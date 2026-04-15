    Quote of the day: లైబ్రరీ నుంచి ఏఐ వరకు.. చదువులో విప్లవాత్మక మార్పులు: ఇషా అంబానీ

    Quote of the day: మారుతున్న కాలంతో పాటు విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు రావాలని రిలయన్స్ రిటైల్ డైరెక్టర్ ఇషా అంబానీ ఆకాంక్షించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రతి విద్యార్థికి ఒక వ్యక్తిగత గురువుగా మారి, బోధనా విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుందని ఆమె విశ్లేషించారు.

    Published on: Apr 15, 2026 9:34 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    సాధారణంగా వ్యాపార సామ్రాజ్యాల విస్తరణ, లాభనష్టాల లెక్కల్లో బిజీగా ఉండే కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు సామాజిక అంశాలపై లోతైన విశ్లేషణలు చేయడం అరుదు. కానీ, రిలయన్స్ రిటైల్, జియో, ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల నాయకత్వ బాధ్యతల్లో ఉన్న ఇషా అంబానీ, రాబోయే తరం ఎదుర్కోబోయే విద్యా సవాళ్లపై స్పష్టమైన విజన్‌ను పంచుకున్నారు. వోగ్ ఇండియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు ఇప్పుడు విద్యా రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

    ఇషా అంబానీ
    మూడు తరాలు - మూడు వేర్వేరు మార్గాలు

    సమాచార సేకరణలో తరాల మధ్య వచ్చిన మార్పును ఇషా అంబానీ చాలా ఆసక్తికరంగా వివరించారు. మన పూర్వీకుల నుంచి నేటి పిల్లల వరకు జ్ఞానాన్ని పొందే విధానం ఎలా మారిందో ఆమె మాటల్లోనే చూద్దాం.

    "మా తల్లిదండ్రుల కాలంలో ఏదైనా సమాచారం కావాలంటే లైబ్రరీలకు వెళ్లేవారు. మా తరం వచ్చేసరికి ఇంటర్నెట్‌పై ఆధారపడుతున్నాం. కానీ, మా తర్వాతి తరం మాత్రం తమ శరీరంలోనే ఒక భాగంగా మారినంత దగ్గరగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను (AI) వినియోగిస్తుంది. మరి అటువంటప్పుడు మానవ మేధస్సు పాత్ర ఏమిటి? అనే ప్రశ్నపైనే మనం దృష్టి సారించాలి" అని ఇషా అంబానీ పేర్కొన్నారు.

    గతంలో పుస్తకాల సెర్చ్ ఇంజన్ల నుంచి గూగుల్ సెర్చ్ వరకు ప్రయాణించిన మనం, ఇప్పుడు నేరుగా ఏఐ అసిస్టెంట్లతో సంభాషించే స్థాయికి చేరుకున్నాం. ఇది కేవలం టెక్నాలజీ మార్పు మాత్రమే కాదు, మనిషి ఆలోచనా విధానంలో వస్తున్న పరిణామం అని ఆమె విశ్లేషించారు.

    ఫ్యాక్టరీ తరహా చదువులకు స్వస్తి చెప్పాలి

    ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో ఉన్న లోపాలను ఇషా ఎత్తి చూపారు. ఒక క్లాస్‌రూమ్‌లో 30 మంది విద్యార్థులకు ఇద్దరు టీచర్లు ఉండటం సాధారణం. ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్న స్కూళ్లలో ఈ నిష్పత్తి కొంత మెరుగ్గా ఉండొచ్చు. అయితే, ప్రతి బిడ్డకు ఒకే రకమైన బోధన అందించడం వల్ల వారిలోని ప్రత్యేక ప్రతిభను గుర్తించడం కష్టమవుతోంది.

