'స్కూల్ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి..' ఫ్లిప్కార్ట్ ఉద్యోగిని వింటర్ బ్రేక్ ముచ్చట్లు
బెంగళూరుకు చెందిన ఫ్లిప్కార్ట్ ఉద్యోగిని సిమ్రాన్ భంబానీ తన కంపెనీలోని ‘వింటర్ బ్రేక్’ సంస్కృతిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. డిసెంబర్ 20 తర్వాత ఆఫీసులో సందడి తగ్గి, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేదా సెలవులతో ఉద్యోగులు ఇంటిబాట పడతారని ఆమె తెలిపారు.
సాధారణంగా భారతీయ కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో 'వింటర్ బ్రేక్' (చలికాలం సెలవులు) అనే పదం అధికారికంగా వినిపించదు. కానీ, డిసెంబర్ చివరి వారాల్లో ఆఫీసులకు వెళ్లే వారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతుంది. చాలామంది తమకు మిగిలి ఉన్న సెలవులను వాడుకోవడం లేదా ఇంటి నుంచే పని (WFH) చేసేందుకు మొగ్గు చూపుతుంటారు. సరిగ్గా ఇదే అంశాన్ని బెంగళూరుకు చెందిన ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ ఉద్యోగిని సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ, తన ఆఫీసులో ఉండే 'లో-కీ వింటర్ బ్రేక్' గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వైరల్ వీడియో
ఫ్లిప్కార్ట్లో అసిస్టెంట్ బ్రాండ్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న సిమ్రాన్ భంబానీ, ఇటీవల బెంగళూరు విమానాశ్రయం నుంచి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోను షేర్ చేశారు. సెలవుల కోసం ఆమె తన సొంత ఊరికి వెళ్తున్న సమయంలో ఈ వీడియో రికార్డ్ చేశారు.
"నేను ఇప్పుడు బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాను.. ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉన్న ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, చలికాలంలో ఇక్కడ అనధికారికంగా ఒక 'వింటర్ బ్రేక్' లాంటి వాతావరణం ఉంటుంది. డిసెంబర్ 20 దాటిన తర్వాత అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటారు లేదా తమకు మిగిలి ఉన్న వార్షిక సెలవులను వాడుకుని ఇంటికి ప్రయాణమవుతారు" అని సిమ్రాన్ ఆ వీడియోలో వివరించారు.
మళ్లీ చిన్నపిల్లలా మారిపోయాను
సాధారణంగా సెలవులకు కొంచెం దగ్గరగా ప్రయాణాలు ప్లాన్ చేసుకుంటే విమాన టికెట్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. అందుకే సిమ్రాన్ కాస్త ముందుగానే తన ప్రయాణాన్ని ఖరారు చేసుకున్నారు. ఈ అనుభవం తనకు చిన్ననాటి స్కూల్ రోజులను గుర్తు చేస్తోందని ఆమె ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
"ఇది చూస్తుంటే నాకు మళ్లీ స్కూల్ రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. ఒక చిన్నపిల్లలా సెలవుల కోసం ఎదురుచూసి, ఇంటికి వెళ్తున్న భావన కలుగుతోంది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇది పూర్తిగా సెలవులేమీ కాదని, పని మాత్రం కొనసాగుతుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. "కచ్చితంగా మేము పని చేస్తూనే ఉంటాం. కాకపోతే ఇంటి నుంచి పని చేసే సౌలభ్యం ఉండటం వల్ల అది ఒక బ్రేక్ లాగే అనిపిస్తుంది" అని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.
నెటిజన్ల స్పందన
తమ సహోద్యోగులను ఉద్దేశించి "మళ్లీ వచ్చే ఏడాది ఆఫీసులో కలుద్దాం" అంటూ ఆమె ఈ వీడియోను ముగించారు. పోస్ట్ చేసిన కేవలం గంట వ్యవధిలోనే ఈ వీడియో వేల సంఖ్యలో వ్యూస్ను సొంతం చేసుకుంది. ఐటీ హబ్ బెంగళూరులోని వర్క్ కల్చర్పై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. చాలామంది ఐటీ ఉద్యోగులు తాము కూడా ఇలాంటి 'సైలెంట్ బ్రేక్' కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
మొత్తానికి, పని ఒత్తిడిలో ఉండే కార్పొరేట్ ఉద్యోగులకు ఇలాంటి చిన్నపాటి వెసులుబాట్లు కూడా కొత్త ఉత్సాహాన్నిస్తాయని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.