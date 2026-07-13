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    తెలిస్తే సరిపోదు.. ఆచరణే ముఖ్యం.. జర్మన్ మేధావి గోథే స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి

    విజయానికి, పశ్చాత్తాపానికి మధ్య ఉన్న దూరం కేవలం మనం తీసుకునే ఒకే ఒక్క నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. జర్మన్ మహాకవి జోహాన్ వోల్ఫ్‌గ్యాంగ్ వాన్ గోథే చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన సూక్తి నేటి ఆధునిక కాలానికి ఎలా సరిపోతుందో వివరించే ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Jul 13, 2026, 08:21:37 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "తెలిసి ఉండడం మాత్రమే సరిపోదు, దానిని ఆచరణలో పెట్టాలి. కోరిక ఉంటేనే సరిపోదు, దానిని చేసి చూపించాలి" అని జర్మనీకి చెందిన ప్రసిద్ధ మేధావి జోహాన్ వోల్ఫ్‌గ్యాంగ్ వాన్ గోథే పేర్కొన్నారు.

    తెలిస్తే సరిపోదు.. ఆచరణే ముఖ్యం.. జర్మన్ మేధావి గోథే స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి
    తెలిస్తే సరిపోదు.. ఆచరణే ముఖ్యం.. జర్మన్ మేధావి గోథే స్ఫూర్తిదాయక సూక్తి

    ఈ మాటలు చదవడానికి ఎంతో సరళంగా అనిపించినప్పటికీ, వీటి వెనుక ఎంతో లోతైన అర్థం దాగి ఉంది. కేవలం ఆలోచనలకు పరిమితం కాకుండా, వాటిని కార్యాచరణలో పెట్టినప్పుడే నిజమైన విజయం లభిస్తుందని ఈ కాలాతీత సూక్తి మనకు గుర్తుచేస్తోంది.

    జోహాన్ వోల్ఫ్‌గ్యాంగ్ వాన్ గోథే ఎవరు?

    జర్మన్ సాహిత్య చరిత్రలోనే అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల్లో గోథే ఒకరు. ఆయన కేవలం రచయిత మాత్రమే కాదు; ఒక తత్వవేత్తగా, శాస్త్రవేత్తగా, రాజకీయ నాయకుడిగా బహుముఖ ప్రజ్ఞాపాటవాలు ప్రదర్శించారు. ఆయన రాసిన 'ఫాస్ట్' (Faust), 'ది సారోస్ ఆఫ్ యంగ్ వెర్దర్' (The Sorrows of Young Werther) వంటి రచనలు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఆయన చెప్పిన ఈ మాటలు శతాబ్దాలు దాటినా నేటికీ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయి. కేవలం ఆలోచనలు ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు, వాటిని చేతల్లో చూపించినప్పుడే వాటికి విలువ వస్తుందనేది ఆయన ప్రతిపాదించిన ప్రధాన తత్వం.

    ఈ సూక్తి అంతరార్థం ఏమిటి?

    సాధారణంగా మనలో చాలా మందికి జీవితంలో ఏం చేయాలో, ఏది మంచో ఏది చెడో బాగా తెలుసు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఆహారం తినాలని, రోజూ వ్యాయామం చేయాలని, భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు దాచుకోవాలని, కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలని అందరికీ అవగాహన ఉంటుంది. జీవితాన్ని మార్చుకోవాలనే కోరిక కూడా ఉంటుంది. కానీ, ఆచరణ విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం వెనకడుగు వేస్తారు.

    ఇక్కడే గోథే సూక్తి ప్రాధాన్యత మనకు అర్థమవుతుంది. మనకు ఎంత సమాచారం ఉందనేది ముఖ్యం కాదు, దానిని ఎంతవరకు ఉపయోగించామనేదే ముఖ్యం. అలాగే మంచి సంకల్పాలు ఉండడం అభినందనీయమే అయినా, అవి స్థిరమైన ప్రయత్నంగా మారినప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి.

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఆచరణ ప్రాధాన్యత

    ప్రస్తుత 2026 నాటి ఆధునిక ప్రపంచంలో సమాచారం మన వేలికొనలపైనే లభిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పెట్టుబడులు, ఫిట్‌నెస్, వ్యాపార సూత్రాలు.. ఇలా ఏ విషయాన్నైనా ఇంటర్నెట్ ద్వారా కొన్ని క్లిక్కులతో నేర్చుకోవచ్చు. ఎన్నో పాడ్‌కాస్ట్‌లు, పుస్తకాలు, వీడియోలు, ఆన్‌లైన్ కోర్సులు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, జ్ఞానాన్ని సేకరించడం వేరు, దాని ద్వారా ఫలితాలను సాధించడం వేరు. నాయకత్వం గురించి పుస్తకాలు చదివినంత మాత్రాన ఎవరూ నాయకులు అయిపోరు. ఫిట్‌నెస్ వీడియోలు చూసినంత మాత్రాన ఆరోగ్యం చేకూరదు. అన్నీ పరిపూర్ణంగా ఉండే వరకు వేచి చూడకుండా, వెంటనే రంగంలోకి దిగి పనిని ప్రారంభించేవారే నిజమైన విజేతలుగా నిలుస్తారు.

    'సరైన సమయం' కోసం వేచి చూడకండి

    వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు అడ్డుపడే అతిపెద్ద ఆటంకం ఏమిటంటే, 'సరైన సమయం' కోసం వేచి చూడడం. మరింత ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చాక లేదా పూర్తి సన్నద్ధత సాధించాక నిర్ణయాలు తీసుకుందామని చాలా మంది పనులను వాయిదా వేస్తుంటారు. కానీ నిజానికి, పనిని ప్రారంభించిన తర్వాతే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రతి నిపుణుడు కూడా ఒకప్పుడు సందేహాలతోనే తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన సాధారణ వ్యక్తనే విషయాన్ని మరువకూడదు. విజయం అనేది ఒకే రోజులో వచ్చేది కాదు, నిరంతర ఆచరణ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది.

    ఈ సూక్తి నేర్పే పాఠాలు

    ఈ సూక్తి విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు ఇలా ప్రతి ఒక్కరికీ వర్తిస్తుంది.

    విద్యార్థులు: కేవలం పరీక్షల కోసం చదవకుండా, ఆ జ్ఞానాన్ని నిజ జీవితంలో అన్వయించుకోవాలి.

    ఉద్యోగులు: కేవలం చర్చలకే పరిమితం కాకుండా ఆలోచనలను తక్షణమే అమలు చేయాలి.

    వ్యాపారవేత్తలు: తమ ప్రణాళికలను నిరంతరం సరిచేసుకోవడానికే సమయాన్ని వృథా చేయకుండా, ఉత్పత్తులను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయాలి.

    మానవ సంబంధాలు: కేవలం మనసులో ప్రేమ, మంచి ఉద్దేశాలు ఉంటే సరిపోదు, దానిని చిన్న చిన్న సాయం లేదా ఆదరణ రూపంలో చేతల్లో చూపించాలి.

    జ్ఞానమనేది పునాది అయితే, మంచి ఆలోచన ఒక చిన్న నిప్పుకణిక లాంటిది. కానీ మార్పును సృష్టించేది మాత్రం కేవలం కార్యాచరణే. కలలు నిజం కావాలంటే నిద్ర లేచి వాటి వెనుక పరుగెత్తడం ప్రారంభించాల్సిందే.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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