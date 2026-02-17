క్యాన్సర్ చికిత్సలో విప్లవం.. రేడియేషన్ ఇక అంత భయంకరం కాదంటున్న వైద్య నిపుణులు
క్యాన్సర్ చికిత్సలో రేడియేషన్ థెరపీ ఇప్పుడు అత్యంత ఆధునిక స్థాయికి చేరుకుంది. ఆరోగ్యకరమైన అవయవాలకు నష్టం కలగకుండా, కేవలం క్యాన్సర్ గడ్డలపైనే ఖచ్చితమైన దాడి చేసే సరికొత్త పద్ధతుల గురించి విజయవాడ మణిపాల్ ఆసుపత్రి నిపుణులు డాక్టర్ రామకృష్ణ వివరించారు.
క్యాన్సర్ చికిత్స అనగానే ఒకప్పుడు రోగుల్లో భయం ఉండేది. ముఖ్యంగా రేడియేషన్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాల (Side Effects) గురించి విన్నప్పుడు ఆందోళన చెందేవారు. కానీ, ఇప్పుడు కాలం మారింది. సాంకేతికత పెరగడంతో రేడియేషన్ థెరపీ అత్యంత సురక్షితమైన, ప్రభావవంతమైన చికిత్సగా రూపాంతరం చెందింది. ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్న ఆధునిక పద్ధతులు రోగికి వచ్చే ముప్పును తగ్గించడమే కాకుండా, చికిత్స తర్వాత నాణ్యమైన జీవితాన్ని గడిపేలా చేస్తున్నాయి.
ఖచ్చితత్వమే దీని బలం
నేటి ఆధునిక రేడియేషన్ విధానాల్లో ప్రధాన లక్ష్యం 'ఖచ్చితత్వం'. ఇప్పుడు వైద్యులు మిల్లీమీటర్ స్థాయి వరకు ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ గడ్డను గుర్తించి, దానిపై రేడియేషన్ ప్రయోగించగలుగుతున్నారు. దీనివల్ల క్యాన్సర్ గడ్డపై అత్యధిక శక్తిని ప్రయోగిస్తూనే, చుట్టుపక్కల ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కణాలకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా కాపాడవచ్చు.
ముఖ్యమైన ఆధునిక పద్ధతులు:
1. ఇంటెన్సిటీ మోడ్యులేటెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ (IMRT):
ఈ పద్ధతిలో ట్యూమర్ (క్యాన్సర్ గడ్డ) ఆకారాన్ని బట్టి రేడియేషన్ తీవ్రతను నియంత్రించవచ్చు. ఒకే గడ్డపై వేర్వేరు చోట్ల వేర్వేరు మోతాదుల్లో కిరణాలను పంపిస్తారు. దీనివల్ల నోరు ఆరిపోవడం, పేగు సమస్యలు లేదా నరాలు దెబ్బతినడం వంటి దుష్ప్రభావాలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి.
2. ఇమేజ్ గైడెడ్ రేడియేషన్ థెరపీ (IGRT):
మనం శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు లేదా శరీరం కదిలినప్పుడు ట్యూమర్ స్థానంలో స్వల్ప మార్పులు వస్తుంటాయి. ఐజీఆర్టీ (IGRT) సాంకేతికత ద్వారా ప్రతి సెషన్కు ముందు, చికిత్స సమయంలోనూ ట్యూమర్ స్థానాన్ని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. దీనివల్ల రేడియేషన్ కిరణాలు లక్ష్యం తప్పకుండా నేరుగా గడ్డపైనే పడతాయి.
3. స్టీరియోటాక్టిక్ రేడియేషన్ (SRS & SBRT):
చాలా తక్కువ సెషన్లలో, అధిక మోతాదులో రేడియేషన్ ఇచ్చే పద్ధతి ఇది. మెదడు, ఊపిరితిత్తులు, వెన్నెముక, కాలేయంలోని ట్యూమర్లకు ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. శస్త్రచికిత్స చేయించుకోలేని స్థితిలో ఉన్న రోగులకు ఇది ఒక గొప్ప ప్రత్యామ్నాయం.
నిపుణుల బృందం - పర్సనలైజ్డ్ చికిత్స
ఆధునిక రేడియేషన్ అనేది కేవలం మెషీన్ల పని కాదు. ఇందులో రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్టులు, మెడికల్ ఫిజిసిస్టులు, టెక్నాలజిస్టులు ఒక బృందంగా పనిచేస్తారు. ప్రతి రోగికి సంబంధించిన సిటి (CT), ఎంఆర్ఐ (MRI), పెట్ (PET) స్కాన్ రిపోర్టులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, వారికి ప్రత్యేకించిన (Personalized) చికిత్సా ప్రణాళికను రూపొందిస్తారు.
రోగులకు కలిగే ప్రయోజనాలు
- తక్కువ దుష్ప్రభావాలు: పాత పద్ధతులతో పోలిస్తే అలసట, నీరసం చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
- వేగంగా కోలుకోవడం: చికిత్స తర్వాత రోగులు త్వరగా తమ దైనందిన పనుల్లో పాలుపంచుకోవచ్చు.
- మెరుగైన ఫలితాలు: శస్త్రచికిత్సతో సమానమైన ఫలితాలను కొన్నిసార్లు కేవలం రేడియేషన్తోనే సాధించవచ్చు.
"ఆధునిక రేడియేషన్ పద్ధతులు క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఒక పెద్ద మైలురాయి. ఇవి రోగుల జీవనావకాశాలను పెంచడమే కాకుండా, చికిత్స పొందుతున్న సమయంలోనూ వారు గౌరవంగా, సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా చూస్తున్నాయి" అని డాక్టర్ రామకృష్ణ వివరించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్ర: రేడియేషన్ థెరపీ వల్ల నొప్పి ఉంటుందా?
జ: లేదు. రేడియేషన్ సెషన్ అనేది ఎక్స్-రే తీసుకోవడం లాగే ఉంటుంది. ఇందులో ఎటువంటి నొప్పి ఉండదు.
ప్ర: రేడియేషన్ తీసుకున్న తర్వాత చుట్టుపక్కల వారికి ఏమైనా ప్రమాదమా?
జ: లేదు. బాహ్య రేడియేషన్ (External Radiation) తీసుకున్న రోగుల నుంచి ఇతరులకు ఎటువంటి రేడియేషన్ ప్రభావం ఉండదు. వారు కుటుంబ సభ్యులతో హ్యాపీగా గడపవచ్చు.
ప్ర: చికిత్సకు ఎంత సమయం పడుతుంది?
జ: ఒక్కో సెషన్ సుమారు 10 నుంచి 20 నిమిషాల వరకు ఉంటుంది. ఆధునిక పద్ధతుల్లో చికిత్స తీసుకునే రోజుల సంఖ్య కూడా క్రమంగా తగ్గుతోంది.
- డాక్టర్ రామకృష్ణ వి,
కన్సల్టెంట్ - రేడియేషన్ ఆంకాలజీ
మణిపాల్ హాస్పిటల్స్, విజయవాడ