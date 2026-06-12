ఇంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎలా తయారు చేయాలి? ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచడానికి చిట్కాలు
వంటకాల రుచిని పెంచడానికి కొద్దిగా అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవసరం అవుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఇంట్లో తయారుచేసిన అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత దుర్వాసన రావడం మొదలవుతుంది. అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ను సరైన పద్ధతిలో ఎలా తయారు చేయాలి? ఆ పేస్ట్ను ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంచడానికి ఏం చేయాలో చూద్దాం.
ఇంట్లో తయారుచేసే అనేక రకాల వంటకాలలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను ఉపయోగిస్తాం. ఇక నాన్ వెజ్లో కాస్త గట్టిగానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను దట్టిస్తాం. పచ్చి వాసనను తొలగించి, రుచిని పెంచడానికి అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా అవసరం. అందువల్ల, అల్లం వెల్లుల్లి లేకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు ఏ వంటకం చేయరేమో. ఈ రెండు సహజ పదార్థాల కలయిక వంటకు అద్భుతమైన రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతుంది.
మార్కెట్లో లభించే ప్యాక్ చేసిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టులు కల్తీ ఎక్కువ. దీంతో ఇంట్లోనే చేసుకంటే మంచిది. కానీ సమస్య ఏంటంటే, ఇంట్లో తయారుచేసిన ఇలాంటి పేస్టులు కొన్ని రోజుల తర్వాత వాసన రావడం మొదలవుతాయని చాలా మంది కంప్లైంట్. ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయాలి?
ఎలా తయారు చేయాలి?
రెండు కప్పుల వెల్లుల్లి (పొట్టు తీసినవి), అర కప్పు కంటే కొంచెం ఎక్కువ అల్లం (తొక్క తీసి సన్నగా తరిగినది), రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తెల్ల వెనిగర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు. వీటన్నింటినీ ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలని గుర్తుంచుకోండి. తేమ ఉంటే ఈ పేస్ట్ త్వరగా పాడైపోతుంది.
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారు చేయడానికి, ముందుగా రెండు కప్పుల వెల్లుల్లిని తీసుకోండి. తొక్క తీసేయాలి.
వెల్లుల్లి రెబ్బలన్నింటినీ తొక్క తీసి నీటిలో బాగా కడగాలి. అల్లం తొక్క తీసి ముక్కలుగా కోసి నీటిలో కడగాలి.
ఇప్పుడు వెల్లుల్లి, అల్లం రెండింటినీ ఒక కాటన్ గుడ్డపై ఉంచి ఎండలో బాగా ఆరబెట్టండి. వెల్లుల్లి లేదా అల్లంలో ఏ మాత్రం తేమ ఉన్నా, ఆ పేస్ట్ దుర్వాసన రావడానికి కారణమవుతుంది. ఒక రకమైన కంపు కూడా వస్తుంది. అందువల్ల, రెండింటినీ బాగా ఆరబెట్టాలి.
రెండూ ఆరిన తర్వాత, వాటిని ఒక పెద్ద మిక్సర్ జార్లో వేయండి. రెండు టేబుల్ స్పూన్ల తెల్ల వెనిగర్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు కలపండి. నీళ్లు కలపకుండా వాటన్నింటినీ కలిపి రుబ్బండి.
రుబ్బడం కష్టంగా ఉంటే, అర టీస్పూన్ లేదా ఒక టీస్పూన్ నూనె కలపవచ్చు. పూర్తయ్యాక, దానిని గాలి చొరబడని డబ్బాలోకి మార్చండి.
ఎలా నిల్వ చేయాలి?
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూరగాయలలో లేదా ఇతర వంటకాలలో కలుపుతున్నప్పుడు, జాడీ మూతను ఎక్కువ సేపు తెరిచి ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే మూత పెట్టి ఉంచడం వల్ల గాలిలోని తేమ, బ్యాక్టీరియా జాడీలోకి ప్రవేశించి, పేస్ట్ త్వరగా పాడైపోతుంది. ఈ పేస్ట్ను ఫ్రిజ్లో గాలి చొరబడని గాజు పాత్రలో నిల్వ ఉంచి, అవసరమైనప్పుడు వాడుకోండి.
ఈ పేస్ట్ను రుబ్బే ముందు అల్లం, వెల్లుల్లిని పూర్తిగా ఆరబెట్టాలి. ఎందుకంటే, వాటి రెండింటిలో ఉండే తేమ ఆరిపోయి, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ల పెరుగుదలను నివారిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ విధంగా తయారుచేసిన పేస్ట్ ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది.
రుబ్బేటప్పుడు నీళ్లకు బదులుగా ముద్ద పాడవకుండా ఉండేందుకు ఆలివ్ నూనె వంటి వంట నూనెను కొద్దిగా ఉపయోగించవచ్చు. అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ గాలికి తగిలినప్పుడు ఆక్సీకరణ చెంది నల్లగా లేదా ఆకుపచ్చగా మారకుండా ఉండాలంటే ఆ పేస్ట్ను గాలి చొరబడని గాజు పాత్రలో లేదా సిరామిక్ జాడీలో ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయండి. దీనివల్ల ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటుంది.
పేస్ట్ను తీయడానికి ఎల్లప్పుడూ పొడి, శుభ్రమైన చెంచాను ఉపయోగించండి. తడి చెంచాలు లేదా చేతివేళ్లను ఉపయోగించడం వల్ల అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్లో బూజు పెరిగి, అది త్వరగా దుర్వాసన రావడం మొదలవుతుంది. ఉపయోగపడకుండా పాడవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More