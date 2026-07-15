మధుమేహం, బీపీ, గుండె జబ్బులు ఉన్నాయా? అయితే కోవిడ్-19 పట్ల ఇప్పటికీ అప్రమత్తత అవసరమే
ప్రస్తుతం కోవిడ్-19 (COVID-19) తీవ్రత తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ, ఇతర దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఇది ఇప్పటికీ ప్రమాదకరంగా మారవచ్చని హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ కె. యుగవీర్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. దీనిపై సమగ్ర వివరాలు డాక్టర్ గారి మాటల్లోనే…
కరోనా వైరస్ రూపాంతరం చెంది ప్రస్తుతం తేలికపాటి లక్షణాలనే కలిగిస్తున్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారి విషయంలో దీనిని తేలికగా తీసుకోకూడదు. జీవనశైలి వ్యాధులు ఉన్నవారిలో ఈ వైరస్ తీవ్రమైన అనారోగ్యానికి దారితీసే అవకాశం ఉంది.
ప్రమాదం ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది?
డయాబెటిస్, బీపీ వంటి జీవనశైలి వ్యాధులు శరీరం ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని బలహీనపరుస్తాయి. దీనివల్ల:
- రోగనిరోధక శక్తి (Immune function) తగ్గుతుంది.
- శరీరంలో దీర్ఘకాలిక వాపు (Chronic inflammation) పెరుగుతుంది.
- ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి కోలుకునే ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది.
- న్యుమోనియా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యల ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
- ఒక వ్యక్తికి ఒకటి కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక సమస్యలు (Comorbidities) ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
డయాబెటిస్, ఊబకాయం ఉన్నవారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి
నియంత్రణలో లేని మధుమేహం శరీరంలోని రోగనిరోధక కణాలను బలహీనపరుస్తుంది. దీనివల్ల శరీరం నుండి వైరస్ త్వరగా తొలగిపోదు. అంతేకాకుండా, కోవిడ్-19 సోకడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు (Blood sugar levels) తీవ్రమైన ఒడిదొడుకులకు లోనవుతాయి. ఇది డయాబెటిస్ నిర్వహణను మరింత క్లిష్టం చేస్తుంది.
మరో ప్రధాన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ 'ఊబకాయం'. శరీరంలో అదనంగా ఉండే కొవ్వు ఊపిరితిత్తుల పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ను పెంచుతుంది. రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనను బలహీనపరుస్తుంది. ఊబకాయం ఉన్న యువకులు కూడా కోవిడ్ బారిన పడితే ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. అందువల్ల, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం.
ముఖ్య గమనిక: దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు కింది లక్షణాలు కనిపిస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించండి:
- శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా ఆయాసం
- నిరంతరంగా ఛాతీ నొప్పి రావడం
- ఎంతకీ తగ్గని తీవ్రమైన జ్వరం
- దగ్గు మరింత తీవ్రం కావడం
- గందరగోళం లేదా విపరీతమైన నిద్రమత్తు
- ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పడిపోవడం
- డయాబెటిస్ ఉన్నవారిలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ అస్సలు నియంత్రణలోకి రాకపోవడం
కోవిడ్ నుంచి కోలుకున్నాక కూడా జాగ్రత్త తప్పనిసరి
కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ నయమైనంత మాత్రాన ప్రమాదం పూర్తిగా తప్పినట్లు కాదు. కోలుకున్న తర్వాత కూడా కొందరిలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ మారడం, రక్తపోటు పెరగడం లేదా గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు కొనసాగడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి. అందువల్ల, నెగటివ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా రెగ్యులర్ ఫాలో-అప్, ప్రస్తుతం వాడుతున్న మందులను సరిగ్గా వేసుకోవడం చాలా అవసరం.
సురక్షితంగా ఉండటానికి తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు:
- మీకున్న దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలను (షుగర్, బీపీ, గుండె జబ్బులు) ఎల్లప్పుడూ అదుపులో ఉంచుకోండి.
- శారీరకంగా చురుగ్గా ఉండండి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించండి.
- వైద్యులు సూచించిన మందులను క్రమం తప్పకుండా వాడండి.
- కోవిడ్-19 బూస్టర్ వ్యాక్సిన్లను (Booster vaccinations) సకాలంలో తీసుకోండి.
- ఏవైనా లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించండి.
ప్రస్తుతం ఉన్న కోవిడ్ వేరియంట్లు తక్కువ తీవ్రత కలిగినవే అయినప్పటికీ, అందరికీ అవి ప్రమాదకరం కాకపోవచ్చని చెప్పలేం. వ్యాధి నియంత్రణ, వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో వైద్య సహాయం అందుకోవడం ద్వారానే తీవ్రమైన అనారోగ్యాలు, దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు.
వ్యాసకర్త:
- డాక్టర్ కె. యుగవీర్ గౌడ్
కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్,
యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్.
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