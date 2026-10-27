మోకాళ్ల నొప్పులు ముదరకముందే జాగ్రత్తపడాలి: నిపుణుల సలహాలివే
ఎముకల సాంద్రత తగ్గడం, కీళ్ల అరుగుదలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునేందుకు పాటించాల్సిన కీలక సూచనలను డాక్టర్ దినేష్ మన్ని (కన్సల్టెంట్ – ఆర్థోపెడిక్ అండ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ, మణిపాల్ ఆసుపత్రి) వివరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన 72 ఏళ్ల మహిళ ఎంతోకాలంగా తీవ్రమైన మోకాళ్ల నొప్పితో సతమతమయ్యారు. చివరకు బెంగళూరు వర్తూర్ రోడ్లోని మణిపాల్ ఆసుపత్రి వైద్యులను సంప్రదించగా, రెండు మోకాళ్ల మార్పిడి శస్త్రచికిత్స (Bilateral Knee Replacement) తప్పనిసరని తేలింది. అయితే, గతంలో ఒక కిడ్నీని దానం చేయడంతో ఆమె శరీరంలో ఒకే కిడ్నీ ఉంది. సాధారణంగా మోకాలి శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఇచ్చే 'ఎన్ఎస్ఏఐడీ' (NSAIDs) రకానికి చెందిన పెయిన్కిల్లర్స్ కిడ్నీపై తీవ్ర దుష్ప్రభావం చూపుతాయి. దాంతో ఆమెకు శస్త్రచికిత్స చేయడం వైద్యులకు సవాలుగా మారింది.
సవాలుతో కూడిన శస్త్రచికిత్స.. వారంలోనే నడక
మణిపాల్ ఆసుపత్రి ఆర్థోపెడిక్ అండ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ దినేష్ మన్ని నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం ఈ కేసును ప్రత్యేకంగా స్వీకరించింది. ఆమె ఏకైక కిడ్నీ సురక్షితంగా ఉండేలా ఒక ప్రత్యేకమైన నొప్పి నివారణ ప్రణాళికను రూపకల్పన చేశారు. విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స పూర్తి చేయగా, కేవలం వారం రోజుల్లోనే ఆ వృద్ధురాలు ఎవరి సాయం లేకుండా సొంతంగా నడవగలిగారు.
ప్రతి రోగి సంపూర్ణ ఆరోగ్య స్థితిని అర్థం చేసుకుని చికిత్స అందించడమే ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుందని ఈ సంఘటన నిరూపిస్తోంది. తీవ్రమైన నొప్పి మొదలయ్యే వరకు వేచి ఉండకుండా ఎముకల ఆరోగ్యంపై ముందు నుంచే శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరమని వైద్యులు వివరిస్తున్నారు.
శబ్దాల్లేకుండా క్షీణించే 'ఆస్టియోపీనియా'
ఎముకలు తమ సాంద్రతను కోల్పోతూ బలహీనపడే ప్రాథమిక దశను 'ఆస్టియోపీనియా' (Osteopenia) అంటారు. ఇది ముదిరితే 'ఆస్టియోపొరోసిస్'గా మారుతుంది. ఆస్టియోపీనియా సమయంలో శరీరంలో ఎలాంటి నొప్పులు ఉండవు. అందుకే చాలామంది దీనిని గుర్తించలేరు.
నొప్పిలేని సులభమైన ఎక్స్-రే పరీక్ష అయిన డెక్సా స్కాన్ (DEXA scan) ద్వారా దీనిని పసిగట్టవచ్చు. ఈ స్కాన్లో టి-స్కోర్ (T-score) -1 నుంచి -2.5 మధ్య ఉంటే ఆస్టియోపీనియాగా నిర్ధారిస్తారు.
కీళ్ల అరుగుదల.. ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ సంకేతాలు
సాధారణంగా మనం పిలిచే కీళ్ల నొప్పుల వెనుక 'ఆస్టియోఆర్థరైటిస్' (Osteoarthritis) ప్రధాన కారణంగా ఉంటుంది. కీళ్ల మధ్య ఉండే మృదులాస్థి (Cartilage) అరిగిపోవడం వల్ల ఈ సమస్య తలెత్తుతుంది. మృదులాస్థి పలచబడినప్పుడు ఎముకలు ఒకదానికొకటి రాపిడికి గురై వాపు, బిగుతుదనం, తీవ్రమైన నొప్పి వస్తాయి.
ఈ సమస్య ఒక్కసారిగా రాదు, ఏళ్ల తరబడి నెమ్మదిగా తీవ్రమవుతుంది. ఉదయాన్నే లేవగానే కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం, నడకలో ఇబ్బంది రావడం, మెట్లు ఎక్కడం లేదా కూర్చుని లేచేటప్పుడు కష్టంగా అనిపించడం వంటి సంకేతాలను విస్మరించకూడదు.
ఎముకలు, కీళ్ల రక్షణకు కీలక సూచనలు
ఎముకలు, కీళ్లను ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి కొన్ని ఉపయోగకరమైన సలహాలు..
నిత్యం శారీరక శ్రమ: ప్రతిరోజూ నడక, మెట్లు ఎక్కడం, తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ఎముకలు గట్టిపడతాయి.
ఎముకలకు పోషకాహారం: పెరుగు, పాలు, పన్నీర్, రాగులు, నువ్వులు, ఆకుకూరల్లో క్యాల్షియం పుష్కలంగా లభిస్తుంది. వయోవృద్ధులకు రోజుకు 1,000 నుంచి 1,200 మిల్లీగ్రాముల క్యాల్షియం అవసరమవుతుంది.
విటమిన్ డి పరీక్షలు: మన దేశంలో ఎండ సమృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ అనేకమందిలో విటమిన్ డి లోపం కనిపిస్తోంది. రక్త పరీక్ష చేయించుకోవడం ద్వారానే శరీరంలో విటమిన్ డి స్థాయిలను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు.
పెయిన్కిల్లర్స్తో జాగ్రత్త: వైద్యుల సలహా లేకుండా ఎన్ఎస్ఏఐడీ పెయిన్కిల్లర్లు వాడటం చాలా ప్రమాదకరం. కడుపు, గుండె లేదా కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
వైద్యులకు పూర్తి వివరాలు చెప్పడం: గతంలో పొందిన శస్త్రచికిత్సలు, సుదీర్ఘకాలంగా వాడుతున్న మందులు, కుటుంబ ఆరోగ్య చరిత్ర ఆధారంగానే అత్యంత సురక్షితమైన చికిత్సను వైద్యులు నిర్ణయిస్తారు.
నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు
ఉదయాన్నే కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం లేదా వాపు రావడం వంటి మార్పులను కేవలం వయసుతో వచ్చే సాధారణ సమస్యలుగా భావించి వదిలేయకూడదు. ఒకసారి దెబ్బతిన్న మృదులాస్థి సహజంగా మళ్లీ ఏర్పడదు. కాబట్టి నొప్పి భరించలేనంతగా మారే వరకు వేచి చూడకుండా, జీవనశైలి మార్పులు, సకాలంలో వైద్యుల సలహాలు పాటించడం ద్వారా కీళ్లను సుదీర్ఘకాలం చురుగ్గా ఉంచుకోవచ్చు.
వ్యాసకర్త:
డాక్టర్ దినేష్ మన్ని,
కన్సల్టెంట్ – ఆర్థోపెడిక్ అండ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ,
మణిపాల్ ఆసుపత్రి, వర్తూర్ రోడ్, బెంగళూరు.
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