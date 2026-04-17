    Raw Garlic : శరీరానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు అందాలా? పచ్చి వెల్లుల్లి ఒక్కటి చాలు!

    Raw Garlic benefits : వెల్లుల్లిలో ఉండే 'అల్లిసిన్' అనే సమ్మేళనం శరీరానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది. పచ్చి వెల్లుల్లిని క్రష్ చేసి లేదా ముక్కలుగా కోసి తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు దూరమవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి అనేక యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు అందుతాయి.

    Published on: Apr 17, 2026 7:30 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Raw Garlic health benefits : భారతీయ వంటగదిలో వెల్లుల్లి లేనిదే ఏ వంట కూడా పూర్తి కాదు. కేవలం రుచి కోసమే కాకుండా, వేల ఏళ్లుగా ఆయుర్వేదంలో దీనిని ఒక దివ్యౌషధంగా వాడుతున్నారు. వెల్లుల్లిని ఉడికించి తినడం కంటే, పచ్చిగా తింటేనే శరీరానికి పూర్తిస్థాయి పోషకాలు అందుతాయని పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలు వెల్లుల్లిని పచ్చిగా ఎందుకు తినాలి? దానివల్ల కలిగే లాభాలేంటి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాము..

    పచ్చి వెల్లుల్లి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..
    వెల్లుల్లిని పచ్చిగానే ఎందుకు తినాలి?

    వెల్లుల్లిని కోసినప్పుడు లేదా నలిపినప్పుడు అందులోని 'అల్లిసిన్' అనే సల్ఫర్ సమ్మేళనం విడుదలవుతుంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన యాంటీ బయాటిక్! అయితే, వెల్లుల్లిని ఉడికించినప్పుడు లేదా వేయించినప్పుడు ఈ అల్లిసిన్ నశించిపోతుంది. అందుకే, ఉదయాన్నే పరగడుపున ఒక చిన్న వెల్లుల్లి రెబ్బను పచ్చిగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఎంజైములు పుష్కలంగా అందుతాయి.

    పచ్చి వెల్లుల్లితో కలిగే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు..

    1. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది

    వెల్లుల్లి రక్తనాళాలను రిలాక్స్ చేసి, రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (ఎల్​డీఎల్)ని తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచుతుంది. రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడకుండా కాపాడటం ద్వారా గుండెపోటు, స్ట్రోక్ ముప్పును తగ్గిస్తుంది.

    2. జీర్ణక్రియకు దివ్యౌషధం

    కడుపులో గ్యాస్, ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి పచ్చి వెల్లుల్లి ఒక వరప్రసాదం. ఇది మన పేగుల్లో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియాకు ఆహారంగా మారి, జీర్ణ వ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది. ప్రతిరోజూ వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వల్ల ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది.

    3. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రొటెక్షన్

    శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతీసే ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను వెల్లుల్లి అడ్డుకుంటుంది. దీనివల్ల చర్మం యవ్వనంగా కనిపిస్తుంది, జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది. ఆర్త్రైటిస్ (కీళ్ల నొప్పులు) వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల వల్ల కలిగే వాపులను తగ్గించడంలో ఇది కీలకంగా పనిచేస్తుంది.

    4. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది

    వెల్లుల్లిలో ఉండే యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు వైరస్‌లు, బ్యాక్టీరియాలతో పోరాడుతాయి. ఇది శరీరంలోని తెల్ల రక్తకణాలను యాక్టివేట్ చేసి, జలుబు, దగ్గు వంటి ఇన్‌ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇది మన శరీరానికి ఒక సహజ సిద్ధమైన 'ఇంటర్నల్ షీల్డ్'లా పనిచేస్తుంది.

    5. సహజ సిద్ధమైన డీటాక్సీఫికేషన్

    మన కాలేయంలో (లివర్) పేరుకుపోయిన విషతుల్యాలను, భార లోహాలను బయటకు పంపడంలో వెల్లుల్లి సహాయపడుతుంది. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి, కంటి చూపును, చర్మ ఛాయను మెరుగుపరుస్తుంది. ఏవైనా ఖరీదైన డీటాక్స్ డ్రింక్స్ కంటే ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బ ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    6. రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ

    మధుమేహం ఉన్నవారికి లేదా ప్రీ-డయాబెటిక్ స్టేజ్‌లో ఉన్నవారికి వెల్లుల్లి ఎంతో ఉపయోగకరం. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచి, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అదుపు తప్పకుండా చూస్తుంది.

    7. రక్త ప్రసరణ మెరుగుదల

    వెల్లుల్లి రక్తాన్ని పల్చగా ఉంచి, గడ్డకట్టకుండా నిరోధిస్తుంది. దీనివల్ల శరీరమంతటా రక్త ప్రసరణ సాఫీగా సాగుతుంది. ముఖ్యంగా చేతులు, కాళ్లు మొద్దుబారడం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. పచ్చి వెల్లుల్లిని ఎలా తీసుకోవాలి?

    ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బను చిన్న ముక్కలుగా కోసి, ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టాలి. ఆ తర్వాత నేరుగా మింగవచ్చు లేదా కొద్దిగా తేనెతో కలిపి తీసుకోవచ్చు.

    2. వెల్లుల్లి తిన్న తర్వాత నోటి దుర్వాసన రాకుండా ఏం చేయాలి?

    వెల్లుల్లి తిన్న తర్వాత కొంచెం పుదీనా ఆకులు నమలడం లేదా ఒక గ్లాసు నిమ్మరసం తాగడం వల్ల దుర్వాసనను అరికట్టవచ్చు.

    3. గర్భిణీలు పచ్చి వెల్లుల్లి తినవచ్చా?

    వెల్లుల్లి సహజంగా రక్తాన్ని పల్చబరుస్తుంది కాబట్టి, గర్భిణీలు లేదా ఏదైనా సర్జరీ జరగబోయే వారు వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే తీసుకోవాలి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/Lifestyle/Raw Garlic : శరీరానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు అందాలా? పచ్చి వెల్లుల్లి ఒక్కటి చాలు!
