ఎగ్ ఫ్రీజింగ్పై కృతి సనన్ ఓపెన్ టాక్: ఆ కష్టాలను దాచకుండా..
'మిమి' సినిమా కోసం బరువు పెరగాల్సిన సమయంలోనే తాను ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేయించుకున్నట్లు బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్ వెల్లడించారు. ఈ ప్రక్రియలో ఎదురైన శారీరక ఇబ్బందులను, హార్మోన్ల మార్పులను ఆమె ఎలాంటి దాపరికం లేకుండా పంచుకున్నారు.
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఒక కీలక నిర్ణయాన్ని మొదటిసారిగా ప్రపంచంతో పంచుకున్నారు. కెరీర్ పీక్లో ఉన్న సమయంలోనే ఆమె ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ (అండాల భద్రత) చేయించుకున్నట్లు వెల్లడించారు. 'హ్యూమన్స్ ఆఫ్ బాంబే' పాడ్కాస్ట్లో హోస్ట్ కరిష్మా మెహతాతో మాట్లాడుతూ కృతి ఈ విషయాలను బయటపెట్టారు. మహిళలు తమ కెరీర్, భవిష్యత్తును ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఇదొక స్మార్ట్ నిర్ణయమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
'మిమి' సినిమా సమయంలోనే ఎందుకు?
మహిళల్లో బయోలాజికల్ క్లాక్ (వయసు పెరిగే కొద్దీ సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గడం) గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడు కృతి ఈ ప్రస్తావన తెచ్చారు.
"నేను నా అండాలను ఫ్రీజ్ చేయించుకున్నాను. చాలా తెలివిగా 'మిమి' సినిమా కోసం బరువు పెరగాల్సిన సమయంలోనే ఈ పని పూర్తి చేశాను" అని కృతి పంచుకున్నారు.
ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ప్రక్రియ వల్ల శరీరం బాగా ఉబ్బుతుందని (Bloating), ఆ సమయంలో సినిమా కోసం ఎలాగూ బరువు పెరగాలి కాబట్టి ఆ రెండు పనులను ఒకేసారి ప్లాన్ చేసుకున్నట్లు ఆమె వివరించారు. సరోగసీ నేపథ్యంలో వచ్చిన 'మిమి' సినిమా కోసం శారీరక మార్పులు చేసుకునేందుకు లభించిన రెండు నెలల బ్రేక్ను ఆమె ఇందుకోసం వాడుకున్నారు. ఒక సన్నిహితురాలు ఇచ్చిన సలహా మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కృతి తెలిపారు.
శారీరక, మానసిక ఇబ్బందులు
ఈ ప్రక్రియ అంత సులభంగా ఏమీ సాగలేదని కృతి స్పష్టం చేశారు. ఆ సమయంలో ఎదుర్కొన్న కష్టాలను ఆమె దాచకుండా చెప్పారు. తీవ్రమైన హార్మోన్ల మార్పులు, మూడ్ స్వింగ్స్ (క్షణక్షణానికి మారే మూడ్స్), శరీరం ఉబ్బిపోవడం వంటి ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నట్లు తెలిపారు. గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు మహిళలు ఎలాంటి మానసిక స్థితిని అనుభవిస్తారో, తాను కూడా దాదాపు అలాంటి ఒడిదుడుకులనే ఎదుర్కొన్నానని చెప్పారు.
"ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నాకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. నా మనసులో బయోలాజికల్ క్లాక్ గురించిన ఒత్తిడిని మోయడం నాకు ఇష్టం లేదు" అని ఆమె తెలిపారు.
బయోలాజికల్ క్లాక్ ఒత్తిడికి చెక్
సినీ పరిశ్రమలాంటి బిజీ రంగాల్లో ఉన్న మహిళలు తమ కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడు పెళ్లి, పిల్లల విషయంలో సమాజం నుంచి తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటారు. కృతి సనన్ లాంటి స్టార్ హీరోయిన్లు ఈ విషయంపై బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్ల మహిళల్లో అవగాహన పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలో ఇదొక భాగమనే భరోసా కలుగుతుంది. మూడ్ స్వింగ్స్, శారీరక మార్పుల గురించి ఓపెన్గా చెప్పడం వల్ల ఈ చికిత్స చుట్టూ ఉన్న అపోహలు తొలగిపోతాయి.
ఈ జాబితాలో ఉన్న ఇతర సెలబ్రిటీలు
ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడిన మొదటి నటి కృతి సనన్ మాత్రమే కాదు. గతంలో పలువురు గ్లోబల్, ఇండియన్ సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ జర్నీని పంచుకున్నారు.
గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా తన 30 ఏళ్ల వయసు ప్రారంభంలోనే ఎగ్స్ ఫ్రీజ్ చేసుకున్నారు. డాక్టర్ అయిన తన తల్లి సలహా మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని, దీనివల్ల కెరీర్పై దృష్టి పెట్టే స్వేచ్ఛ లభించిందని ఆమె గతంలో చెప్పారు.
ప్రముఖ నిర్మాత ఏక్తా కపూర్ కూడా ముప్పై ఏళ్ల వయసులోనే ఈ ప్రక్రియను ఎంచుకుని, ఆ తర్వాత 2019లో సరోగసీ ద్వారా కుమారుడు రవీకి జన్మనిచ్చారు.
నటీమణులు మోనా సింగ్, రిచా చద్దా కూడా 30 ఏళ్ల వయసులోనే ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేయించుకుని, సమాజం పెట్టే గడువుల (డెడ్లైన్స్) కంటే తమ సొంత నిర్ణయాలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యపరమైన ఎలాంటి నిర్ణయాలకైనా నిపుణులైన వైద్యుల సలహా తప్పనిసరి).
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