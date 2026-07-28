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    Quote of the Day: అన్యాయంపై మౌనం వీడాల్సిందే: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ స్ఫూర్తిదాయక వాణి

    సమాజంలో అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు మాట్లాడకపోవడం నైతిక మరణంతో సమానమని మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ హెచ్చరించారు. వర్తమాన పరిస్థితుల్లో ఈ వ్యాఖ్యల ప్రాముఖ్యతపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Jul 28, 2026, 09:39:31 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "మనకు ఎంతో కీలకమైన విషయాల్లో మౌనం వహించడం మొదలుపెట్టిన రోజే, మన జీవితాలు అంతమవడానికి పునాది పడుతుంది" అని అమెరికా పౌరహక్కుల నాయకుడు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ స్పష్టం చేశారు. సమాజంలో అన్యాయం, వివక్ష జరుగుతున్నప్పుడు చూస్తూ ఊరుకోవడం తీవ్రమైన ప్రమాదమని ఆయన హెచ్చరించారు. కేవలం మాట్లాడటం మాత్రమే కాకుండా, నైతిక విలువల కోసం గళం విప్పడమే నిజమైన జీవితానికి అర్థమని కింగ్ విశ్వసించారు.

    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్
    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్

    ఈ సూక్తి వెనుక ఉన్న అసలు సందేశం

    భయం, నిర్లక్ష్యం లేదా బాధ్యతారాహిత్యం వల్ల వచ్చే మౌనాన్ని మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తీవ్రంగా నిరసించారు. మన చుట్టూ ఉన్నవారికి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు, వివక్ష ఎదురవుతున్నప్పుడు లేదా బలహీనులపై దాడి జరుగుతున్నప్పుడు మౌనంగా ఉండటం ఆ అక్రమానికి సహకరించడమే అవుతుంది.

    ఒక చిన్న గళం ఇచ్చే ధైర్యం సమాజంలో పెద్ద మార్పునకు నాంది పలుకుతుంది. ద్వేషాన్ని నిరసిస్తూ, బాధితులకు మద్దతుగా నిలబడటమే ప్రతి పౌరుడి ప్రాథమిక బాధ్యత అని ఈ వ్యాఖ్య గుర్తుచేస్తుంది.

    వర్తమాన యుగంలో ఈ మాటల ప్రాముఖ్యత

    నేటి డిజిటల్ కాలంలో ముసుగుల వెనుక వేధింపులు, తప్పుడు ప్రచారాలు, భావజాల విభజనలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇలాంటి వాతావరణంలో సరైన విషయం కోసం మాట్లాడేందుకు చాలామంది వెనకాడుతున్నారు. అయితే, భిన్నాభిప్రాయాలను గౌరవిస్తూనే సత్యం, న్యాయం వైపు నిలబడటం ఎంతో అవసరం.

    సాధారణ ప్రజలు ధైర్యంగా గళమెత్తినప్పుడే సమాజంలో మార్పు సాధ్యమవుతుంది. మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తన సొంత జీవితం ద్వారా ఈ విషయాన్ని ఆచరించి చూపించారు. కేవలం వ్యక్తిగత విజయాలకే పరిమితం కాకుండా, సమాజ శ్రేయస్సు కోసం నిలబడటమే మనిషికి నిజమైన సార్థకతనిస్తుంది.

    పౌరహక్కుల ఉద్యమంలో అలుపెరగని పోరాటం

    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ తన జీవితకాలంలో అనేకసార్లు జైలుకు వెళ్లినప్పటికీ, నల్లజాతీయుల హక్కుల కోసం అహింసా మార్గంలోనే పోరాడారు. జాతి వివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు ప్రపంచాన్ని ఊపేశాయి. ఆయన ప్రసిద్ధ "ఐ హావ్ ఎ డ్రీమ్" (I Have a Dream) ప్రసంగం మానవ హక్కుల చరిత్రలోనే గొప్ప ఘట్టంగా నిలిచింది.

    1965 సెల్మా ఓటింగ్ హక్కుల ఉద్యమంలో భాగంగా సెల్మా నుండి మోంట్‌గోమరీ వరకు జరిగిన ప్రదర్శనలలో రెండు పాదయాత్రలకు ఆయనే నాయకత్వం వహించారు. అహింసాత్మక నిరసనలు, శాసనోల్లంఘన ద్వారా అమెరికాలో వ్యవస్థాగత వివక్షను రూపుమాపేందుకు ఆయన జీవితాంతం కృషి చేశారు.

    మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ మరికొన్ని ప్రముఖ సూక్తులు

    "చీకటిని చీకటి తరమలేకపోతుంది, కేవలం వెలుగు మాత్రమే ఆ పని చేయగలదు. ద్వేషాన్ని ద్వేషం అంతం చేయలేదు, ప్రేమ మాత్రమే దాన్ని జయించగలదు"

    “నేను ప్రేమ మార్గంలోనే సాగాలని నిర్ణయించుకున్నాను... ద్వేషాన్ని మోయడం చాలా బరువైన భారం”

    "చివరకు మన శత్రువుల మాటలను కాకుండా, మన మిత్రుల మౌనాన్ని మాత్రమే మనం గుర్తుంచుకుంటాం"

    "మెట్ల వరుస అంతా కనిపించకపోయినా, నమ్మకంతో మొదటి అడుగు వేయడమే విశ్వాసం"

    "మీరు ఎగరలేకపోతే పరిగెత్తండి, పరిగెత్తలేకపోతే నడవండి, నడవలేకపోతే ప్రాకండి. కానీ మీరు ఏమి చేసినా ముందుకు సాగుతూనే ఉండాలి"

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: అన్యాయంపై మౌనం వీడాల్సిందే: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ స్ఫూర్తిదాయక వాణి
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: అన్యాయంపై మౌనం వీడాల్సిందే: మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ స్ఫూర్తిదాయక వాణి
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