర్ మాస్క్ను మీ నెత్తి నుండి జుట్టు కుదుళ్ల వరకు పూర్తిగా పట్టించి, రెండు చేతులతో మసాజ్ చేయండి. ఇది నెత్తిలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది, జుట్టుకు లోతైన పోషణను అందిస్తుంది, జుట్టు కుదుళ్లను బలపరుస్తుంది.
ఈ మాస్క్ను సుమారు అరగంట పాటు ఉంచుకోండి. ఆ తర్వాత, గోరువెచ్చని నీటితో, తేలికపాటి షాంపూ ఉపయోగించి మీ జుట్టును కడగండి. కలోంజి లేదా గింజలలో యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని, ఇవి తల దురద, చుండ్రును తగ్గించి, జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తాయి. మెంతులలో ప్రోటీన్, నికోటినిక్ ఆమ్లం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టు కుదుళ్లను బలపరిచి, జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తాయి.
ఈ విత్తనాలలో ఉండే పోషకాలు, ప్రోటీన్ జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. మెంతుల గింజల జెల్ను వాడటం వల్ల జుట్టు రాలడాన్ని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఈ విత్తనాలలో ఉండే ఐరన్, ఫ్లేవనాయిడ్లతో సహా సమృద్ధిగా ఉన్న పోషకాలు, వెంట్రుకల కుదుళ్లకు పోషణనిచ్చి, తల చర్మానికి రక్త ప్రసరణను పెంచుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More