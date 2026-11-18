కుబేరుల విడాకుల ఖర్చు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన 5 డైవోర్స్ డీల్స్
ఎన్విడియా మాజీ సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ వివాహేతర సంబంధాల ప్రకటనతో ఆయన విడాకుల భరణంపై చర్చ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో జెఫ్ బెజోస్ నుంచి బిల్ గేట్స్ వరకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఐదు విడాకుల ఒప్పందాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రపంచ కుబేరుల వ్యక్తిగత జీవితాల్లో తలెత్తే విభేదాలు కొన్నిసార్లు కార్పొరేట్ సామ్రాజ్యాలనే కుదిపేస్తుంటాయి. ఇటీవల చిప్ తయారీ దిగ్గజం ఎన్విడియా (Nvidia) మాజీ సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ తన వివాహేతర సంబంధాలను బహిరంగంగా అంగీకరించడంతో ఆయన వైవాహిక జీవితం, సాధ్యమయ్యే విడాకుల అంశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. చైనా గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న చైనీస్ వ్యాపారవేత్త ఆలిస్ హువాంగ్తో సహా రెండు వివాహేతర సంబంధాలపై మీడియాలో కథనాలు వెలువడటంతో, హువాంగ్ గత వారం తన సీఈవో పదవికి రాజీనామా చేశారు.
ఈ పరిణామాలతో ప్రపంచంలోని అత్యంత సంపన్న ఎగ్జిక్యూటివ్లలో ఒకరైన హువాంగ్ వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు, హై-ప్రొఫైల్ విడాకుల వల్ల ఎదురయ్యే భారీ ఆర్థిక పరిణామాలపై మరోసారి దృష్టి పడింది. బ్లూమ్బెర్గ్ బిలియనీర్స్ ఇండెక్స్లో ప్రస్తుతం 16వ స్థానంలో ఉన్న జెన్సన్ హువాంగ్ నికర సంపద విలువ సుమారు 130 బిలియన్ డాలర్లు (ప్రస్తుత మారకం విలువ ప్రకారం దాదాపు ₹12.14 లక్షల కోట్లు).
ఒకవేళ ఆయన భార్య లోరీ మిల్స్ విడాకులు కోరితే భరణం కింద ఎంత మొత్తం దక్కుతుందనే దానిపై అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ నుంచి మీడియా మొఘల్ రూపర్ట్ మర్డోక్ వరకు ప్రపంచ చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన ఐదు విడాకుల ఒప్పందాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
1. బిల్ గేట్స్ - మెలిండా గేట్స్ (14.5 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా)
మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్, మెలిండా ఫ్రెంచ్ గేట్స్ దాదాపు 27 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం తర్వాత 2021 మే నెలలో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు. వీరి విడాకుల ఒప్పందంలోని కచ్చితమైన నిబంధనలు బహిర్గతం కానప్పటికీ, మెలిండాకు 2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన షేర్లు దక్కినట్లు ‘ఎన్డీటీవీ ప్రాఫిట్’ నివేదించింది.
ఆ తర్వాత 2024లో, తన దాతృత్వ కార్యక్రమాల కోసం 12.5 బిలియన్ డాలర్లు అందజేసే ఒప్పందం ప్రకారం గేట్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు మెలిండా ప్రకటించారు. ఈ మొత్తం అధికారిక విడాకుల ఒప్పందంలో భాగం కానప్పటికీ, ఇద్దరి మధ్య జరిగిన ఆర్థిక సర్దుబాట్ల మొత్తం విలువ 14.5 బిలియన్ డాలర్లు దాటినట్లు నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. తమ వైవాహిక ఆస్తుల పంపకాలపై ఒక అంగీకారానికి వచ్చినట్లు ఈ జంట తెలిపింది. విడాకుల దరఖాస్తు ప్రకారం మెలిండా ఎలాంటి భరణం (స్పౌసల్ సపోర్ట్) కోరలేదు.
2. జెఫ్ బెజోస్ - మెకంజీ స్కాట్ (38.3 బిలియన్ డాలర్లు)
అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ 25 ఏళ్ల వివాహ బంధం తర్వాత 2019 జులైలో మెకంజీ స్కాట్కు విడాకులు ఇచ్చారు. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా అమెజాన్ మొత్తం షేర్లలో సుమారు 4 శాతం వాటా మెకంజీ స్కాట్కు దక్కింది. అప్పటి మార్కెట్ విలువ ప్రకారం ఆ 1.97 కోట్ల (19.7 మిలియన్) షేర్ల విలువ దాదాపు 38.3 బిలియన్ డాలర్లు. కంపెనీలో 12 శాతం వాటాను బెజోస్ తన వద్దే ఉంచుకోవడంతో పాటు, స్కాట్కు బదిలీ చేసిన షేర్లకు ఉన్న ఓటింగ్ హక్కులపై నియంత్రణను కూడా ఆయనే కొనసాగించారు.
