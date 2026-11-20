భారతీయులకు షాక్ ఇచ్చిన మలేషియా.. వీసా ఫ్రీ ఎంట్రీ రద్దు!
విదేశీ విహారయాత్రలకు సిద్ధమవుతున్న భారతీయులకు మలేషియా ప్రభుత్వం కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. 2027 జనవరి 1 నుంచి భారతీయులకు అందిస్తున్న వీసా రహిత ప్రవేశ సదుపాయాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కొత్త వీసా నిబంధనలు, వైద్య బీమా షరతుల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
విదేశీ విహారయాత్రలకు, వ్యాపార పనులకు మలేషియా వెళ్లాలనుకునే భారతీయులకు ఆ దేశ ప్రభుత్వం షాక్ ఇచ్చింది! భారతీయ పౌరులకు ఇప్పటివరకు అందిస్తున్న వీసా రహిత ప్రవేశ (ఫ్రీ ఎంట్రీ) సదుపాయాన్ని 2027 జనవరి 1 నుంచి నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ విధానంలో ఏవైనా మార్పులు చేస్తే తప్ప, జనవరి 1 నుంచి మలేషియాలో అడుగుపెట్టే ప్రతి భారతీయ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ ప్రయాణానికి ముందే చెల్లుబాటు అయ్యే వీసా తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
ఇప్పటివరకు పర్యాటక, వ్యాపార, సామాజిక అవసరాలు లేదా ట్రాన్సిట్ ప్రయాణాల కోసం భారతీయులు 30 రోజుల పాటు ఎలాంటి వీసా లేకుండానే మలేషియాలో పర్యటించే వెసులుబాటు ఉండేది.
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి మలేషియా వెళ్లే ప్రయాణికుల సంఖ్య ఏటా భారీగా ఉంటోంది. హైదరాబాద్ శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి కౌలాలంపూర్కు ప్రతిరోజూ నేరుగా విమాన సర్వీసులు నడుస్తుండటంతో పాటు విశాఖపట్నం, తిరుపతి నగరాల నుంచి కూడా మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఉంది. తక్కువ ఖర్చుతో విదేశీ పర్యటన చేయాలనుకునే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, నవదంపతులు, కుటుంబాలతో పాటు మలేషియాలో స్థిరపడిన తెలుగు బంధువులను కలిసేందుకు వెళ్లేవారికి వీసా రహిత ప్రవేశం ఎంతో సౌకర్యంగా ఉండేది. 2027 సంక్రాంతి సెలవులు లేదా వేసవి పర్యటనల కోసం ఇప్పటికే విమాన టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న తెలుగు ప్రయాణికులు ఈ కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ముందుగానే వీసా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
డిసెంబర్ 1 నుంచి దరఖాస్తులు.. పాస్పోర్ట్ నిబంధనలివే!
"2027 జనవరి 1 నుంచి భారతీయ పౌరులకు వీసా మినహాయింపు సదుపాయాలను ఇకపై అందించబోము," అని మలేషియా ఇమ్మిగ్రేషన్ విభాగం (జేఎం) నవంబర్ 17న విడుదల చేసిన నోటీసులో స్పష్టం చేసింది. దేశంలోకి ప్రవేశించే భారతీయ పౌరులు రాకముందే చెల్లుబాటు అయ్యే వీసా పొందాలని సూచించింది. ఇందుకోసం 2026 డిసెంబర్ 1 నుంచి అధికారిక 'మైవీసా' పోర్టల్ ద్వారా వీసా దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చని వెల్లడించింది.
వీసా మినహాయింపు లేని విదేశీ పౌరులు మలేషియాలో అడుగుపెట్టాలంటే కనీసం ఆరు నెలల గడువు ఉన్న పాస్పోర్ట్ కలిగి ఉండాలి. దీనితో పాటు మలేషియాలో ఉండే కాలానికి సరిపడా ఆర్థిక స్థోమత ఉన్నట్లు రుజువు చేసే పత్రాలను కూడా ప్రయాణికులు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఉద్యోగ వేట పేరిట అక్రమ నివాసమే కారణమా?
కౌలాలంపూర్లోని భారత హైకమిషన్ ఒక కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసిన సరిగ్గా రెండు నెలల తర్వాత మలేషియా ప్రభుత్వం ఈ ఫ్రీ వీసా రద్దు నిర్ణయం తీసుకోవడం గమనార్హం. 30 రోజుల వీసా రహిత ప్రవేశ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకుని మలేషియాలో ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవడానికి రావద్దని భారత హైకమిషన్ అప్పట్లో భారతీయులను అప్రమత్తం చేసింది. వీసా మినహాయింపు కింద దేశంలోకి వచ్చి ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న భారతీయుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగినట్లు గుర్తించామని హైకమిషన్ పేర్కొంది. సరైన వర్క్ ఆథరైజేషన్ లేకుండా రావడం వల్ల గడువు మీరి నివసించడం లేదా అక్రమ వలసదారులుగా ముద్రపడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
ఈ నేపథ్యంలోనే మలేషియా ఇమ్మిగ్రేషన్ యంత్రాంగం ముందస్తు వీసా నిబంధనను తిరిగి అమల్లోకి తెచ్చింది.
ప్రయాణ వైద్య బీమా తప్పనిసరి.. 7 రోజుల్లో పేమెంట్ చేయకపోతే రద్దు!
మలేషియా ఇమ్మిగ్రేషన్ విభాగం కొత్త వీసా నిబంధనలలో మరికొన్ని కీలక షరతులు విధించింది. సందర్శకులు తమ పూర్తి ప్రయాణ కాలానికి సరిపడా ట్రావెల్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ (ప్రయాణ వైద్య బీమా) తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. నాన్ రెసిడెంట్స్ తమ వైద్య చికిత్స, సంబంధిత ఆరోగ్య సేవలకు అయ్యే ఖర్చులన్నింటినీ స్వయంగా భరించాల్సి ఉంటుంది. వీసా దరఖాస్తులకు అనుబంధ పత్రంగా ఇన్బౌండ్ ట్రావెల్ ప్లాట్ఫామ్ 'మైట్రిప్పాస్' జారీ చేసే సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ను ఉపయోగించాలని ఇమ్మిగ్రేషన్ విభాగం ప్రయాణికులకు సూచించింది. ఈ సంస్థ ప్రయాణ వైద్య బీమాతో పాటు అత్యవసర సహాయ సేవలను అందిస్తుంది.
కొత్త పాలసీ ప్రకారం, ఏదైనా వీసా దరఖాస్తు ఏడు పనిదినాలకుపైగా "న్యూ అప్లికేషన్" లేదా "పెండింగ్ పేమెంట్" స్థితిలో ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతుంది. ఈ నిబంధన ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది; 2026 సెప్టెంబర్ 1 కంటే ముందు రూపొందించిన దరఖాస్తులకు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. ఒకవేళ దరఖాస్తు గడువు ముగిసిపోతే, ప్రయాణికులు అప్డేట్ చేసిన కొత్త వీసా ఫారమ్ ఉపయోగించి మళ్లీ కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వీసా దరఖాస్తు ఆమోదం పొందినా, తిరస్కరణకు గురైనా, పాలసీ మారినా లేదా ప్రయాణ ప్రణాళికల్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగినా చెల్లించిన వీసా ఫీజును ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ తిరిగి ఇవ్వరు.
కాబట్టి ప్రయాణికులు అన్ని పత్రాలను సరిచూసుకున్న తర్వాతే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More