ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే 2026: ఈ ఏడాది థీమ్, ప్రాధాన్యతలివే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 21న 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. 'ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం' థీమ్తో నిర్వహించబోయే ఈ వేడుకల విశేషాలు, చరిత్ర, ప్రాధాన్యతపై ప్రత్యేక కథనం.
శారీరక, మానసిక ఉల్లాసానికి భారతదేశం ప్రపంచానికి అందించిన అద్భుతమైన కానుక యోగా. ప్రతి ఏటా జూన్ 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ప్రజలు అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు. సంస్కృత మూల పదం 'యుజ్' నుండి యోగా అనే పదం పుట్టింది. దీని అర్థం 'కలపడం' లేదా 'ఏకం చేయడం'. శరీరం-మనస్సు, ఆలోచన-ఆచరణ, నియంత్రణ-తృప్తి, మానవుడు-ప్రకృతి మధ్య సామరస్యాన్ని సాధించడమే యోగా ముఖ్య ఉద్దేశం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి, శ్రేయస్సుకు ఇది ఒక చక్కని మార్గం.
ఈ ఏడాది థీమ్ ఇదే
2026 అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం కోసం ‘ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా’ (Yoga for Healthy Ageing) అనే థీమ్ను ఖరారు చేశారు. పెరుగుతున్న వయసులోనూ ఉత్సాహాన్ని, రోగనిరోధక శక్తిని, స్వావలంబనను పెంపొందించడంలో యోగా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని ఈ థీమ్ వివరిస్తుంది. వ్యాధులు రాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించడంలో యోగా పాత్రను ఇది నొక్కి చెబుతుంది.
"ప్రస్తుత కాలంలో ఈ థీమ్కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. మనుషుల సగటు జీవితకాలం పెరుగుతున్న తరుణంలో, వృద్ధాప్యాన్ని ఆరోగ్యంగా, హుందాగా ఎలా ఆహ్వానించాలో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. మన ప్రాచీన భారతదేశంలో మునులు, యోగులు యోగా శక్తి, ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ ద్వారా సుదీర్ఘ కాలం పాటు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో జీవించారు," అని కేంద్ర ఆయుష్, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సహాయ మంత్రి ప్రతాపరావ్ జాదవ్ ఈ థీమ్ ప్రాధాన్యతను వివరించారు.
యోగా దినోత్సవ చరిత్ర, ప్రాధాన్యత
ఈ ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహించాలనే ప్రతిపాదనను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2014 సెప్టెంబర్లో ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ (UNGA) 69వ సమావేశంలో మొదటిసారిగా తీసుకువచ్చారు.
"యోగా అనేది మన ప్రాచీన సంప్రదాయం అందించిన అమూల్యమైన కానుక. ఇది మనస్సు, శరీరం, ఆలోచన, ఆచరణల కలయిక. సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి, శ్రేయస్సుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. యోగా అంటే కేవలం వ్యాయామం మాత్రమే కాదు; మనతో, ప్రపంచంతో, ప్రకృతితో ఏకత్వాన్ని కనుగొనే మార్గం" అని ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో పీఎం మోదీ ప్రసంగించారు.
ఈ ప్రతిపాదనకు ప్రపంచ దేశాల నుండి భారీ మద్దతు లభించింది. దాంతో ఐక్యరాజ్యసమితి ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించి జూన్ 21ని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. మొదటి యోగా దినోత్సవాన్ని 2015 జూన్ 21న ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి పునాది
ఈ దినోత్సవం యోగా విశిష్టతను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడమే కాకుండా.. శరీరం, మనస్సు, ఆత్మకు అది చేకూర్చే ప్రయోజనాలను వివరిస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా యోగా చేయడం వల్ల శరీరానికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ, బలం చేకూరుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభించడంతో పాటు ఒత్తిడి మేనేజ్మెంట్ సులువవుతుంది. ప్రజలు తమ దైనందిన జీవితంలో యోగాను ఒక భాగంగా మార్చుకునేలా ప్రోత్సహించడం, ఆధునిక జీవనశైలి వల్ల వచ్చే జబ్బులపై అవగాహన పెంచడమే ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశం.
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