అనంతరం ‘గివింగ్ ప్లెడ్జ్’ ద్వారా తన సంపదలో కనీసం సగభాగాన్ని సేవా కార్యక్రమాలకు విరాళంగా ఇస్తానని మెకంజీ స్కాట్ ప్రకటించారు. కేవలం నగదు చెల్లింపులకే పరిమితం కాకుండా, ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద కంపెనీల్లో ఒకటైన అమెజాన్లో భారీ వాటాను బదిలీ చేయడం ఈ విడాకుల ఒప్పందాన్ని చరిత్రలో నిలిపింది.
3. అలెక్ - జోసెలిన్ వైల్డ్స్టెయిన్ (3.8 బిలియన్ డాలర్లు)
ఫ్రెంచ్-అమెరికన్ బిలియనీర్ ఆర్ట్ డీలర్ అలెక్ వైల్డ్స్టెయిన్ 1978లో జోసెలిన్ను వివాహం చేసుకున్నారు. 21 ఏళ్ల దాంపత్యం తర్వాత 1999లో ఈ జంట విడాకులు తీసుకుంది. విడాకుల ఒప్పందం కింద జోసెలిన్కు తొలుత 2.5 బిలియన్ డాలర్లు, ఆ తర్వాత 13 ఏళ్ల పాటు ఏటా 100 మిలియన్ డాలర్ల చొప్పున చెల్లించినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. ఈ లెక్కన మొత్తం ఒప్పందం విలువ సుమారు 3.8 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. అలెక్ వైల్డ్స్టెయిన్ 2008లో కన్నుమూశారు. అపారమైన సంపద ముడిపడి ఉండటం, అత్యంత ఆడంబరంగా విచారణ సాగడంతో వీరి విడాకుల వ్యవహారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
4. రూపర్ట్ మర్డోక్ - అన్నా మర్డోక్ (1.7 బిలియన్ డాలర్లు)
మీడియా దిగ్గజం రూపర్ట్ మర్డోక్ దాదాపు మూడు దశాబ్దాల వైవాహిక జీవితం తర్వాత తన భార్య అన్నా మర్డోక్కు 1999లో విడాకులు ఇచ్చారు. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు. వీరి విడాకుల ఒప్పందం విలువ 1.7 బిలియన్ డాలర్లు ఉంటుందని విస్తృతంగా కథనాలు వచ్చాయి. ఇందులో ఎక్కువ భాగం ‘న్యూస్ కార్పొరేషన్’ షేర్ల రూపంలోనే చెల్లించినట్లు సమాచారం.
అయితే, వీరి మధ్య కుదిరిన కచ్చితమైన ఆర్థిక నిబంధనలు ఎన్నడూ బహిర్గతం కాలేదు. బయటకు వచ్చిన 1.7 బిలియన్ డాలర్ల అంకెపై తరచూ సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. తన మీడియా సామ్రాజ్యంపై పట్టు కోల్పోకుండా రూపర్ట్ మర్డోక్ నియంత్రణను కాపాడేలా ఈ ఒప్పందాన్ని రూపొందించారు.
5. బిల్ - స్యూ గ్రాస్ (1.3 బిలియన్ డాలర్లు)
అప్పట్లో ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థల్లో ఒకటైన పసిఫిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ (పీఐఎంసీఓ) సహ వ్యవస్థాపకుడు, బిలియనీర్ ఇన్వెస్టర్ బిల్ గ్రాస్ 1985లో స్యూ గ్రాస్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఒక కుమారుడు ఉన్న ఈ దంపతులు ‘విలియం అండ్ స్యూ గ్రాస్ ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్’ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలతో గుర్తింపు పొందారు.
మూడు దశాబ్దాలకు పైగా కలిసి జీవించిన తర్వాత 2016లో వీరు విడిపోయారు. ఆ ఏడాది నవంబర్లో స్యూ విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేశారు. ఒప్పందంలో భాగంగా ఆమెకు 1.3 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఆస్తులు దక్కినట్లు సమాచారం. వీటిలో లగునా బీచ్లోని 36 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఆస్తితో పాటు, దంపతుల వద్ద ఉన్న కళాఖండాల సేకరణలో సగభాగం ఉన్నాయి.
కంపెనీ షేర్లు, పెట్టుబడి ఆస్తుల బదిలీ నుంచి కోర్టులు విధించే భారీ ఆర్థిక చెల్లింపుల వరకు.. సంపన్న వర్గాల వివాహ బంధాలు ముగిసినప్పుడు ఎదురయ్యే తీవ్ర ఆర్థిక పరిణామాలకు ఈ విడాకులు అద్దం పడుతున్నాయి. వీటిలో చాలా ఒప్పందాల పూర్తి వివరాలు గోప్యంగానే ఉన్నప్పటికీ, బయటకు వచ్చిన గణాంకాలు ప్రపంచ కుబేరులు విడిపోయినప్పుడు పణంగా పెట్టే సంపద స్థాయిని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More