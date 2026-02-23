Edit Profile
    పొటాషియం పెరిగితే ప్రాణాపాయమే: 30 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక

    శరీరానికి పొటాషియం అవసరమే, కానీ అది మోతాదు మించితే గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉందని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఇవాన్ లెవిన్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు, బీపీ మందులు వాడేవారు ఈ 'సైలెంట్ కిల్లర్' పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    Published on: Feb 23, 2026 8:15 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సాధారణంగా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి విటమిన్లు, మినరల్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలని అనుకుంటాం. కానీ, కొన్నిసార్లు అతిగా తీసుకోవడం ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు 30 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ప్రముఖ అమెరికన్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఇవాన్ లెవిన్. రక్తంలో పొటాషియం స్థాయిలు అసాధారణంగా పెరగడాన్ని (Hyperkalemia) ఆయన ఒక తీవ్రమైన మెడికల్ ఎమర్జెన్సీగా పేర్కొన్నారు.

    గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది

    "రక్తంలో పొటాషియం చాలా ఎక్కువైతే గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది" అని డాక్టర్ లెవిన్ తన ఇన్‌స్టా పోస్ట్‌లో స్పష్టం చేశారు. పొటాషియం స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు అది కేవలం అస్వస్థతకు మాత్రమే పరిమితం కాదని, గుండెలోని ఎలక్ట్రికల్ వ్యవస్థనే స్తంభింపజేస్తుందని ఆయన వివరించారు. దీనివల్ల గుండె ఒక్కసారిగా ఆగిపోయే (Cardiac Arrest) ప్రమాదం ఉంది.

    ఎవరికి ప్రమాదం ఎక్కువ?

    పొటాషియం పెరగడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు 'పర్ఫెక్ట్ స్టార్మ్'లా కలిసి ప్రాణాపాయాన్ని కలిగిస్తాయని డాక్టర్ లెవిన్ విశ్లేషించారు.

    • కిడ్నీ వ్యాధులు: శరీరంలోని అదనపు పొటాషియంను బయటకు పంపే ప్రధాన వడపోత వ్యవస్థ కిడ్నీలు. అవి సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు పొటాషియం పేరుకుపోతుంది.
    • కొన్ని రకాల మందులు: రక్తపోటు (BP), హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కోసం వాడే ACE ఇన్హిబిటర్స్, ARBs, మరియు స్పైరోనోలక్టోన్ వంటి మందులు శరీరంలో పొటాషియం నిల్వ ఉండేలా చేస్తాయి.
    • వయస్సు: వృద్ధులలో కిడ్నీ పనితీరు తగ్గడం, దానికి తోడు ఈ మందులు వాడటం వల్ల పరిస్థితి విషమిస్తుంది.

    "రోగులు బలహీనంగా, తల తిరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుందని వస్తారు. పరీక్ష చేస్తే పొటాషియం లెవల్ 6 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ స్థాయిలో గుండె వేగం గణనీయంగా తగ్గిపోయి, అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది" అని ఆయన తెలిపారు.

    అసలైన ముప్పు ఇక్కడే

    పొటాషియం అనగానే అందరికీ అరటిపండు గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ, మనం ఆరోగ్యకరమైనవి అనుకునే కొన్ని ఆహారాల్లో అంతకంటే ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుందని డాక్టర్ లెవిన్ హెచ్చరిస్తున్నారు.

    జాగ్రత్త వహించాల్సిన ఆహారాలు:

    • సాల్ట్ సబ్‌స్టిట్యూట్స్ (ఉప్పు ప్రత్యామ్నాయాలు): తక్కువ సోడియం ఉండే ఉప్పులో సోడియంకు బదులుగా 'పొటాషియం క్లోరైడ్' ఉంటుంది. కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం.
    • బీట్‌రూట్, అవకాడో: వీటిలో అరటిపండు కంటే చాలా ఎక్కువ పొటాషియం ఉంటుంది.
    • పాలకూర, చిలగడదుంప: వీటిలో కూడా అత్యధిక స్థాయిలో పొటాషియం ఉంటుంది.

    మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:

    మీరు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ లేదా బీపీకి మందులు వాడుతున్నా, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నా వెంటనే ఈ క్రింది చర్యలు తీసుకోండి.

    • డాక్టర్‌ను అడగండి: మీ రక్తంలో పొటాషియం స్థాయి ఎంత ఉందో మీ డాక్టర్‌ను అడిగి తెలుసుకోండి.
    • ఆహారంపై నిఘా: మీరు తినే ఆహారంలో ఎంత పొటాషియం ఉందో రీసెర్చ్ చేయండి. అవసరమైతే ఒక చార్ట్ సిద్ధం చేసుకోండి.
    • లక్షణాలను గమనించండి: వివరించలేని బలహీనత, తల తిరగడం లేదా గుండె నెమ్మదిగా కొట్టుకుంటున్నట్లు అనిపిస్తే ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    ప్రశ్న: హైపర్‌కలేమియా అంటే ఏమిటి?

    జవాబు: రక్తంలో పొటాషియం స్థాయిలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉండటాన్ని హైపర్‌కలేమియా అంటారు. ఇది గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

    ప్రశ్న: పొటాషియం పెరిగితే వచ్చే ప్రధాన లక్షణాలు ఏవి?

    జవాబు: విపరీతమైన నీరసం, కండరాల బలహీనత, తల తిరగడం, గుండె లయ తప్పడం దీని ప్రధాన లక్షణాలు.

    ప్రశ్న: కిడ్నీ రోగులు తక్కువ సోడియం ఉప్పు వాడొచ్చా?

    జవాబు: చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. తక్కువ సోడియం ఉండే ఉప్పులో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కిడ్నీ రోగులకు ప్రాణాంతకం కావచ్చు. డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి.

    (గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియా సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇది కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే, వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉంటే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించండి.)

