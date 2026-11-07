Happy Diwali 2026 : మీ ప్రియమైన వారికి పంపాల్సిన దీపావళి శుభాకాంక్షలు, మెసేజ్లు!
Happy Diwali 2026 : నవంబర్ 8వ తేదీన దీపావళి వచ్చింది. ఈ దీపాల పండుగ విషెస్ను మీ ప్రియమైనవారికి చెప్పండి.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే దివ్యమైన పండుగ దీపావళి. దివ్యమైన దీపాల కాంతులతో ప్రతి ఇల్లూ ఆధ్యాత్మిక శోభతో కనిపించే వేళ, కుటుంబ సభ్యులు, బంధుమిత్రులు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకోవడం మన సంప్రదాయం. ఈ వెలుగుల పండుగ సందర్భంగా మీ ఆత్మీయులకు వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, సందేశాల రూపంలో పంపేందుకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన, ఆకట్టుకునే దీపావళి శుభాకాంక్షలు, మెసేజ్లను ఇక్కడ అందిస్తున్నాం.
"దివ్యదీపాల కాంతులు మీ జీవితంలోని అజ్ఞానమనే చీకట్లను తొలగించి, సంతోషం, సమృద్ధి, ఆరోగ్యమనే వెలుగులను నింపాలని ఆకాంక్షిస్తూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దీపావళి శుభాకాంక్షలు!"
"సిరిసంపదల దేవత ఆ లక్ష్మీదేవి దివ్య ఆశీస్సులతో మీ ఇల్లు నిరంతరం ధనధాన్యాలతో, సంతోషాలతో విలసిల్లాలని కోరుకుంటూ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు!"
ఈ దీపావళి పండుగ మీ జీవితంలో కొత్త ఆశలను, సరికొత్త విజయాలను తీసుకురావాలని, మీరు తలపెట్టిన ప్రతి కార్యం దిగ్విజయం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ దివాళీ!
ప్రమిదల వెలుగులు మీ ఇంట పసిడి కాంతులు నింపాలి.. చిచ్చుబుడ్ల వెలుగులు మీ జీవితంలో ఆనందపు జల్లులు కురిపించాలి.. మీకు, మీ కుటుంబానికి Happy Diwali 2026
చీకటిని తరిమికొట్టే వెలుగుల పండుగ.. మీ ఇంట నింపాలి సంతోషాల పంట! Happy Deepavali 2026
లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, మహాదేవుని ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుంటూ.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
సురక్షితమైన, పర్యావరణ రహిత గ్రీన్ దీపావళిని జరుపుకుందాం.. వెలుగులను పంచుకుందాం! Happy Diwali 2026
మీరు ఎల్లప్పుడూ దీపంలా ప్రకాశించాలని, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని, మీరు ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీకు, మీ కుటుంబానికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు 2026
ఇది కేవలం పైకి కనిపించే దీపాల పండుగ మాత్రమే కాదు, అంతర్గత కాంతి పండుగ కూడా. ప్రేమ, విశ్వాసం, శాంతి, భక్తి అనే కాంతి మీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ వెలుగుతూ ఉండాలి. దీపావళి శుభాకాంక్షలు!
ఆనందం వెల్లివిరియాలి, జీవితంలోని చీకటి తొలగిపోవాలి, ఇల్లు, మనసు సంతోషంతో నిండిపోవాలి. మీ జీవితం ఎల్లప్పుడూ వెలుగుతో నిండి ఉండాలి.. హ్యాపీ దీపావళి 2026
దీపాల పండుగ అనేది దీపాలతో దీపాలు వెలిగించడం, ప్రేమతో ప్రేమను స్వీకరించడం అనే దానికి ఒక పవిత్రమైన చిహ్నం. మీకు, మీ కుటుంబానికి దీపావళి శుభాకాంక్షలు
దీపావళి వెలుగు మీ జీవితంలోకి సంతోషాన్ని, శాంతిని, మంచి ఆరోగ్యాన్ని, శ్రేయస్సును తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను. మీ కుటుంబం ఎల్లప్పుడూ నవ్వులు, ఆనందంతో నిండిపోవాలని ఆశిస్తున్నాను. Happy Deepavali 2026
ఈ దీపావళి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలవాలి. మీ జీవితంలోని కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి, ఆశతో, సంతోషంతో కూడిన కొత్త రోజులు ప్రారంభం కావాలి. Happy Diwali 2026
ఈ పవిత్రమైన దీపావళి పండుగ సందర్భంగా మీ ఇళ్లలో, హృదయాలలో ప్రేమ, శాంతి, శ్రేయస్సు వెల్లివిరియాలని కోరుకుంటున్నాను. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మీపై ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. దీపావళి శుభాకాంక్షలు
మీ జీవితంలోని ప్రతి అడుగులోనూ మీరు విజయం సాధించాలని, ప్రతిరోజూ కొత్త అవకాశాలు లభించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ దీపావళి మీ జీవితంలో ఒక కొత్త ఆరంభానికి నాంది పలకాలని ఆశిస్తున్నాను. Happy Deepavali 2026
మీ జీవితం ఎల్లప్పుడూ వేల దీపాల కాంతిలా ప్రకాశవంతంగా ఉండాలి. కష్టాల చీకటి తొలగిపోయి, సంతోషం, ఆనందం అనే కాంతి మీ ఇంటిని నింపాలి. మీకు, మీ కుటుంబానికి Happy Diwali 2026
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More