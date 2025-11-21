Edit Profile
    మెక్సికో బ్యూటీ ఫాతిమా బాష్‌‌‌ను వరించిన విశ్వ సుందరి 2025 కిరీటం

    విశ్వ సుందరి 2025 కిరీటాన్ని మెక్సికో దేశానికి చెందిన ఫాతిమా బాష్ గెలుచుకున్నారు. భారత దేశం తరఫున పోటీపడిన మణికా విశ్వకర్మ టాప్ 30 వరకు చేరుకోగలిగినా, టాప్ 12కు అర్హత సాధించలేకపోయారు. బ్యాంకాక్ లో ఈ పోటీలు ఈరోజు ముగిశాయి.

    Published on: Nov 21, 2025 9:49 AM IST
    By HT Telugu Desk
    థాయ్‌లాండ్: ప్రపంచ సుందరీ పోటీల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మిస్ యూనివర్స్ 2025 కిరీటాన్ని మెక్సికో గెలుచుకుంది. నవంబర్ 21, 2025న థాయ్‌లాండ్‌లోని నాంథబురిలో ఉన్న ఇంపాక్ట్ ఛాలెంజర్ హాల్‌లో జరిగిన ఈ తుది పోటీలో, ఫాతిమా బాష్ (Fátima Bosch) విశ్వ సుందరిగా కిరీటాన్ని ధరించారు.

    మెక్సికో బ్యూటీ ఫాతిమా బాష్‌‌‌ను వరించిన విశ్వ సుందరి 2025 కిరీటం
    మెక్సికో బ్యూటీ ఫాతిమా బాష్‌‌‌ను వరించిన విశ్వ సుందరి 2025 కిరీటం

    స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 8 గంటలకు, భారతీయ కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 6:30 గంటలకు ఈ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి.

    భారత్‌కు నిరాశ: టాప్ 30కే పరిమితం

    భారత్ తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించిన మణికా విశ్వకర్మ గట్టి పోటీనిచ్చినప్పటికీ, టాప్ 30లో తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోగలిగారు. అయితే, ఆమె ఆ తదుపరి రౌండ్‌లలోకి, అంటే టాప్ 12లోకి అడుగు పెట్టలేకపోయారు. దీంతో భారత్‌కు నాలుగో విశ్వ సుందరి కిరీటాన్ని తెచ్చిపెట్టాలన్న మణికా ప్రయత్నం ఫలించలేదు.

    ఈ ఏడాది పోటీ థీమ్ 'ది పవర్ ఆఫ్ లవ్' (ప్రేమ శక్తి) గా నిర్ణయించారు. ఇది ఐక్యత, సాధికారత, దృఢత్వం వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించింది.

    విశ్వ సుందరి 2025 టాప్ 5 విజేతలు

    విజేత ఫాతిమా బాష్‌తో పాటు, మిగిలిన టాప్ 5 స్థానాలను ఈ కింది సుందరీమణులు దక్కించుకున్నారు.

    • విజేత (Miss Universe): మెక్సికో - ఫాతిమా బాష్
    • 1వ రన్నర్-అప్: థాయ్‌లాండ్ - ప్రవీణార్ సింగ్ (Praveenar Singh)
    • 2వ రన్నర్-అప్: వెనిజులా - స్టెఫానీ అబసాలి (Stephany Abasali)
    • 3వ రన్నర్-అప్: ఫిలిప్పీన్స్ - అహ్తిసా మనాలో (Ahtisa Manalo)
    • 4వ రన్నర్-అప్: కోట్ డి'ఐవోర్ - ఒలివియా యేస్ (Olivia Yacé)

    వివాదాల నడుమ కిరీటం

    విజేత ఫాతిమా బాష్‌పై గతంలో థాయ్ డైరెక్టర్ నవాట్ ఇత్సరగ్రిసిల్ ఒక లైవ్ ఈవెంట్‌లో ‘dumb’ (తెలివి తక్కువది) అంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. అంతేకాకుండా, ఈ పోటీలు 'రిగ్గింగ్' జరిగిందనే ఆరోపణలు, అలాగే 'ప్రయోజనాల సంఘర్షణ' (conflicts of interest) కారణంగా ముగ్గురు న్యాయమూర్తులు రాజీనామా చేయడం వంటి సంఘటనలు చుట్టుముట్టాయి.

    బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ సైనా నెహ్వాల్, మాజీ విశ్వ సుందరి నటాలీ గ్లెబోవా వంటి ప్రముఖులు ఈ పోటీ న్యాయ నిర్ణేతల ప్యానెల్‌లో ఉన్నారు.

    ఫాతిమా బాష్ ఈ ఏడాది (2025) విశ్వ సుందరి కిరీటాన్ని గెలుచుకుని, ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆమె నేపథ్యం, విద్యాభ్యాసం వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    వ్యక్తిగత జీవితం, విద్య

    స్వస్థలం: లాటిన్ టైమ్స్ ప్రకారం, ఫాతిమా బాష్ ఫెర్నాండెజ్ మెక్సికోలోని శాంటియాగో డి టియాపా ప్రాంతానికి చెందినవారు.

    విద్య: ఆమె యూనివర్సిడాడ్ ఇబెరోఅమెరికానాలో ఫ్యాషన్ అండ్ అపెరెల్ డిజైన్ కోర్సును అభ్యసించారు.

    తరువాత, ఆమె మిలన్‌లో ఉన్న నువోవా అకాడెమియా డి బెల్లే ఆర్టిలో, అలాగే యూఎస్‌ఏలోని వెర్మోంట్‌లో ఉన్న లిండన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్లో అదనపు ఉన్నత విద్యను పూర్తి చేశారు.

    సమస్యలతో పోరాటం: 25 ఏళ్ల ఫాతిమా బాష్ తన పాఠశాల రోజుల్లో డిస్లెక్సియా, అటెన్షన్-డెఫిసిట్/హైపర్‌యాక్టివిటీ డిజార్డర్ (ADHD) వంటి సమస్యలతో పోరాడినట్లు బహిరంగంగా తెలిపారు.

    చారిత్రక ఘనత

    ఫాతిమా బాష్ స్వస్థలమైన మెక్సికోలోని టబాస్కో రాష్ట్రం నుంచి విశ్వ సుందరి పోటీల్లో అంతర్జాతీయంగా పాల్గొన్న మొదటి మహిళ ఈమే. అంతేకాకుండా, ఈ రాష్ట్రం తరఫున విశ్వ సుందరి కిరీటాన్ని గెలుచుకున్న మొట్టమొదటి వ్యక్తి కూడా ఈమే.

    News/Lifestyle/మెక్సికో బ్యూటీ ఫాతిమా బాష్‌‌‌ను వరించిన విశ్వ సుందరి 2025 కిరీటం
