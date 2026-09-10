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ఎంసీఎక్స్‌లో స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కీలక యూఎస్ డేటాపైనే చూపు

అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ డేటా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయానికి ముందు గురువారం ఉదయం ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మందగించాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనపడటంతో పసిడికి స్వల్ప మద్దతు లభించింది.

Published on: Sep 10, 2026, 09:25:05 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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దేశీయ మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో గురువారం ఉదయం బంగారం, వెండి వర్తకం స్వల్ప నష్టాలతో నెమ్మదించింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ రాబోయే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం, కీలకమైన యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు తీవ్ర అప్రమత్తత పాటిస్తున్నారు.

ఎంసీఎక్స్‌లో తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కీలక యూఎస్ డేటాపైనే చూపు
ఎంసీఎక్స్‌లో తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కీలక యూఎస్ డేటాపైనే చూపు

గురువారం ఉదయం 9:05 గంటల సమయంలో ఎంసీఎక్స్‌లో అక్టోబర్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.03 శాతం తగ్గి, 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,53,710 వద్ద నమోదైంది. అదే సమయంలో డిసెంబర్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 0.39 శాతం క్షీణించి, కిలో వెండి ధర 2,43,249కి చేరింది.

యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలపైనే మార్కెట్ చూపు

ఫెడరల్ రిజర్వ్ తన భవిష్యత్ వడ్డీ రేట్ల దిశానిర్దేశాన్ని ఎలా ఉంచుతుందో తెలుసుకునేందుకు ఇన్వెస్టర్లు యూఎస్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (పీపీఐ), శుక్రవారం విడుదలయ్యే కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (సీపీఐ) డేటా కోసం వేచి చూస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 15-16 తేదీల్లో జరగనున్న తదుపరి విధాన సమీక్ష సమావేశంలో అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా యథాతథ స్థితిని కొనసాగించవచ్చని మెజారిటీ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనత

మరోవైపు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనపడటంతో పసిడి ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10 శాతం క్షీణించడంతో ఇతర కరెన్సీల వేదికగా బంగారం కొనుగోలు కొంత చవకగా మారింది. దీనివల్ల డిసెంబర్ సిరీస్ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.50 శాతానికి పైగా పెరిగి, ట్రాయ్ ఔన్సుకు $4,464.20 వద్దకు చేరింది.

నిపుణుల విశ్లేషణ

"ఫెడ్ తదుపరి వ్యూహంపై స్పష్టత కోసం ఇన్వెస్టర్లు యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల కోసం వేచి చూస్తుండటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. చమురు ధరలు, బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల స్వల్పకాలిక ఒత్తిడిని పెంచినప్పటికీ, డాలర్ బలహీనత, దీర్ఘకాలిక భద్రతా సాధనంగా పసిడికి ఉన్న ఆదరణ దీనికి మద్దతుగా నిలిచాయి" అని ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది పేర్కొన్నారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/Lifestyle/ఎంసీఎక్స్‌లో స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కీలక యూఎస్ డేటాపైనే చూపు
Home/Lifestyle/ఎంసీఎక్స్‌లో స్వల్పంగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కీలక యూఎస్ డేటాపైనే చూపు
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