    "ప్రతి విద్యార్థి గ్రహణ శక్తి వేరుగా ఉంటుంది. మరి అందరికీ ఒకే వేగంతో పాఠాలు ఎందుకు చెప్పాలి? 1:30 లేదా 1:15 నిష్పత్తి నుంచి మారి, ప్రతి విద్యార్థికి ఒక గురువు ఉండేలా (1:1 Ratio) విద్యను ఎందుకు అందించకూడదు? భవిష్యత్ పాఠశాలలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనే అంశం నన్ను బాగా ఉత్సాహపరుస్తోంది" అని ఆమె తన ఆలోచనలను పంచుకున్నారు.

    ఏఐతో విద్య సామాన్యుడికి చేరువ

    నిజానికి, ఒక్కో విద్యార్థికి ఒక ప్రత్యేక టీచర్ ఉండటం అనేది ఇప్పటివరకు కేవలం అత్యంత ధనికులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే విషయం. కానీ, ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా ఈ 'పర్సనలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్'ను సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని ఇషా అంబానీ భావిస్తున్నారు. ఏఐ ఒక ట్యూటర్‌లా మారి, విద్యార్థి ఏ వేగంతో నేర్చుకోగలడో గమనించి, దానికి తగ్గట్టుగా పాఠాలను వివరిస్తుంది. దీనివల్ల చదువు అనేది ఒక "ఫ్యాక్టరీ మోడల్" లా కాకుండా, ఒక వ్యక్తిగత అనుభవంలా మారుతుంది.

    మేధస్సును ఎక్కడ ఉపయోగించాలి?

    సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకోవడం లేదా రిఫరెన్స్ తీసుకోవడం వంటి పనులను ఏఐ చూసుకుంటే, మానవ మేధస్సు మరింత ఉన్నతమైన పనులపై దృష్టి పెట్టాలని ఇషా సూచించారు. నైతికత (Ethics), భావోద్వేగ మేధస్సు (Emotional Intelligence), సంక్లిష్టమైన సమస్యల పరిష్కారం వంటి రంగాల్లో మనిషి తన నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    ముకేష్ అంబానీ, నీతా అంబానీ దంపతుల కుమార్తెగా, అలాగే ఆదిత్య, కృష్ణ అనే ఇద్దరు కవల పిల్లల తల్లిగా ఇషా అంబానీకి విద్యపై ఉన్న ఈ నిబద్ధత రాబోయే రోజుల్లో రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మరిన్ని విద్యా సంస్కరణలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. విద్యా వ్యవస్థలో మార్పుల గురించి ఇషా అంబానీ ప్రధానంగా ఏం చెప్పారు?

    బోధన అనేది గ్రూపులుగా కాకుండా, ప్రతి విద్యార్థి ప్రత్యేకతను బట్టి ఉండాలని ఆమె అన్నారు. లైబ్రరీ, ఇంటర్నెట్ కాలం దాటి ఇప్పుడు ఏఐ యుగం వచ్చేసిందని, దానికి తగ్గట్టుగా స్కూళ్లు మారాలని ఆమె సూచించారు.

    2. ఏఐ (AI) వల్ల విద్యార్థులకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి?

    ఏఐ ప్రతి విద్యార్థికి ఒక వ్యక్తిగత శిక్షకుడిగా పనిచేస్తుంది. విద్యార్థి సామర్థ్యాన్ని బట్టి పాఠాలను బోధిస్తుంది. దీనివల్ల చదువులో వెనుకబడే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది.

    3. '1:1 రేషియో' అంటే ఏమిటి?

    సాధారణంగా ఒక టీచర్ చాలా మంది విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్తారు. కానీ, 1:1 రేషియోలో ప్రతి విద్యార్థిపై టీచర్ (లేదా ఏఐ ట్యూటర్) ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు. దీనివల్ల మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి.

    4. ఇషా అంబానీ విద్యా రంగంలో ఏ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు?

    ఆమె ధీరూభాయ్ అంబానీ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ నాయకత్వ బృందంలో ఉండటంతో పాటు, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అనేక విద్యా కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: లైబ్రరీ నుంచి ఏఐ వరకు.. చదువులో విప్లవాత్మక మార్పులు: ఇషా అంబానీ
